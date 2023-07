Worum geht es in Niger?

Putsch und Proteste des Westens

Der Putsch in Niger ist auch ein Thema, bei dem die deutschen Medien verschweigen, worum es in Wirklichkeit geht. Also schauen wir uns das einmal an.

Dass der afrikanische Kontinent derzeit im Mittelpunkt des geopolitischen Ringens steht, ist nicht neu und das haben der Russland-Afrika-Gipfel und die Reaktionen des Westens darauf deutlich gezeigt. Der Westen versucht mit Druck und Drohungen, die afrikanischen Staaten „auf Linie“ zu bringen, während die afrikanischen Staaten am Beispiel von Russland und China eine Chance erkennen, sich von der – von ihnen als neokolonialistisch empfundenen – Dominanz des Westens zu befreien.

Allerdings geht es in Niger nur am Rande um das große Thema Afrika. In Niger geht es ganz banal um Bodenschätze, was die deutschen Medien in ihren Berichten über die Ereignisse in Niger jedoch verschweigen.

Niger und Mali

Niger, Mali und einige andere Länder der Region in Westafrika waren früher französische Kolonien, aber auch nach deren Unabhängigkeit von Frankreich sieht Frankreich diese Staaten immer noch als sein „Interessensgebiet“ und hat seine ehemaligen Kolonien mehr oder weniger offen dominiert.

Der Grund, warum Frankreich die Länder der Region weiterhin als sein Interessensgebiet betrachtet, ist, dass die Kolonisierung der Länder de facto nie aufgehört hat. Frankreich hat in den Ländern mit Hilfe von Stiftungen, französischen Medien und Militärstützpunkten dafür gesorgt, dass Frankreich weiterhin der Nutznießer der dortigen Bodenschätze ist. Um das sicherzustellen, brauchte Frankreich vor Ort korrupte Regierungen, die für einen kleinen Anteil an den Gewinnen die Fortsetzung der Ausbeutung der eigenen Bodenschätze durch französische Konzerne ermöglicht haben, während die Menschen in den Ländern bettelarm geblieben sind.

Diese französische Dominanz ist bei den Menschen in der Region daher ziemlich verhasst, denn dass Menschen in Ländern, die auf unermesslichen Reichtümern sitzen, in schrecklicher Armut leben, gefällt den Menschen dieser Länder nicht besonders gut. Daher sieht man in all den Ländern auch Proteste, bei denen russische Fahnen geschwungen werden und daher ist die russische private Militärfirma Wagner in den Ländern so populär. Und darum erzählen die westlichen Medien ihre Schauergeschichten über Wagner, denn Wagner hilft den Ländern, sich von der französischen Dominanz zu befreien.

Regierungsumstürze sind in der Region eher die Regel als die Ausnahme und oft fanden sie mit französischer Unterstützung statt, wenn in den Ländern (durch Wahlen oder Putsch) eine Regierung an die Macht gekommen ist, die die Ausbeutung der Rohstoffe durch Frankreich gefährdete.

Es geht um Uran

Ich habe schon 2018 einen Artikel über die Gründe des Bundeswehreinsatzes in Mail geschrieben, mit dem die Bundeswehr die französische Armee unterstützt hat. Bei dem Militäreinsatz in Mali ging es nicht um die Bekämpfung irgendwelcher Terroristen, wie offiziell erklärt wurde, es ging um die Sicherung der französischen Dominanz in der Region und vor allem ging es dabei um das Nachbarland Niger.

Warum Niger? Ganz einfach: Niger ist einer der weltweit größten Produzenten von Uran und steht in der Liste der weltweiten Reserven auf einem der obersten Plätze.

Frankreich wiederum ist mit seinem hohen Anteil von Atomstrom der zweitgrößte Verbraucher von Uran weltweit. Und das französische Uran kommt zu einem Großteil aus dem Niger. Dort kontrolliert die staatliche Firma Société du Patrimoine des Mines du Niger (SOPAMIN) den Uranabbau. Diese Firma gehört dem Staat Niger und sie vergibt die Abbaurechte an andere Unternehmen, an denen sie dann Beteiligungen hält. Jedoch ist sie bei fast allen dieser Firmen nicht der größte Aktionär, sondern das sind ausländische Investoren. Und wie der Zufall es will, sind das zu einem sehr großen Teil französische Firmen, allen voran Orano (früher Areva), ein französischer Staatskonzern.

Damit schließt sich der Kreis, denn dass die heftigsten Reaktionen auf den Putsch in Niger ausgerechnet aus Frankreich kommen, liegt am Uran aus Niger. Frankreich hat Angst davor, dass eine neue Regierung die Verträge kündigt und das Uran französischen Konzernen nicht mehr zu Vorzugspreisen überlässt, sondern es auf dem Weltmarkt zu regulären Preise verkauft.

Was Spiegel-Leser (nicht) erfahren

Wie gesagt erfahren Leser deutscher Medien davon nichts. In den Spiegel-Artikeln über die Ereignisse in Niger findet sich das Wort „Uran“ nicht einmal. Stattdessen erfahren wir im Spiegel, dass Frankreich offen mit Krieg droht, um seine Interessen (also „sein“ Uran) zu schützen:

„Angesichts antifranzösischer Proteste in Niger droht Frankreich dem westafrikanischen Land mit einem Eingreifen. Jeglicher Angriff auf französische Staatsangehörige oder Interessen in Niger werde eine unverzügliche und strikte Reaktion Frankreichs nach sich ziehen, erklärte das Präsidialamt in Paris am Sonntag.“

Um es klar zu sagen: Ich bin gegen jede Form von Putschen, aber es ist die Aufgabe von Medien, ihre Leser (oder Zuschauer) zu informieren. Dem werden deutsche Medien nicht gerecht, wenn sie ihren Lesern und Zuschauern verschweigen, worum es in einem Konflikt wirklich geht.

Der französischen Regierung ist die Demokratie in Westafrika egal, ihr geht es nur um den Zugang zu den billigen Bodenschätzen, die für Frankreich lebenswichtig und nur deshalb billig sind, weil die Praktiken der Kolonialzeit nie beendet worden sind.

Aber das erfährt man im Spiegel und anderen deutschen Medien natürlich nicht.

