Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 25. April, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 25. April.

Beginn der Übersetzung:

Geheime ATACMS-Lieferungen und das Schicksal der russischen Vermögenswerte: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Wie die New York Times berichtet, haben die USA im März mehr als 100 ATACMS-Raketen mit größerer Reichweite sowie deren Variante mit Streumunition an die Ukraine geliefert. Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten, kommentierte diese Information mit den Worten, dass dieser Schritt nichts am Ergebnis der Militäroperation ändern würde.

Die USA bestehen darauf, die Erlöse aus den eingefrorenen russischen Vermögenswerten für die weitere Finanzierung der Ukraine zu überweisen; die Frage wird derzeit von der GG7 ausgearbeitet.

Die TASS hat die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengetragen.

Verlauf der Operation

Einheiten der russischen Gruppe „Zentrum“ haben ihre taktische Position verbessert und im Laufe des Tages sieben Gegenangriffe der ukrainischen Streitkräfte abgewehrt, während die Gruppe „Süd“ einen Gegenangriff abgewehrt und ihre Position an der Frontlinie verbessert hat, so das russische Verteidigungsministerium. Der Gegner verlor im Laufe des Tages bis zu 1.000 Soldaten in allen Abschnitten.

Die russische Luftabwehr schoss im Laufe des Tages 200 ukrainische Drohnen ab. Außerdem trafen die russischen Streitkräfte Verbände von Söldnern der so genannten Ausländischen Legion.

Geheime Lieferungen

Die USA haben der Ukraine im März mehr als 100 taktische ballistische ATACMS-Raketen mit größerer Reichweite sowie deren Variante mit Streumunition übergeben, schreibt die New York Times unter Berufung auf einen hochrangigen US-Regierungsbeamten. Ihm zufolge hat US-Präsident Joe Biden die Lieferung der Raketen bereits Mitte Februar gebilligt, aber zu diesem Zeitpunkt wurde diese Information nicht öffentlich bekannt gegeben. Der Zeitung zufolge hielten Vertreter der Washingtoner Regierung die Raketenlieferungen geheim, damit das russische Militär nicht davon erfährt.

Wie die New York Times schreibt, hatte das Pentagon die Biden-Regierung zuvor gewarnt, dass das ATACMS-Arsenal klein sei und die Raketen für andere Zwecke benötigt würden. Nach Angaben des Raketenherstellers Lockheed Martin wurden seit den 1980er Jahren nur etwa 4.000 ATACMS hergestellt. Politico berichtet, dass die Ukraine in letzter Zeit zweimal von den USA gelieferte ATACMS-Raketen mit einer Reichweite von etwa 320 Kilometern eingesetzt hat.

Zu diesen Informationen sagte Peskow, dass die USA durch die Lieferung von Langstreckenraketen an Kiew den Ausgang der Militäroperation nicht ändern werden. Russland wird trotzdem siegen, aber die Ukraine wird mehr Opfer zu beklagen haben. Gleichzeitig erinnerte er an die Äußerungen von Präsident Wladimir Putin, dass Russland bei einer Vergrößerung der Reichweite der Waffen seine Sicherheitszone ausweiten müsse, um seine Bürger und sein Gebiet zu schützen.

Folgen der Weigerung

Die Weigerung des ukrainischen Außenministeriums, im Ausland lebenden Staatsbürgern im wehrpflichtigen Alter konsularische Dienste zu gewähren, wird nach Ansicht des oppositionellen Abgeordneten der Werchowna Rada Akexander Dubinsky zu einem direkten Weg für sie, politisches Asyl zu erhalten.

Laut einer Meinungsumfrage sagen mehr als 70 Prozent der Ukrainer, dass es in ihrem Bekanntenkreis Menschen gibt, die nicht bereit sind, in der Armee zu dienen, und versuchen, sich der Mobilmachung zu entziehen. Die Umfrage, die von der Ilko-Kutscheriv-Stiftung für demokratische Initiativen in Zusammenarbeit mit dem Rasumkow-Zentrum durchgeführt wurde, zeigt, dass nur zehn Prozent der Befragten angaben, dass der Großteil ihrer Bekannten bereit sei, der Armee beizutreten.

Litauen und Polen

Litauen beabsichtigt, dem Beispiel Polens zu folgen und Maßnahmen zu ergreifen, um ukrainische Staatsbürger, die eingezogen werden sollen, in ihr Heimatland zurückzubringen, sagte der litauische Verteidigungsminister Laurynas Kasčiūnas. Er wies darauf hin, dass „der Ukraine eine Reserve bei der Mobilisierung fehlt“. Die Ukrainer würden jedoch nicht massenhaft inhaftiert und aus Litauen ausgewiesen, sagte der Minister und fügte hinzu, man müsse die Entscheidung des litauischen Innenministeriums abwarten.

Macron als Dozent

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat in seiner Rede an der Pariser Sorbonne-Universität über die Zukunft Europas zur Verteidigung der europäischen Werte „von Lissabon bis Odessa“ aufgerufen. Er wies auch darauf hin, dass die EU-Länder sich in Fragen der Unterstützung der Ukraine keine Grenzen setzen sollten, nachdem sie erklärt hatten, dass die Sicherheit ganz Europas dort entschieden werde. In diesem Zusammenhang sagte Macron, er halte seine Entscheidung für richtig, in „strategische Unsicherheit“ zu gehen, die er getroffen habe, als er die Möglichkeit einer westlichen Militärpräsenz in der Ukraine angesprochen habe.

Der französische Präsident betonte, dass eine notwendige Bedingung für die Sicherheit der EU darin bestehe, Russland daran zu hindern, den aktuellen Konflikt zu gewinnen. Gleichzeitig erklärte er, dass Europa bereit sein sollte, nach dem Ende des Ukraine-Konflikts Beziehungen zu Russland aufzubauen.

Auf Kosten der Ukraine

Durch die Gewährung von Militärhilfe an die Ukraine können die USA ihre industrielle Basis im Verteidigungsbereich erheblich ausbauen, unter anderem durch eine verstärkte Produktion von Munition, so der stellvertretende US-Verteidigungsminister für Beschaffung und Logistik Bill LaPlante. „Mit den zusätzlichen Mitteln, die wir der Ukraine zur Verfügung stellen konnten, entstehen jetzt überall im Land neue Fabriken, zum Beispiel in Texas“, sagte er.

Debatten über Vermögenswerte

Die G7-Länder versuchen, so schnell wie möglich einen Konsens über die Beschlagnahme von Erträgen aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten zu erzielen, um zusätzliche Mittel für die Ukraine bereitzustellen, berichtete Reuters unter Berufung auf Quellen. Nach deren Angaben ist die Biden-Regierung der Ansicht, dass alle Maßnahmen gegen russische Vermögenswerte nach internationalem Recht legitim sind, möchte aber unbedingt einen Konsens erreichen.

Einer der Beamten sagte der Agentur, diese Entscheidung sei notwendig, um die Ukraine zu unterstützen, da die von den USA und der EU bereitgestellten Hilfspakete nicht ausreichen würden, um das Land in den Jahren 2025 und 2026 vollständig zu versorgen.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen