Blöd für den Westen, dass die Terroristen noch leben…

Terror in Moskau

Die Tatsache, dass die Terroristen, die den Terroranschlag in der "Crocus City Hall" bei Moskau verübt haben, nicht getötet wurden, ist ein Problem für den Westen. Deren Flucht und ihre Aussagen werden dem Westen sehr gefährlich.

Schon wenige Stunde nach dem Terroranschlag auf die „Crocus City Hall“ bei Moskau hat die US-Regierung verkündet, dass erstens die Ukraine rein gar nichts damit zu tun habe und dass zweitens eine Gruppe des IS den Anschlag begangen habe. Diese Version wiederholen die westlichen Medien, die längst nichts weiter als die Pressesprecher der US-Regierung sind, seitdem beharrlich und sie lassen auch keine andere Version zur Diskussion zu.

Egal, wer die Hintermänner des Anschlages sind, sie dürften gehofft haben, dass diese Terroristen so freundlich sind, sich bei der Verhaftung erschießen zu lassen. Tote Terroristen sind nämlich ausgesprochen praktisch, weil sie nicht mehr aussagen können, wer sie angeheuert und ihnen geholfen hat. Aber im Gegensatz zu den Terroristen, die in den letzten Jahren Terroranschläge in Europa verübt haben, haben sich die Terroristen des Anschlages von Moskau nicht netterweise bei der Festnahme erschießen lassen. Die Terroristen, die den Terroranschlag in der „Crocus City Hall“ bei Moskau verübt haben, leben alle noch.

Nachdem der Westen das Verbrechen in Rekordzeit „aufgeklärt“ und als Organisator den Islamischen Staat benannt hat, muss der Westen versuchen, die öffentliche Meinung von den zu erwartenden Enthüllungen aus Moskau abzulenken. Es ist ziemlich sicher, dass die Ukraine hinter dem Anschlag steht und das bedeutet, dass auch die britischen und US-amerikanischen Geheimdienste darin verwickelt sein dürften.

Dafür, dass das so ist gibt es neben den Erklärungen aus Russland auch ganz objektive Gründe, wie ich hier zeigen werde.

Die Sache mit der Landkarte

Die Terroristen wurden nahe der Stadt Brjansk, nicht weit entfernt von der ukrainischen Grenze, festgenommen. Westliche Medien betonen hingegen, dass auch die weißrussische Grenze ganz in der Nähe sei und dass die Terroristen nicht, wie von Russland behauptet, in die Ukraine fliehen wollten, sondern nach Weißrussland. Dass das Unsinn ist, zeigt ein Blick auf die Landkarte.

Die Autobahn M1 führt in direkter Linie von Moskau über Smolensk nach Weißrussland. Bis zur weißrussischen Grenze sind es von Moskau aus etwa 460 Kilometer.

Die Terroristen wurden aber bei Brjansk festgenommen, das an der Autobahn M3 liegt, die von Moskau über Brjansk in die Ukraine führt. Und von Moskau nach Brjansk zu fahren, um von dort Richtung Weißrussland abzubiegen, ist ziemlich unsinnig, denn wozu sollten flüchtende Terroristen zuerst 400 Kilometer von Moskau nach Brjansk fahren, um dort abzubiegen und weitere über 200 Kilometer bis zur weißrussischen Grenze zu fahren?

Hinzu kommt, dass die Terroristen erst hinter der Abfahrt Richtung Weißrussland festgenommen wurden. Dass die Terroristen auf dem Weg in die Ukraine waren, zeigt daher schon ein einfacher Blick auf die Landkarte, was die westlichen Behauptungen widerlegt.

Gefährliche Zeugen

Lebend wären die Terroristen zu gefährlich gewesen, denn auch wenn man sie in Russland nicht erwischt hätte, wären ihre Identitäten weltweit bekannt gewesen. Da es sich bei den Terroristen letztlich um Söldner gehandelt hat, die sich im Netz für Geld haben rekrutieren lassen, um das Verbrechen zu begehen, und weil die Täter keine allzu gebildeten Zeitgenossen sind, hätten sie für die Hintermänner eine Gefahr dargestellt.

Hinzu kommt, dass es in den Augen der Weltgemeinschaft ziemlich unvorteilhaft ausgesehen hätte, wenn die Ukraine oder auch der Westen diesen Terroristen Asyl vor der Strafverfolgung in Russland gewährt hätte. Der Westen hat es zwar beispielsweise zugelassen, dass die ukrainische Mörderin, die seinerzeit die russische Journalistin Darja Dugina mit einer Autobombe ermordet hat, über Estland im Westen untergetaucht ist, aber Terroristen zu decken, die fast 140 Menschen wahllos und kaltblütig abgeschlachtet haben, ist eine andere Größenordnung.

