Der Grund für den Kampf gegen „Rechte“ in der EU

Westliche Werte

Nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten EU, fahren die Medien eine Kampagne gegen Parteien, deren Meinung vom Mainstream abweicht. Ihnen wird vorgeworfen, sie seien rechtsextrem und aus Russland gesteuert. Der Grund ist jedoch ein anderer.

Wie immer bei solchen Themen muss ich vorwegschicken, dass ich keine Partei unterstütze, auch die AfD nicht. Dass ich hier einen Artikel schreibe, den man als Unterstützung der AfD auslegen kann, liegt nur daran, dass ich aufzeigen will, aus welchem Grund und mit welchen Mitteln in der EU, also nicht nur in Deutschland, gegen Parteien vorgegangen wird, deren Positionen vom Mainstream, also von der US-Politik, abweichen. Das werde ich am Beispiel der AfD aufzeigen.

Rechtsextrem?

Der Vorwurf, die AfD sei rechtsextrem, ist absurd. Die AfD vertritt Themen und Thesen, die ziemlich genau dem entsprechen, was auch die „alte“ CDU unter Helmut Kohl noch in ihrem Parteiprogramm stehen hatte. Daran ist nichts rechtsextrem, stattdessen wurden in Deutschland einfach die Maßstäbe geändert. Das zeigt das Beispiel von Ende Februar, als die Polizei eine 16-jährige Schülerin aus dem Unterricht geholt und eine sogenannte „Gefährderansprache“ gehalten hat, weil das Mädchen auf TikTok ein paar AfD-Inhalte und eine Nachricht mit der Aussage gepostet hatte, dass Deutschland Heimat sei, nicht nur ein Punkt auf der Landkarte.

So etwas wird in Deutschland heute bereits als rechtsextrem angesehen, dabei ist das doch eine selbstverständliche Aussage. Auch an den AfD-Posts war nichts Rechtsextremes, denn gegen die Autoren der Posts ist niemand vorgegangen. Es reicht in Deutschland heute schon aus, legale und sogar selbstverständliche Dinge zu posten, um als zumindest potenziell rechtsextrem angesehen zu werden.

Oder nehmen wir das deutsche Staatsfernsehen ZDF. Dort gab es zum Weltfrauentag einen Beitrag, in dem eine „Expertin“ für „Extremismusforschung“ erzählen durfte, dass das klassische Bild von Mann und Frau „zutiefst faschistisch“ sei. Ja, Sie haben richtig gehört. Für das deutsche Staatsfernsehen ZDF sind Sie, wenn sie in einer Beziehung als Mann und Frau mit traditioneller Rollenverteilung leben, bereits ein Faschist.

Die Liste der Absurditäten ließe sich beliebig fortsetzen, aber die Beispiele zeigen, dass es bei dem Kampf von Medien und Politik gegen eine Partei wie die AfD nicht darum geht, Nazis, Faschisten oder auch „nur“ Rechtsextreme bekämpfen. Es geht in Wahrheit um die Durchsetzung dessen, was heute politisch gewollt ist, denn faschistisch ist an diesen Positionen gar nichts, sie waren im Gegenteil noch vor wenigen Jahren Mainstream und vollkommen selbstverständlich, werden im Westen heute aber als „faschistisch“ bezeichnet.

An dieser Stelle habe ich übrigens auch deutliche Kritik an russischen Medien, die die AfD in ihren Beiträgen auch oft als „rechtspopulistisch“ oder sogar „rechtsextrem“ bezeichnen, wenn sie aus Deutschland berichten. Dabei übernehmen sie einfach die Formulierungen der westlichen Medien, aber wenn man einen solchen russischen Journalisten fragt, welche Position der AfD (nicht irgendeines verwirrten Hinterbänklers der Partei) denn „rechtspopulistisch“ oder sogar „rechtsextrem“ sein soll, dann kann er darauf keine Antwort geben.

Kremltrolle?

