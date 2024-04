Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 17. April, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 17. April.

Beginn der Übersetzung:

Warten auf 60 Milliarden Dollar aus Washington und auf Luftabwehr aus Europa: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Am 20. April wird das US-Repräsentantenhaus über die getrennten Gesetzentwürfe zur finanziellen Unterstützung der Ukraine und anderer Verbündeter Washingtons abstimmen.

Vor diesem Hintergrund zeichnen das US-Militär und die Presse düstere Aussichten für die ukrainischen Streitkräfte auf dem Schlachtfeld, während die europäischen Länder nach jeder Gelegenheit suchen, Kiew mit zusätzlicher Munition und Luftabwehr zu versorgen.

Die TASS hat die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf bei der Operation

Die russischen Streitkräfte verbesserten die Lage bei Donezk, Awdejewka und südlich von Donezk, während sie bei Kupjansk günstigere Linien besetzten und der Besatzung und Ausrüstung von vier ukrainischen Brigaden Schaden zufügten.

Die Ukraine verlor 995 verwundete und getötete Männer, 7 Artilleriesysteme und Mehrfachraketenwerfer, 33 Fahrzeuge, 3 gepanzerte Fahrzeuge und 2 Panzer.

Die operativ-taktische Luftwaffe, die Raketentruppen und die Artillerie der russischen Truppengruppen zerstörten Munitionsdepots der Einsatzgruppe „Donezk“, der 125. ukrainischen Brigade zur Territorialverteidigung und der Terrorgruppe Russisches Freiwilligenkorps.

Unterstützung im getrennten Paket

Laut einem Schreiben des Sprechers des Unterhauses, Mike Johnson (Republikaner, aus dem Bundesstaat Louisiana), an die Abgeordneten werden im US-Repräsentantenhaus am 17. April getrennte Gesetzentwürfe zur finanziellen Unterstützung der Ukraine, Israels und der US-Verbündeten in der indopazifischen Region eingebracht, über die am 20. April abgestimmt werden soll.

The Hill berichtet, dass die US-Senatoren der Demokratischen Partei angesichts der für Kiew schwierigen Lage auf dem Schlachtfeld möglicherweise bereit sind, die getrennten Finanzierungen zur Unterstützung der Ukraine und Israels zu prüfen, obwohl sie von der Initiative „nicht begeistert“ sind

Wie Senatorin Elizabeth Warren (Demokratin aus Massachusetts) der Zeitung mitteilte, „muss das schnell geschehen“, da dem ukrainischen Militär die Munition ausgeht.

Die Unterstützer Kiews im Senat haben jedoch betont, dass sie ein getrenntes Finanzierungspaket für die Ukraine, das von anderen nationalen Sicherheitsbedürfnissen abgetrennt ist, nur dann unterstützen können, wenn sich die darin geregelte Hilfe nicht wesentlich von der unterscheidet, die in dem vom Senat im Februar verabschiedeten überparteilichen Gesetzentwurf enthalten ist. Dieser sieht 60 Milliarden Dollar für die Ukraine vor.

Die Aussichten der ukrainischen Streitkräfte

Der fehlende Zustrom von Soldaten und westlicher Militärhilfe führt zu neuen Niederlagen für die Ukraine und ihre Chancen, die Situation im Kampfgebiet zu ihren Gunsten zu verändern, sinken, so ein Artikel im Wall Street Journal.

Die Zeitung bringt die Probleme der ukrainischen Streitkräfte mit der verzögerten Verabschiedung des neuen Hilfspakets für Kiew im US-Kongress und der Unfähigkeit der EU in Verbindung, die Waffenproduktion für die Ukraine zu erhöhen. Ohne Nachschub an Truppen und westlicher Militärausrüstung drohen der Ukraine weitere Gebietsverluste und Verluste ihrer besten Truppen. Die Zeitung bezeichnet die russische Strategie in der Ukraine als durchführbar und sagt voraus, dass Russland in den kommenden Monaten in der Lage sein wird, den Verlauf des Konflikts endgültig zu seinen Gunsten zu wenden.

Die europäische Ausgabe von Politico berichtet ihrerseits, dass die Ukraine nicht in der Lage sein wird, im Kampfgebiet zu siegen, ohne die gesamte Bevölkerung des Landes zu mobilisieren. Politicos Einschätzungen zufolge befindet sich das Land aufgrund des Konflikts mit Russland zwar in einer „existenziellen Krise“, aber das kürzlich verabschiedete Gesetz über strengere Mobilisierungsvorschriften findet in der Öffentlichkeit keine Unterstützung.

