Zieht Russland die Ratifizierung des Kernwaffenteststopp-Vertrages zurück?

Nachdem Präsident Putin auf dem Valdai-Forum die Möglichkeit der Rücknahme der Ratifizierung des Kernwaffenteststopp-Vertrages erwähnt hat, hat der Präsident des russischen Parlaments angekündigt, dass das Parlament darüber debattieren wird.

Russische Experten fordern aufgrund der Eskalationen des Westens, die atomare Abschreckung Russlands zu erhöhen. Der Westen liefert der Ukraine immer weitreichendere Waffen, mit denen die Ukraine inzwischen mit Erlaubnis der Länder, die die Waffen liefern, die Krim beschießt, die Russland als russisches Gebiet ansieht. Die russische Regierung sieht sich daher als mit dem kollektivem Westen im Krieg, zumal westliche Waffen auch schon eingesetzt wurden, um unbestritten russisches Gebiet anzugreifen.

Da der Westen nun noch weiter eskaliert und die Lieferung von Marschflugkörpern mit 500 Kilometer Reichweite und F-16-Kampfjets, die auch Atomwaffen tragen können, diskutiert, die weit in russisches Gebiet schießen können, sind immer mehr russische Experten der Meinung, dass diese schrittweise Eskalation des Westens am Ende dazu führt, dass eine militärische Konfrontation mit der NATO unausweichlich wird, die zwangsläufig in einem großen Atomkrieg endet.

Im Westen hat man anscheinend die Angst vor einem Atomkrieg verloren, wie auch Äußerungen westlicher Politiker zeigen. Um die westlichen Politiker daran zu erinnern, dass diese Gefahr heute so real ist, wie nur selten in der Geschichte, werden in Russland diverse Möglichkeiten diskutiert, den Westen an diese Gefahr zu erinnern.

Eine der Möglichkeiten ist es, dass Russland demonstrativ einen Atomtest durchführt, was derzeit aber dadurch verhindert wird, dass Russland den Kernwaffenteststopp-Vertrag nicht nur unterzeichnet, sondern auch ratifiziert hat. Anders die USA, die den Vertrag zwar unterzeichnet, aber nie ratifiziert haben.

Auf dem Valdai Forum wurde Präsident Putin dazu befragt und er hat die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass Russland die Ratifizierung des Vertrages zurückzieht und tatsächlich wieder Atomtests durchführt. Die Frage, die Putin dazu gestellt wurde, und Putins Antwort habe ich übersetzt, Sie können sie hier nachlesen.

Putin sagte, es sei Sache der Duma, des russischen Parlaments, diese Entscheidung zu treffen. Und nun sieht es danach aus, als würde genau das passieren, denn der Präsident der Duma hat auf Telegram angekündigt, dass die Duma über die Rücknahme der Ratifizierung des des Kernwaffenteststopp-Vertrages debattieren wird (Hervorhebungen wie im Original):

„Gespiegelte Antwort

Auf der Sitzung des Valdai-Diskussionsklubs sprach unser Präsident Wladimir Wladimirowitsch Putin ein wichtiges Thema an, das die Sicherheit Russlands und seiner Bürger betrifft.

Wir sprechen über die Rücknahme der Ratifizierung des Vertrags über das umfassende Verbot von Nukleartests.

Die Lage in der Welt hat sich geändert. Washington und Brüssel haben einen Krieg gegen unser Land entfesselt.

Die heutigen Herausforderungen erfordern neue Lösungen.

Wladimir Putin erklärte, die Russische Föderation habe die Burevestnik, einen Marschflugkörper mit globaler Reichweite und nuklearem Antrieb, erfolgreich getestet und die Arbeiten an der Sarmat, einer superschweren Rakete, abgeschlossen.

Dies ist sehr wichtig für die Sicherheit unseres Landes.

Auf der nächsten Sitzung des Rates der Staatsduma werden wir sicherlich die Frage der Rücknahme der Ratifizierung des Vertrages über das umfassende Verbot von Nukleartests diskutieren.

Dies steht im Einklang mit den nationalen Interessen unseres Staates. Und es wäre eine spiegelbildliche Antwort an die USA, die den Vertrag noch nicht ratifiziert haben.„

Kremlsprecher Peskow erklärte, dass das nicht zwangsläufig bedeute, dass Russland wieder Atomwaffen testet werde, aber da die USA den Kernwaffenteststopp-Vertrag nie ratifiziert haben, werde die Rücknahme der Ratifizierung des Vertrages diskutiert, um mit den USA auf einen Level zu kommen.

Die Eskalation des Westens in ihrem nicht erklärten Krieg gegen Russland bringt nun die Gefahr nuklearer Reaktionen ins Spiel. Es bleibt zu hoffen, dass die westlichen Führer doch noch zum „gesunden Menschenverstand“ zurückkehren, wie Putin es immer wieder formuliert hat.