Ein weiterer Vorwurf, der Parteien wie der AfD gemacht wird, ist, dass sie russische Einflussagenten seien und aus Russland finanziert würden. Da Russland für den Mainstream der Feind ist, kommt das für die Leser der Mainstream-Medien einer Verteufelung gleich.

Das Problem ist, dass all das nie bewiesen wurde. Behauptet wird es schon lange, es sei nur an die von ZDF und dem Spiegel frei erfundene Geschichte von 2019 erinnert, in der einem AfD-Abgeordneten vorgeworfen wurde, er wäre vom Kreml kontrolliert. Das wäre in Deutschland strafbar, weil die Finanzierung einer Partei aus dem nicht europäischen Ausland strafbar ist. Gegen den Mann wurde aber nie ermittelt, die Geschichte diente nur dazu, unmittelbar vor der Wahl 2019 zum Europäischen Parlament Stimmung gegen die AfD zu machen.

In diese Kategorie fällt auch das „Ibiza-Video“, mit dem die damalige österreichische Regierung gestürzt wurde, obwohl auch an der Geschichte am Ende nichts dran war, denn der ehemalige österreichische Vizekanzler Strache wurde nie wegen der Korruption, die das Video angeblich belegen sollte, verurteilt. Er wurde im Gegenteil in allen Punkten freigesprochen.

Und auch dieser „Skandal“ fiel unmittelbar vor die Wahl zum Europäischen Parlament im Jahre 2019. Wir sehen, dass es sich um ein System handelt, mit dem die Gegner der globalistisch-neoliberalen Politik diskreditiert und vor Wahlen geschwächt werden sollen.

Schmutzkampagnen vor Wahlen

Daher ist es wenig überraschend, dass wir nun – im Sommer stehen wieder Wahlen zum zum Europäischen Parlament an – vermehrt irgendwelche Meldungen serviert bekommen, dieser oder jene AfD-Politiker sei ein „Agent des Kreml“ oder habe Geld aus Russland angenommen. Es wiederholt sich einfach nur das Muster, das die deutschen Medien vor jeder Wahl wiederholen, es sei nur an den lächerlichen, aber von den Medien gehypten „Fall Aiwanger“ erinnert, mit dem vor der bayerischen Landtagswahl 2023 eine ungeliebte Partei geschwächt werden sollte.

Es geht darum, Parteien, die der neoliberalen Politik inklusive ihren Werten entgegenstehen, vor Wahlen zu schwächen. Dazu werden irgendwelche Vorwürfe konstruiert, dass Mitglieder der Partei wahlweise Kremlotrolle oder Nazis seien. Mit schöner Regelmäßigkeit zeigt sich danach, dass an den Vorwürfen nichts dran war, aber das wird erst lange nach der Medienkampagne bewiesen und die Medien halten es nicht für nötig, darüber dann auch zu berichten.

Der Spiegel, der in viele der fabrizierten Skandale verwickelt ist, weil er als erster über sie berichtet hat und sich dabei seiner eigenen „Recherchen“ gerühmt hat, hat es beispielsweise nicht für nötig gehalten, seine Leser genauso breit darüber zu informieren, dass Strache freigesprochen wurde, dass an der ganzen Geschichte also nichts dran war, wie er zuvor über das Ibiza-Video und die Vorwürfe gegen Strache berichtet hat. Über den Freispruch von Strache von den Vorwürfen, die unter anderem der Spiegel so lautstark erhoben hat, hat der Spiegel bestenfalls irgendwo im Kleingedruckten nebenbei berichtet.

Das zeigt, dass es hier um reine Schmutzkampagnen geht, mit denen unliebsame Parteien vor anstehenden Wahlen geschwächt werden sollen. Es geht nicht um kritischen Journalismus oder Recherchen.

Übrigens stehen 2024 in Deutschland einige interessante Wahlen an, wir dürfen also gespannt sein, was sich die Giftköche in den Redaktionen der Medien in diesem Jahr alles einfallen lassen.