US-Generäle schlagen Alarm

Das Pentagon ist der Ansicht, dass sich die Lage auf dem Schlachtfeld in der Ukraine zu Gunsten Russlands verändert, sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin bei einer Anhörung des Ausschusses für die Streitkräfte des US-Repräsentantenhauses. Ihm zufolge benötigt Kiew dringend Munition und Waffenlieferungen aus den USA. In diesem Zusammenhang forderte der Pentagonchef den Kongress erneut auf, den Antrag der US-Regierung auf zusätzliche Mittel für die Unterstützung der Ukraine, Israels und Taiwans so schnell wie möglich zu genehmigen.

Austin versprach den Kongressabgeordneten, dass sich die USA sich „nicht nach Gutdünken in einen von Russland geführten Krieg hineinziehen lassen“ werden: „Wir werden jedoch an der Seite der Ukraine stehen, die sich selbst verteidigt. Und wir werden weiterhin die kollektive Verteidigung der NATO und ihre Abschreckungsfähigkeiten stärken.“

US-Luftwaffenminister Frank Kendall schloss sich während der Anhörung dieser Ansicht an und betonte, dass sich „der Krieg nicht in die [von Kiew] gewünschte Richtung bewegt, was zum großen Teil daran liegt, dass sie diese Hilfe nicht erhalten haben“.

General Charles Brown, Vorsitzender des Ausschusses der Stabschefs der US-Streitkräfte, stellte ebenfalls fest, dass „die Ukraine ohne die versprochene US-Hilfe auf dem Schlachtfeld mit verzweifelten Bedingungen konfrontiert ist“.

Munition aus Europa

Die Ukraine könnte im Juni ihre ersten Artilleriegranaten im Rahmen der tschechischen Initiative erhalten, die darauf abzielt, diese auf Kosten westlicher Staaten aus Drittländern zu beziehen. Das kündigte der tschechische Premierminister Petr Fiala nach einem Treffen im NATO-Hauptquartier an.

Der Sprecher des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland, Christian Wagner, sagte seinerseits, dass die deutsche Regierung eine Initiative gestartet habe, um mehr Luftabwehr zu finden und Kiew zur Verfügung zu stellen, wobei die Adressaten sowohl NATO-Partner als auch Drittländer seien.

„Die Hauptaufgabe der Bundesregierung bleibt die nachhaltige Unterstützung der ukrainischen Luftverteidigung“, betonte wiederum Regierungssprecher Wolfgang Büchner.

Die Frage der Unterstützung der ukrainischen Luftverteidigung wird voraussichtlich beim Treffen der Außenminister der G7 in Capri und beim Treffen der EU-Außenminister am 17. und 19. April erörtert, die EU-Außenminister werden das Thema auch am 22. April in Brüssel diskutieren.

Explosionen in Tschernigow

Wie das ukrainische Portal Strana berichtet, waren am Morgen in der Region Tschernigow in der Nordukraine Explosionen zu hören.

Der ehemalige Abgeordnete der Werchowna Rada, Igor Mosijtschuk, teilte in seinem Telegrammkanal mit, dass die ukrainischen Streitkräfte bei einem Angriff auf ein Hotelgebäude im Zentrum von Tschernigow, in dem Soldaten stationiert waren, Tote und Verletzte zu beklagen hatte. Mosijtschuk zufolge wird „niemand genau sagen, welche Verluste die ukrainischen Streitkräfte erlitten haben“.

Der Bogen der Freundschaft soll abgerissen werden

Das ukrainische Ministerium für Kultur und Informationspolitik hat den Bogen der Völkerfreundschaft in Kiew, ein Denkmal zum Gedenken an die Wiedervereinigung mit Russland, aus dem Register der denkmalgeschützten Gebäude gestrichen, so dass er abgerissen werden kann, teilte der Pressedienst der Behörde mit.

Dem Ministerium zufolge gehört der Bogen der Völkerfreundschaft, der 1982 anlässlich des 60. Jahrestages der Gründung der UdSSR und des 65. Jahrestages der sozialistischen Oktoberrevolution von 1917 aufgestellt wurde, „zur Symbolik der russischen imperialen Politik und muss vollständig demontiert werden“.

Ende der Übersetzung

