Telefonat vor dem Krieg?

Der französische Verteidigungsminister hat "dringend" um ein Telefonat mit seinen russischen Amtskollegen Schoigu ersucht.

Vor dem Hintergrund, dass Frankreich derzeit reguläre Truppen vorbereitet, die in der Ukraine gegen russische Soldaten kämpfen sollen, dürfte das Telefonat der Verteidigungsminister Frankreichs und Russlands denkbar kühl abgelaufen sein. Warum Frankreich „dringend“ um das Telefonat ersucht hat, geht aus den wenigen bekannten Informationen nicht hervor.

Hier übersetze ich die kurze Erklärung, die das russische Verteidigungsministerium über das Telefonat veröffentlicht hat.

Beginn der Übersetzung:

Am 3. April 2024 fand auf dringendes Ersuchen der französischen Seite ein Telefongespräch zwischen dem Verteidigungsminister der Russischen Föderation, Armeegeneral Sergej Schoigu, und dem Verteidigungsminister der Französischen Republik, Sebastien Lecornu, statt.

Der französische Verteidigungsminister drückte sein Beileid im Zusammenhang mit dem Terroranschlag in der Konzerthalle Crocus City Hall am 22. März 2024 aus. Dabei versuchte er hartnäckig davon zu überzeugen, dass die Ukraine und die westlichen Länder nicht in den Terroranschlag verwickelt sind und schob die Verantwortung auf den IS.

Sergej Schoigu betonte, dass die im Zusammenhang mit dem Terroranschlag in der Crocus City Hall eingeleiteten Ermittlungen mit Sicherheit zu Ende gebracht und alle Verantwortlichen bestraft würden. Es gibt Berichte über eine ukrainische Spur bei der Organisation des Terroranschlags.

„Das Kiewer Regime tut nichts ohne die Zustimmung der westlichen Kuratoren. Wir zählen darauf, dass in diesem Fall nicht die französischen Geheimdienste dahinterstecken“, sagte der russische Verteidigungsminister.

Zu den Äußerungen des Elysee-Palastes über die Entsendung eines französischen Kontingents in die Ukraine erklärte Sergej Schoigu, dass ihre praktische Umsetzung Frankreich selbst Probleme bereiten würde.

Die Bereitschaft zum Dialog über die Ukraine wurde festgestellt. Die Ausgangspunkte könnten die Grundlage der Istanbuler Friedensinitiative sein. Ein Treffen in Genf ohne die Teilnahme Russlands abzuhalten, sei sinnlos.

Ende der Übersetzung

