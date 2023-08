Argentinien

Die Vorwahlen zu den argentinischen Präsidentschaftswahlen haben international Schlagzeilen gemacht, weil unerwartet ein radikaler Außenseiter gewonnen hat. Was bedeutet das?

Argentinien ist ein Land in einer Art ewigen Krise, weshalb es nicht vollkommen überraschend ist, dass bei den Vorwahlen zu den argentinischen Präsidentschaftswahlen ein radikaler Außenseiter gewonnen hat, der nicht zum politischen Establishment gehört. Da ich mich in Argentinien nicht gut auskenne, übersetze ich hier eine Analyse der TASS-Korrespondentin in Argentinien.

Beginn der Übersetzung:

Überraschende Vorwahlen in Argentinien: Was steckt hinter dem Erfolg des radikalen Libertären?

Elena Kondratjewa, TASS-Korrespondentin in Argentinien, über die unterschiedlichen Ansätze in der Politik von Buenos Aires und die Bereitschaft der Argentinier zu radikalen Maßnahmen

Am 13. August fanden in Argentinien Vorwahlen statt, bei denen die Bürger die Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen am 22. Oktober wählen mussten. Die Ergebnisse haben alle überrascht: Der Libertäre Javier Milei, der dem politischen Establishment des Landes, das er als „Kaste“ bezeichnet, den Krieg erklärt hat, erhielt die meisten Stimmen. In den Umfragen lag er jedoch nur an dritter oder vierter Stelle.

In der größten Oppositionskoalition des Landes, „Gemeinsam für den Wandel“, gewann die ehemalige argentinische Sicherheitsministerin Patricia Bullrich den parteiinternen Kampf und schlug den Bürgermeister von Buenos Aires, Horacio Larreta, deutlich. Zusammen erhielt ihr Bündnis 28,19 Prozent der Stimmen.

Für die amtierende Regierung fielen die Ergebnisse der Vorwahlen schlechter aus, als sie gehofft hatte. Nach ihren Prognosen hätte der Präsidentschaftskandidat und Wirtschaftsminister Sergio Massa die Einzelwertung aller Kandidaten anführen müssen, doch am Ende unterlag er Milei, der 30,52 Prozent bekam, mit 21,26 Prozent.

Sie Stimme des Protests

Der „Sieg“ von Javier Milei bei den Vorwahlen ist eine offensichtliche Stimme des Protests. Die Argentinier misstrauen sowohl den linken Peronistas, die von Sergio Massa vertreten werden, als auch der traditionellen Rechtskoalition unter der Führung von Patricia Bullrich. Beide Kandidaten sind schon seit langem in der Politik. Massa war Bürgermeister des wohlhabenden Vororts Tigre in Buenos Aires, diente unter der ehemaligen argentinischen Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner ein Jahr lang als Regierungschef (2008-2009) und trat bei den Präsidentschaftswahlen 2015 gegen ihren Schützling Daniel Scioli an. Er wurde damals Dritter und stand dann dem Sieger der Wahl, Mauricio Macri, nahe, bevor er wieder in die peronistische Koalition eintrat.

Bullrich war während der gesamten Amtszeit der Regierung Macri (2015-2019) Sicherheitsministerin und leitete die Ministerien für Arbeit und soziale Sicherheit unter dem ehemaligen Präsidenten Fernando de la Rúa (1999-2001), der inmitten der gewaltsamen Proteste und Unruhen infolge der Wirtschaftskrise zurücktrat.

Milei hingegen ist erst vor kurzem in die Politik eingetreten. Im Jahr 2019 trat er der Libertären Partei Argentiniens bei und wurde 2021 zum Abgeordneten der Partei gewählt. Schon damals sorgte Milei für Aufsehen, denn seine Partei belegte bei den Parlamentswahlen am 14. November 2021 einen soliden dritten Platz in der Hauptstadt, wobei sie die meisten Stimmen in einkommensschwachen Gebieten erhielt.

Meiner Meinung nach zeigen die Ergebnisse der Vorwahlen, dass die Argentinier Veränderungen und radikale Maßnahmen wollen. Das zeigen auch die Ergebnisse der Vorwahlen innerhalb der Koalition „Gemeinsam für den Wandel“, bei denen Bullrich, die die harte Linie innerhalb des Bündnisses vertritt, gewonnen hat. Larretas Wunsch nach Dialog und Konsensbildung konnte heute offenbar nicht genügend Wähler anziehen.

