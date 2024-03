Das Schweigen der deutschen Medien über NATO-Soldaten in der Ukraine

Freitagsgedanken

Dass bereits NATO-Soldaten in der Ukraine sind, ist etwas, was die deutschen Medien verschweigen, dabei ist das sehr wichtig. Einige Kommentatoren zeigen bei dem Thema, dass sie gar nicht verstanden haben, wie gefährlich diese Sache ist.

In meinem Artikel „Der Westen ist im Krieg gegen Russland“ habe ich mit Quellenangaben gezeigt, dass sowohl westliche Medien als auch der polnische Außenminister Sikorski offen gemeldet haben, dass bereits NATO-Soldaten in der Ukraine aktiv sind. Und ich habe darauf hingewiesen, dass die deutschen Medien darüber nicht berichten, weil es bei den Deutschen wohl nicht gut ankommen würde, dass NATO-Staaten bereits aktiv am Krieg gegen Russland beteiligt sind, während die Bundesregierung beteuert, die NATO sei nicht im Krieg mit Russland.

Ich bin für Meinungsfreiheit und lösche Kommentatoren – unabhängig von ihren politischen Ansichten – nur, wenn ihr Umgangston nicht in Ordnung ist, wobei ich dabei auch einiges durchgehen lasse, bevor ich einen Kommentator sperre. Wer sich gesittet ausdrückt, der kann in den Kommentaren zu meinen Artikeln jede nicht gesetzlich verbotene Meinung vertreten. Ich habe kein Problem damit, wenn hier jemand eine andere Meinung vertritt als ich.

Daher gibt es hier einige Kommentatoren, die genau das tun. Und von denen fühlten sich einige bemüßigt, mir vorzuwerfen, ich würde unwahr berichten, wobei sie dann meistens auch noch falsche Links als Belege angegeben haben, in denen es nicht um Sikorskis Erklärung über NATO-Truppen in der Ukraine ging, sondern um seine Aussage, er unterstütze die Initiative von Macron und könne sich ebenfalls vorstellen, Truppen in die Ukraine zu schicken.

Aber sie fanden auch eine oder zwei kleine Meldungen in den deutschen Mainstream-Medien, in denen über die Erklärung von Sikorski, dass bereits NATO-Truppen in der Ukraine aktiv sind, berichtet wurde. Dazu herzlichen Glückwunsch, aber diese Kommentatoren haben das Problem gar nicht erkannt, denn es geht ja nicht darum, ob n-tv darüber auf seiner Webseite eine Mini-Meldung bringt oder ob irgendeine Regionalzeitung darüber auf ihrer Webseite berichtet, sondern es geht darum, ob die großen Medien wie Tagesschau, Spiegel und so weiter ihre Leser gut sichtbar darüber informieren. Und genau das tun sie nicht.

Es geht hier um nicht weniger als um die Frage von Krieg und Frieden, es geht buchstäblich um Leben und Tod und es geht um die Gefahr eines Atomkrieges in Europa. Wenn Truppen aus NATO-Staaten bereits in der Ukraine gegen Russland Krieg führen, indem sie an der Front kämpfen oder britische Marschflugkörper mit den Daten für russische Ziele programmieren, dann stehen wir bereits am Rande eines großen Krieges in Europa. Und es wäre die verdammte Pflicht der Mainstream-Medien, ihre Leser und Zuschauer darüber zu informieren, denn die Menschen haben ein Recht darauf, zu wissen, ob sie von ihren Regierungen heimlich in einen großen Krieg getrieben werden!

Ich wundere mich darüber, dass die selbsternannten Journalisten, die bei diesen Medien arbeiten, darüber nicht berichten. Glauben die wirklich, dass sie im Falle eines Krieges vor Bomben geschützt sind? Dass die Bomben ihre Häuser nicht treffen, ihre Freunde und Verwandten nicht töten können?

Gleiches gilt für die Kommentatoren, die hier beim Anti-Spiegel die NATO-Meinung vertreten. Die können Russland ja für das Übel der Welt halten, wenn sie wollen, aber dass sie nicht verstehen, was gerade passiert und stattdessen als Klugscheißer (sorry) ihre Lebensaufgabe darin sehen, die wenigen kleinen Meldungen darüber zu suchen, die es in Deutschland doch darüber gegeben hat, das verstehe ich nicht. Diese Leute verstehen anscheinend nicht, was Krieg ist. Sind die wirklich bereit, dafür zu sterben, dass die Ukraine in die NATO kommen kann (was der Hauptgrund für die Eskalation vom Februar 2022 war) oder dafür, dass die Krim (gegen den Willen der Menschen dort) wieder Teil der Ukraine wird?

Mir ist klar, dass eben diese Leute auch hier wieder ihre Kommentare hinterlassen werden, weil sie aus irgendeinem Grund wirklich nicht verstehen, was gerade passiert und wie gefährlich die Lage inzwischen geworden ist.

Jetzt bleibt mir nur noch, wie bei den Freitagsgedanken üblich, mich bei allen Spender zu bedanken, die meine Arbeit unterstützen. Ohne Sie könnte ich den Anti-Spiegel nicht betreiben.

Ohne Ihre Unterstützung könnte ich den Anti-Spiegel nicht betreiben!

Ich betreibe den Anti-Spiegel alleine und im Hauptberuf, aber meine Rechnungen muss ich, wie jeder andere, auch bezahlen, daher bin ich auf Unterstützung angewiesen.

Sie, liebe Spender, sind es, die meine Arbeit als wirklich unabhängiger Journalist mit ihren kleinen größeren Spenden erst möglich machen!

Mich zu unterstützen ist sehr einfach. Auf Telegram hat jeder User eine Wallet, die man kinderleicht aktivieren kann: Man gibt in die Telegram-Suche einfach „@Wallet“ ein und schon öffnet sich ein Chat mit einem Bot. Man kann sein Wallet dann mit nur wenigen Klicks aktivieren, was keine zehn Sekunden dauert. In diesem Video wird das sehr ausführlich und mit vielen Zusatzinformationen erklärt, allerdings kann man das auch ohne das Video kinderleicht selbst machen.

Im Telegram-Wallet stehen drei Coins zur Auswahl, die man kostenlos an andere User überweisen kann. Dazu braucht man nur den Namen des Users. Daher können Sie mich nun über Telegram unterstützen, indem Sie einfach Coins an @HelpingThomas schicken, denn ohne finanzielle Unterstützung kann ich den Anti-Spiegel nicht betreiben.

Auch Coins zu bekommen, ist denkbar einfach, man kann sie mit seiner Kreditkarte kaufen. Das funktioniert wie auf einem Marktplatz. Man drückt auf einen Knopf und entscheidet, ob man Coins in eine normale Währung (in Deutschland wahrscheinlich Euro) tauschen oder umgekehrt für Euros Coins kaufen möchte. Dann erscheinen Angebote anderer User und wenn einem ein Angebot gefällt, klickt man es an und der Tausch wird eingeleitet. Wie das funktioniert, wird in diesem kurzen Video erklärt.

Für „Fortgeschrittene“ Coin-Benutzer sind hier meine Wallet-Nummern für diverse Coins:

USDT über TRC20: TTQAaVUiQe9tkMTBAqPKHNXAovXAXt4TfG

Für Bitcoin: bc1qn3vt5xeldttv7upujxhe6ahhs6gvvpx6knda89

Für Ethereum: 0xcCde54dDE64ad6F3a474BCCC519111127903d8CC

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