Schritt für Schritt ins Gaga-Land

Die neoliberale Politik verfolgt ein klares Ziel, nämlich die Menschen zu entwurzeln. Wer seine Wurzeln vergessen hat, wird leichter manipulierbar. Wer nicht mehr in seinen Traditionen und seinem sozialen Umfeld verwachsen ist, wird für keine Regierung gefährlich, weil er keine Bindungen mehr hat, die für das Entstehen einer größeren Protestbewegung nun einmal nötig sind.

Gefährlich können Menschen für Regierungen werden, wenn sie sich schwer manipulieren lassen und ein großes und stabiles Umfeld haben, denn die können mit diesem Umfeld gegen die Regierung protestieren und etwas Größeres lostreten. Das können entwurzelte Menschen nicht, denn sie haben in der Regel kein großes und vor allem kein stabiles Umfeld.

In den letzten Jahrzehnten wurde diese Entwurzelung der Menschen im Westen Schritt für Schritt vorangetrieben. Der erste und wichtigste Schritt war, den Menschen einzubläuen, dass das Individuum wichtiger ist als die Gemeinschaft. Der wohl oberste „Wert“ im Westen ist die individuelle Freiheit, die über allem steht, aber de facto nichts anderes bedeutet, als dass jeder nur egoistisch an sich selbst denkt, anstatt an die Gemeinschaft.

Damit war der Grundstein gelegt, denn auf der Basis des Individualismus konnte man beginnen, die Familie – eigentlich das Wichtigste, was Menschen haben – anzugreifen. Das geschah mehrgleisig, denn einerseits haben die Medien die „wilde Ehe“, also eine weitaus lockerere Form des Zusammenlebens als es die Ehe ist, als Alternative zur Ehe aufgebaut, zweitens begannen Medienkampagnen den radikalen Feminismus zu fördern, der pauschal alles männliche verteufelt und drittens wurde Homosexualität als etwas Normales propagiert.

Hierzu sei angemerkt, dass ich nichts gegen Homosexualität habe, jeder soll so glücklich werden, wie er möchte. Aber Homosexualität (und all die anderen Spielarten des LGBT-Buchstabensalates) sind in der Gesellschaft ein Randphänomen, wurden aber in den westlichen Medien in den letzten Jahren zu einem großen Thema gemacht, obwohl es nur eine verschwindend kleine Minderheit betrifft.

Egoismus statt Gemeinschaft

Das Ergebnis sehen wir heute. Die Minderheit der LGBT-Fanatiker gibt den medialen Diskurs und die angeblichen „Werte“ vor, die nun alle gut zu finden haben. Im Westen erscheinen immer mehr Bücher darüber, wie schlecht es angeblich ist, Kinder zu haben. Kinder werden als emotionale und finanzielle Belastung, ja sogar als Gefahr für die Menschheit dargestellt, weil sie angeblich den CO2-Ausstoß erhöhen, an dessen Folgen wir angeblich alle sterben werden. Und das Ergebnis dieser Kampagnen ist- siehe oben -, dass das traditionelle Familienbild in Deutschland bereits als „zutiefst faschistisch“ bezeichnet werden kann, ohne dass es deswegen Aufregung geben würde.

All diese Entwicklungen wurden von den einschlägig bekannten Stiftungen über die Jahre mit Milliarden gefördert. Sie haben dafür gesorgt, dass der Gaga-Kram in die Schulbücher kam und so ganze Generationen mit Dingen indoktriniert wurden und werden, die man nur als gemeingefährlich bezeichnen kann, denn sie zerstören den gesellschaftlichen Zusammenhalt und damit am Ende die Gesellschaft selbst.