Viele Argentinier, die der Inflation (bereits über 115 Prozent im Jahr) und der Kriminalität überdrüssig sind, lassen sich von Mileis Vorschlägen, die Zentralbank abzuschaffen, um die steigenden Preise zu bekämpfen, den Peso zugunsten des Dollars aufzugeben und das freie Tragen von Waffen zu legalisieren, nicht einschüchtern. Doch wie radikal wären die Reformen einer hypothetischen Regierung des Libertären tatsächlich? In seinem Programm verspricht Milei, keine Massenentlassungen im öffentlichen Sektor vorzunehmen und keine sozialen Unterstützungsprogramme zu streichen, bis die wirtschaftliche Transformation abgeschlossen ist, und keine Entscheidungen zu treffen, die das Leben der Argentinier verteuern würden.

Das Schicksal der Annäherung an die BRICS

Im vergangenen Juni hat der argentinische Präsident auf dem BRICS-Plus-Treffen offiziell den Wunsch des Landes bekundet, den BRICS beizutreten. Für Buenos Aires ist das eine Chance für eine engere wirtschaftliche Integration mit den Ländern des Blocks sowie für den Zugang zur Neuen Entwicklungsbank in einer Zeit, in der die Devisenreserven kritisch niedrig sind.

Die von mir befragten argentinischen Analysten glauben, dass eine Entscheidung über den Beitritt Argentiniens bis zum nächsten Gipfeltreffen der BRICS, das vom 22. bis 24. August in Johannesburg stattfinden wird, noch nicht gefallen ist. Auch die Reise des Präsidenten nach Südafrika ist noch nicht endgültig bestätigt, obwohl mir das Außenministerium mitteilte, dass man davon ausgeht, dass das Staatsoberhaupt reisen wird. Nach den Wahlen könnte der Beitritt Argentiniens durch den Willen von Buenos Aires selbst in Frage gestellt werden.

Es ist zu erwarten, dass Sergio Massa die derzeitige Außenpolitik Argentiniens fortsetzen wird. Als Wirtschaftsminister bemühte er sich um eine Ausweitung der Zusammenarbeit mit China, stimmte einer Ausweitung des Währungsswaps zu, um Yuan statt Dollar zu verwenden, und reiste nach China, um den Prozess des Beitritts des Landes zur BRICS-Bank zu beschleunigen.

Anders ist es bei Patricia Bullrich und Javier Milei. Die ehemalige Sicherheitsministerin hat die Befürchtung geäußert, dass die Annäherung Argentiniens an China den Beziehungen von Buenos Aires zu Washington schaden könnte, die in ihrer Prioritätenpyramide offenbar einen höheren Stellenwert einnehmen. Gleichzeitig räumt sie ein, dass Argentinien den Handel mit China braucht, ist aber nicht für einen Beitritt zu BRICS.

Milei ging in seinen Äußerungen sogar noch weiter. In mehreren Interviews hat der Politiker erklärt, dass er „keine Abkommen mit Kommunisten schließen wird“, womit er sich auf China bezieht. Der Libertäre räumt ein, dass private argentinische Unternehmen mit jedem Land Geschäfte machen können, schließt aber Verhandlungen auf staatlicher Ebene mit Regierungen aus, die er für nicht ausreichend demokratisch hält. In Mileis Vision sollte Argentinien seine Beziehungen zum Westen ausbauen, und seine wichtigsten Partner sollten die USA und Israel sein.

Angesichts der offensichtlichen Vorteile eines BRICS-Beitritts für Argentinien haben die westlichen Länder gewisse Hebel für Druck auf Buenos Aires. Argentinien ist durch eine Schuldenregulierungsvereinbarung mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) über einen Riesenkredit gebunden, der 2018 auf Antrag des damaligen Präsidenten Mauricio Macri gewährt wurde. Argentinien kann die nächste Tranche im Rahmen der neuen Vereinbarung erst erhalten, nachdem die Experten des Fonds die Fortschritte des vereinbarten Reformplans analysiert haben. Bislang ist es Argentinien nicht gelungen, die Ziele zu erfüllen, und die Verhandlungen gestalten sich jedes Mal schwierig. Das geht so weit, dass Argentiniens Partner in der Region – Bolivien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Mexiko und Paraguay – Washington um Hilfe für Buenos Aires bitten. Es ist schwer zu glauben, dass die USA keine Gegenleistung verlangen.

