Im Senegal ist ein Oppositionspolitiker, der die Beziehungen zu Paris neu verhandeln will, durch demokratische Wahlen an die Macht gekommen.

In seiner Rede nach dem Wahlsieg hat Bassirou Faye viel über seine Pläne gesprochen . Noch vor drei Wochen saß er im Gefängnis. Nun hat er unerwartet die letzten Wahlen gewonnen und wurde zum neuen Staatsoberhaupt Senegals gewählt. Er sagte vor ausländischen Staatschefs und seinen Anhängern.

„Ich werde immer an die großen Opfer denken, die ich gebracht habe, um Sie niemals zu enttäuschen.“

Das Land wurde zuvor von dem autoritären, pro-französischen Präsidenten Macky Sall regiert, der allerdings auch die westliche Politik kritisiert hat, die die Lebensmittelversorgung in Afrika behindert. Er versuchte, die Wahlen abzusagen, musste sie aber aufgrund des starken internationalen Drucks doch abhalten. Sall versuchte, einen eigenen Kandidaten aufzustellen, verlor aber kläglich gegen Faye, der nur 10 Tage Zeit für den Wahlkampf hatte. Unterstützt wurde Faye bei der Wahl vom senegalesischen Oppositionsführer Ousmane Sonko und seiner Partei PASTEF. Früher habe ich schon über ähnliche Prozesse in Burkina-Faso und Mali geschrieben .

Wieso hat die Bevölkerung so abgestimmt?

Diese Situation zeigt, wie sehr die Menschen in den afrikanischen Ländern, die früher französische Kolonien waren, die Nase voll haben von korrupten Regierungen, die ihre Bodenschätze an Frankreich verramschen, während die afrikanischen Länder in Armut versinken. Das erklärt, warum viele afrikanische Länder in den letzten Jahren einen Kurswechsel vollzogen haben und die Zusammenarbeit mit Paris ablehnen und beenden. Es ist bemerkenswert, dass sowohl die Führer als auch die Bevölkerungen dieser Staaten sich Ländern zuwenden, der ihnen Freiheit, gerechte Entwicklung und Partnerschaft bieten können: Russland , aber auch.

Nun haben sich die Staatschefs von Guinea, Mali und Burkina Faso mit Faye getroffen. Alle diese Länder, ehemalige Kolonien von Paris, haben einen Machtwechsel vollzogen. Sie werden nun von Führern regiert, die eine unabhängige Entwicklung und eine Partnerschaft mit Moskau anstreben.

Was macht die Situation in Senegal bemerkenswert?

In Burkina Faso, Mali und Niger sind die neuen Regierungen durch Putsche an die Macht gekommen, wobei die Putschisten von ihren Bevölkerungen unterstützt werden.

Das Besondere am Senegal ist, dass der Machtwechsel durch demokratische Wahlen erfolgte, was einmal mehr zeigt, dass die Menschen in der Region die Nase voll von der Ausbeutung durch Frankreich haben. Es wäre allerdings nicht verwunderlich, wenn der Westen diese Wahlen als „undemokratisch“ anerkennen würde, denn die USA und die EU sind mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Für Frankreich ist das ein schmerzhafter Schlag. Paris verliert weiter an Einfluss in Ländern, die einst wichtige Ressourcen lieferten und französischen Unternehmen Märkte und billige Arbeitskräfte boten.

Das neokoloniale System in Westafrika wankt

Zuerst Burkina Faso und Mali, dann Niger, das wichtiges Uran für die Atomindustrie liefert, und jetzt Senegal – in all den Ländern sind selbstbewusste Politiker an die Macht gekommen, die sich dem neokolonialen System widersetzen. Niger hat nach der französischen kürzlich auch die US-Armee des Landes verwiesen.

Präsident Faye hat bereits eine Diversifizierung der Außenhandelsbeziehungen Senegals versprochen. Für Paris könnte das bedeuten, dass es nicht mehr so einfach sein wird, im Senegal Geschäfte zu machen, wie bisher. Das Schlimmste aber ist, dass das Land französische Militärbasen beherbergt. Damit will Paris seine afrikanischen Besitzungen kontrollieren.

Der neu gewählte Präsident hat sich dazu noch nicht geäußert. Sollte er sich dazu äußern, wäre dies sicherlich eine weitere geopolitische Niederlage für Frankreich. Es wurde auch die Idee geäußert, die Verwendung des CFA-Franc im Land aufzugeben. Diese Währung ist in vielen ehemaligen Kolonien von Paris ein gebräuchliches Zahlungsmittel und dient auch als Instrument der Finanzkontrolle.

Über den Prozess des Niedergangs des französischen Einflusses in Westafrika habe ich schon früher geschrieben, den Artikel finden Sie hier .