Die Älteren in Deutschland erinnern sich noch daran, dass in der alten Bundesrepublik von einer „Solidargemeinschaft“ die Rede war. Das Wort hört man heute fast nicht mehr, denn die Propagierung des Individualismus hat dazu geführt, dass jeder selbst für sich verantwortlich sein soll. Nur dank dieser Entwicklung war es möglich, den Sozialstaat in Deutschland Stück für Stück zu demontieren, denn viele sind inzwischen der Meinung, wer arm ist, der ist eben selbst schuld.

Dahinter steckt nicht zuletzt auch ein Geschäftsmodel, denn im Zuge dieser Entwicklungen konnte man dazu übergehen, alles mögliche zu privatisieren. Die Spitze der Absurdität ist es doch, dass Krankenhäuser in Deutschland heute vor allem Gewinn machen sollen, anstatt Menschen zu helfen. Daher wird die medizinische Versorgung außerhalb der großen Städte in Deutschland immer schlechter, weil die kleinen Kliniken schließen müssen, denn auf dem platten Land ist es für ein Krankenhaus schwer, profitabel zu arbeiten.

Ich kann mich noch an die 80er Jahre erinnern. Wenn damals jemand gesagt hätte, Krankenhäuser müssten profitabel sein, hätte man ihn gefragt, ob er nicht ganz dicht ist. Damals war man in Deutschland stolz darauf, dass – egal, wo man wohnt – die medizinische Infrastruktur so ausgebaut war, dass ein Krankenwagen innerhalb von zwölf Minuten praktisch überall hinkommen konnte. Das dürfte in vielen ländlichen Regionen Deutschlands heute Utopie sein, denn Profit ist inzwischen wichtiger als der Mensch.

Das – und viele ähnliche Entwicklungen auf anderen Gebieten – ließ sich aber nur durchsetzen, weil die propagierten „Werte“ den Zusammenhalt in der Gesellschaft Schritt für Schritt zerstören. Das Prinzip „Teile und Herrsche“ funktioniert, denn heute würde kaum jemand in Deutschland für Solidarität mit armen Menschen demonstrieren (das gab es früher tatsächlich mal), aber für LGBT und andere Spaltpilze rennen die Leute zu Kundgebungen, was dazu führt, dass die Gesellschaft in Gegner und Befürworter von LGBT und anderen Themen gespalten wird.

Die Nation

Die Identität der Menschen in der EU wird immer mehr zerstört, denn zu den schon genannten Themen kommt noch ein weiteres hinzu. Zur Identität der Menschen gehört nun einmal ihre Herkunft, aber in Deutschland hat man es bereits so weit gebracht, dass viele, gerade jüngere Menschen nichts mehr mit dem Begriff „Deutschland“ anfangen können. Stattdessen wird propagiert, sie seien keine Deutschen oder Franzosen, sondern Europäer. Ihnen wird ihre traditionelle, ihre historische Identität genommen.

Auch das lief über Jahrzehnte schrittweise ab, aber das Ergebnis ist bekannt, es sei nur an die Schülerin erinnert, die Besuch von der Polizei bekommen hat, weil sie auf TikTok gepostet hat, Deutschland sei Heimat, nicht nur ein Punkt auf der Landkarte.

Wer den Menschen ihre Identität nimmt, und dazu gehört auch die nationale Identität, der entwurzelt sie und macht sie orientierungslos. Und solche Menschen sind kinderleicht manipulierbar, weil man ihnen zusammen mit ihrer Identität auch den moralischen Kompass genommen hat, der nun einmal das Ergebnis der eigenen Identität ist.

Daher gibt es keinen Aufschrei, wenn heute Kinderlosigkeit und Homosexualität gepriesen werden, obwohl diese Dinge direkt zum Aussterben einer Gesellschaft führen. Niemand kann etwas für seine Veranlagungen und jeder soll in seinem Schlafzimmer treiben, was er will, aber Dinge zu propagieren, die nun einmal per Definition zum Aussterben der eigenen Gesellschaft führen, ist nicht nur asozial, sondern in meinen Augen sogar kriminell.