Die EU hat ihren Unmut über die Annäherung Argentiniens an die BRICS gezeigt. Im Juli berichtete Bloomberg, dass europäische Beamte auf dem Gipfeltreffen der EU und der Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten (CELAC) in Brüssel Buenos Aires dringend davon abrieten, den BRICS beizutreten. Sie sagten, der Beitritt des Landes zu den BRICS während des Ukraine-Konflikts „wäre ein falsches Signal“.

Die EU ist heute einer der drei wichtigsten Handelspartner Argentiniens. Darüber hinaus ist Buenos Aires an einer raschen Beilegung der Differenzen über das Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem Gemeinsamen Südamerikanischen Markt (Mercosur) interessiert, dem Argentinien zusammen mit Brasilien, Paraguay und Uruguay angehört.

Die derzeitige Regierung verurteilt die Militäroperation und stimmt für alle Resolutionen zur Unterstützung der Ukraine. Im Juli berichtete Sergio Massa, dass Argentinien aufgrund der gegen Russland verhängten Sanktionen die Annahme eines Flüssiggastankers (LNG) verweigert, der vermutlich aus Russland stammt. Gleichzeitig verhängte Buenos Aires keine eigenen Sanktionen und bezeichnete Vorschläge zum Ausschluss Russlands aus internationalen Organisationen und Foren als unproduktiv. Alberto Fernandez sprach sich auch gegen die Lieferung von Waffen aus lateinamerikanischen Ländern an die Ukraine aus.

In den letzten Monaten forderte Buenos Aires alle Konfliktparteien, einschließlich der NATO, zur Aufnahme von Friedensgesprächen auf. Bei jedem internationalen Treffen erklärt die argentinische Regierung die negativen Folgen des Konflikts für die Länder des Globalen Südens. Von der Regierung Massa ist in etwa die gleiche Haltung zu erwarten.

Bullrich und Melei nehmen eine eher feindliche Haltung gegenüber Russland ein. Der ehemalige Sicherheitsminister hat an Kundgebungen zur Unterstützung der Ukraine teilgenommen, die von der ukrainischen Botschaft in Buenos Aires veranstaltet wurden, und erklärte, dass Argentinien in dem Konflikt nicht neutral bleiben sollte. In einem Interview mit dem Journalisten Andres Oppenheimer im Mai antwortete Melei auf die Frage, ob er Sanktionen gegen Russland verhängen würde, wenn er Präsident würde, mit „Natürlich“. Außerdem versprach er, der Ukraine zu helfen.

Unvorhersehbare Wahlen

Wer am 10. Dezember das Amt übernehmen wird, ist nach wie vor schwer vorherzusagen. Es ist unwahrscheinlich, dass wir das schon am 22. Oktober wissen werden. Um im ersten Wahlgang zu gewinnen, muss ein Kandidat mehr als 45 Prozent der Stimmen erhalten oder 40 Prozent, vorausgesetzt, der Abstand zu seinem nächsten Konkurrenten beträgt mindestens 10 Prozent. Das scheint heute schwer zu erreichen zu sein, was bedeutet, dass am 19. November eine zweite Wahlrunde anstehen könnte.

Wir sollten uns nicht auf die Umfragen verlassen, sie haben sich schon bei Milei geirrt. Es wäre auch falsch, die Ergebnisse der Vorwahlen direkt auf die Wahlen zu übertragen. Die Wahlbeteiligung am 13. August lag bei etwa 70 Prozent, was für Argentinien, wo eine Wahlpflicht besteht, recht niedrig ist. Die Präsidentschaftswahlen selbst ziehen normalerweise mehr Menschen an. Vielleicht werden diejenigen, die sich von Mileis Radikalität einschüchtern lassen, die Wahllokale aufsuchen. Vielleicht sind es aber auch diejenigen, die sehen, dass sie die Chance haben, einen systemfremden Kandidaten zu wählen.

Fraglich ist auch, wem die bei den Vorwahlen für Larreta abgegebenen Stimmen zufallen werden. Milei selbst glaubt, dass diese Wähler eher Massa als ihn oder Bullrich wählen werden.

Ende der Übersetzung

