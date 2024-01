Die Huthis greifen keine Schiffe aus Russland und China an

US-Bombardierungen

Deutsche Medien stellen die völkerrechtswidrigen Bombenangriffe der USA auf Jemen als Maßnahme zum Schutz der internationalen Schifffahrt dar. Tatsächlich geht es jedoch nur um westliche Schiffe, denn die Huthis greifen keineswegs wahllos Schiffe an.

Seit fast zwei Wochen bombardieren die USA, teilweise zusammen mit Großbritannien, Ziele in Jemen unter dem Vorwand, die freie Schifffahrt im Roten Meer zu schützen.

Die jemenitischen Huthis hatten zuvor nur Schiffe angegriffen, die israelische Häfen anlaufen, weil die Huthis damit Druck auf Israel aufbauen wollen, den Völkermord in Gaza zu beenden. Dass Israel in Gaza einen Völkermord an den Palästinensern durchführt, ist keine anti-israelische Propaganda oder gar antisemitische Äußerung, das hat inzwischen sogar die UNO erklärt.

Anstatt sich gegen diesen Völkermord zu stellen, haben die USA und Großbritannien begonnen, Ziele in Jemen zu bombardieren.

Nach den ersten Angriffen der USA und Großbritanniens haben die Huthis als Reaktion verkündet, dass sie nun auch Schiffe aus den USA und Großbritannien angreifen würden. In der Folge gab es mehrere Angriffe auf US-Handelsschiffe und die Huthis haben immer wieder erklärt, dass sie trotz der US-Angriffe weiterhin Handelsschiffe mit Verbindungen zu Israel, den USA und Großbritannien angreifen würden. Das hat dazu geführt, dass beispielsweise Katars LNG-Transporte das Rote Meer nun meiden, was Auswirkungen auf die Gasversorgung oder zumindest die Gaspreise in Europa haben dürfte.

Die US-Regierung hat verkündet, die Huthis „so lange, wie nötig“ anzugreifen. Die Lage am Roten Meer dürfte also bis auf weiteres heikel bleiben, denn dass die US-Angriffe die Huthis ernsthaft schwächen, ist unwahrscheinlich, denn sie haben in dem Krieg gegen das übermächtige Saudi-Arabien jahrelang standgehalten. Da dürften einige Bomben und Raketen made in USA kaum für ein Einlenken der Huthis sorgen.

Deutsche Medien übernehmen in ihrer Berichterstattung kritiklos die Erklärungen der US-Regierung, anstatt die ganze Wahrheit zu berichten. Zwar wird manchmal erwähnt, dass die Huthis „immer wieder Frachter mit angeblicher Verbindung zu Israel“ angreifen, aber der entscheidende Teil wird weggelassen, denn deutsche Medien erwähnen nicht, dass die Huthis in einem Interview mit russischen Medien ganz explizit erklärt haben, dass anderen Schiffen keine Gefahr droht:

„Was alle anderen Länder, einschließlich Russland und China, angeht, gibt es keine Bedrohung ihrer Schifffahrt in der Region. Mehr noch, wir sind bereit, die sichere Durchfahrt ihrer Schiffe im Roten Meer zu gewährleisten, weil die freie Schifffahrt für unser Land eine wichtige Rolle spielt.“

Westliche Medien suggerieren, die Huthis würden im Roten Meer die zivile Schifffahrt generell bedrohen, was schlicht nicht stimmt. Aber das westliche Publikum muss ja nicht alles erfahren…