Die Nation ist der Überbau der Gesellschaft und Deutsche und beispielsweise Griechen sind nun einmal unterschiedlich. Daran ändert auch alles Gerede über „wir sind alle Europäer“ nichts.

Aber einer der wichtigsten „Werte“, die die neoliberale und globalistische Ideologie predigen, ist, dass die Nationalstaaten etwas sind, was sich eigentlich überlebt hat. Die müssten am liebsten abgeschafft werden, wenn es nach den Predigern dieser „Werte“ geht.

Der Feind ist definiert

Man kann nun alle anschauen – egal, ob Staaten, Einzelpersonen, Organisationen und so weiter -, die der Westen zu seinen Feinden erklärt hat, und man wird feststellen, dass all diese Feinde eines gemeinsam haben: Sie stehen gegen diese „Werte“ und sie stehen für die Nationalstaaten, für den Erhalt der Macht nationaler Regierungen, für die traditionellen Werte, die früher normal waren, heute aber von den Neoliberalen und Globalisten verteufelt werden.

Das gilt für die AfD genauso wie für Trump, Orban, Putin, Xi und so weiter. Sie alle sind grundverschieden, aber sie eint die Ansicht, dass die Regierungen der Nationalstaaten die Macht in Händen halten müssen, und nicht irgendwelche supranationalen Konstrukte wie die EU oder wie die Stiftungen von (vor allem US-amerikanischen) Milliardären, die im Westen faktisch die Politik bestimmen.

Dabei ist es keineswegs so, dass zum Beispiel der chinesische Präsident den Europäern sagt, sie sollten die chinesischen Werte übernehmen, sondern es ist umgekehrt: Der US-geführte Westen will allen Ländern der vorschreiben, welche „Werte“ sie übernehmen sollen.

Die Anhänger der Nationalstaaten sagen das Gegenteil: Sie wollen nur, dass sich niemand von außen bei ihnen einmischt und ihnen zu sagen versucht, wie sie zu leben und was sie gut zu finden haben. Eine der großen „Sünden“ Putins ist es aus Sicht des Westens, dass er die Völker Russlands geeint hat, während der Westen auf Spaltung setzt.

Ablenkungsmanöver

Von all dem wird in Europa und in Deutschland abgelenkt, indem Feindbilder geschaffen werden. Es ist eine alte Regel, die jeder Historiker wohl schon im ersten Semester lernt, dass Regierungen von Misserfolgen und wirtschaftlichen Problemen ablenken, indem sie den Fokus auf irgendwelche angeblichen Feinde lenken.

Diese Feinde sind die angeblich so gefährlichen „Rechten“. Die Medien überschlagen sich beispielsweise mit Berichten darüber, wie gefährlich die AfD angeblich für die Wirtschaft sei. Damit lenken sie jedoch davon ab, dass die Wirtschaft jetzt Probleme hat, dass Deutschland jetzt deindustrialisiert wird, dass die Armut jetzt wächst – und das, obwohl ja gar nicht die AfD regiert.

Die Politik der EU-Kommission trägt das Ihrige dazu bei, dass sich daran nichts ändert. Und auch die Regierungschefs der EU tun nichts, um für die Menschen etwas zum Besseren zu wenden. Beim letzten EU-Gipfel standen wirtschaftliche oder soziale Themen nicht einmal auf der Tagesordnung, obwohl die EU gerade die vielleicht schlimmste Wirtschaftskrise ihrer Geschichte durchmacht.

Und weil die (angeblichen) „Rechten“ auf diese Dinge – und vor allem auf die Gründe dafür – aufmerksam machen, werden sie von Politik und Medien bekämpft.

Ob sie die Probleme lösen könnten, ist eine andere Frage. Mir ging es nur darum, aufzuzeigen, was wirklich hinter all dem Lärm steckt, den Medien und Politik in Deutschland um den angeblichen Kampf gegen Rechts veranstalten.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden" enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