Daher steht zu vermuten, dass die Ukraine die Männer zwar erwartet hat und über die Grenze gelassen hätte, aber danach hätten sie wahrscheinlich nicht mehr lange zu leben gehabt, denn sie waren für die Hintermänner des Terroranschlages nichts anderes als gefährliche Zeugen gewesen, die von vielen Überwachungskameras in und um Moskau gefilmt worden sind.

Das verdrehte Lukaschenko-Zitat

Um ihre Version des Terroranschlages zu verbreiten, haben die westlichen Propagandisten sogar offen gelogen. Der weißrussische Präsident Lukaschenko hat nach dem Terroranschlag mitgeteilt, dass die Terroristen und ihre Hintermänner eine Flucht über Weißrussland ausgeschlossen hätten, weil Weißrussland seine Grenzen kontrolliert hat. Das haben westliche Medien verdreht und ich zitiere als Beispiel aus einem Spiegel-Artikel darüber, in dem man erfahren konnte:

„Wie Lukaschenko erklärte, hätten die Angreifer auf den Konzertsaal bei Moskau zunächst die Flucht nach Belarus versucht. Sie seien aber wegen der Grenzkontrollpunkte umgekehrt.

»Deswegen gab es keine Möglichkeit für sie, nach Belarus einzureisen. Sie haben das gesehen. Deswegen kehrten sie um und gingen zu dem Abschnitt an der ukrainisch-russischen Grenze.« Russische Vertreter hatten bislang behauptet, dass die Verdächtigen zunächst versucht hätten, in die Ukraine zu fliehen.“

Das klingt eindeutig, aber das Lukaschenko-Zitat ist gefälscht.

Lukaschenko und Putin sind bekanntlich eng verbündet, weshalb es allen klar war, dass Weißrussland nach dem Terroranschlag von Moskau seine Grenzen schließen und überwachen würde. Weißrussland war also von vornherein als Fluchtroute ausgeschlossen. Lukaschenko sagte daher vor der Presse:

„Sie konnten nicht nach Weißrussland gehen. Ihre Hintermänner … wussten, dass es unmöglich war, nach Weißrussland zu gehen.“

Wozu Weißrussland?

Davon, dass die Terroristen zunächst auf dem Weg nach Weißrussland waren und dann umgekehrt sind, wie der Spiegel berichtet, hat Lukaschenko nichts gesagt. Außerdem stellt sich ja die Frage, wohin sie über Weißrussland fliehen wollten. Da Polen und die baltischen Staaten ihre Grenzen zu Weißrussland befestigt haben und die Grenze auch von weißrussischer Seite gut bewacht wird, wäre es kaum möglich gewesen, unentdeckt aus Weißrussland in die EU zu gelangen.

Das wirft eine weitere Frage zu der Behauptung der westlichen Medien auf, die Terroristen hätten versucht, nach Weißrussland zu fahren. Warum hätten sie von dort aus versuchen sollen, in die EU zu fliehen, wenn der Westen nichts mit dem Terroranschlag zu tun hatte? Diese Frage stellen die westlichen Medien jedoch nicht.

Aus all dem folgt, dass die Fluchtroute der Terroristen in die Ukraine führen sollte. Wer nun einwendet, auch dort sei die Grenze wegen des Krieges gut bewacht, der sei daran erinnert, dass es ukrainischen Terrorkommandos immer wieder gelingt, über die eigentlich grüne Grenze auf russisches Gebiet vorzudringen. Unter Anleitung aus der Ukraine wäre ein Grenzübertritt zwar riskant, aber möglich gewesen.

Die amerikanische Spur

Die Terroristen sind im Netz angeworben worden und einer von ihnen, Schamsidin Fariduni, war im Februar in der Türkei und flog am 4. März von dort aus nach Russland. Er war mindestens zehn Tage in der Türkei. Inoffiziellen Angaben zufolge traf er sich in Istanbul mit einem „islamischen Prediger“. Außerdem ist bekannt, dass die Terroristen mit dem „Gehilfen“ dieses Predigers in Kontakt waren. Laut Fariduni hat diese anonyme Person den Terroranschlag organisiert und gesponsert.

Nach seiner Ankunft in Russland hat Fariduni am 7. März das Messegelände Crocus besucht, um den Ort des geplanten Verbrechens zu erkunden, wobei er sich sogar hat fotografieren lassen. Das deutet darauf hin, dass der Angriff kurz danach stattfinden sollte.

Die US-Botschaft in Moskau hat am gleichen Tag, dem 7. März, eine Terrorwarnung veröffentlicht, der zufolge innerhalb von 48 Stunden in Russland ein Terroranschlag auf eine große Menschenmenge, beispielsweise bei einem Konzert, erwartet wurde.

Das nächste anstehende Konzert in der Crocus City Hall war das des russischen Sängers Schaman, der im Zuge der russischen Militäroperation durch seine patriotischen Lieder bekannt und beliebt wurde. Ein Konzert von Schaman, der das russische Vorgehen in der Ukraine und gegen den Westen offen unterstützt und darüber Lieder singt, wäre das ideale Ziel für ukrainische (und westliche) Organisatoren gewesen. Und es sollte am 9. März, also innerhalb der von der US-Botschaft genannten 48 Stunden, stattfinden.

Aber sein Konzert am 9. März verlief ohne Zwischenfälle und in den darauffolgenden Tagen gab es dort weitere Veranstaltungen. Offenbar waren die Terroristen aus irgendeinem Grund gezwungen, ihre Pläne zu ändern. Die Wahl fiel schließlich das Konzert der Band Piknik am 22. März. Obwohl Piknik nicht so beliebt ist, wie Schaman, ist auch diese Gruppe für ihre patriotische Haltung bekannt und sie sammelt Spenden für die Bedürfnisse der russischen Streitkräfte in der Ukraine.

Lebend verhaftete Terroristen sind ein Problem

Das Problem der westlichen Medien ist nun, dass sie auf die Geständnisse der Verhafteten und weitere Ermittlungsergebnisse warten. Um diese Informationen im Vorwege zu diskreditieren, konzentriert sich deren Berichterstattung darauf, dass die Terroristen „gefoltert“ und „gezwungen“ werden, die unschuldige Ukraine zu denunzieren, dabei haben die Terroristen ihre ersten wichtigen Aussagen direkt nach ihrer Verhaftung vor laufenden Kameras der Polizei gemacht, als sie noch weitgehend unversehrt waren.

Folter ist natürlich abzulehnen, aber der Wertewesten ist der Letzte, der sich darüber beschweren darf, denn das Foltergefängnis Guantanamo besteht bis heute, ohne dass es die gegenüber Russland so moralisierend auftretenden westlichen Politiker und Medien zu Kritik an den USA motivieren würde.

In russischen sozialen Netzwerken wird die Misshandlung, der die Terroristen anscheinend ausgesetzt waren, heftig diskutiert. Die übergroße Mehrheit der Russen ist der Meinung, dass diese Terroristen nichts anderes verdient haben. Mitleid hat mit denen fast niemand. In der emotionalen Ausnahmesituation, in der Russland in der Nacht des Terroranschlages war, dürften einige Polizisten die Beherrschung verloren haben, was ich nicht rechtfertige, was aber bei der in Russland nach dem Anschlag herrschenden Stimmung leider verständlich war.

Die Bilder der Terroristen im Gericht wurden sicher bewusst gezeigt, um etwaige Nachahmer abschrecken. Man hätte sie dem Gericht auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorführen können. Dass man das nicht getan und die Terroristen der Öffentlichkeit gezeigt hat, soll ganz sicher eine abschreckende Wirkung haben, denn die Anwerbungsversuche tadschikischer und kirgisischer Gastarbeiter in Russland gehen weiter.

Natürlich werden die westlichen Medien Russland vorwerfen, die Geständnisse durch „Folter“ aus den Verdächtigen herauszuprügeln. Dabei werden die westlichen Medien jedoch vergessen, darauf hinzuweisen, dass Terroristen im Westen auch nicht sanft und liebevoll festgenommen werden. Es sei daran erinnert, dass die islamistischen Terroristen, die in Europa seit 2015 Anschläge verübt haben, fast alle bei der Festnahme erschossen wurden. Die in Russland festgenommenen Terroristen sind hingegen noch am Leben.

Deshalb sind die Medien im Westen so nervös und bereiten ihre Leser darauf vor, den Aussagen der Verdächtigen keinen Glauben zu schenken, denn was die aussagen dürften, dürfte dem Westen nicht gefallen. Aus Sicht des Westens wäre es wünschenswert gewesen, wenn die Terroristen bei der Festnahme erschossen worden wären, aber diesen Gefallen haben die russischen Polizisten dem Westen nicht getan.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

