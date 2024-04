Ukraine

Der Westen ist bereit, Kiew zu seinem eigenen Nachteil zu helfen: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Die NATO-Länder sollten der Ukraine Waffen zur Verfügung stellen, auch wenn das zu Lasten ihrer eigenen Verteidigungskapazitäten geht, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

Die Gesetzentwürfe zur Bereitstellung von Militärhilfe für die Ukraine, Israel und Taiwan sowie zur Beschlagnahmung eingefrorener russischer Guthaben, um sie nach Kiew zu transferieren, haben die Verfahrensabstimmung im US-Repräsentantenhaus bestanden.

Die TASS hat die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengetragen.

Verlauf der Operation

Wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte, schlugen die russischen Truppen 53 Gegenangriffe von Angriffsgruppen der ukrainischen Streitkräfte bei Awdejewka, elf Angriffe bei Kupjansk und sieben Gegenangriffe bei Donezk zurück.

Die Verluste des Gegners beliefen sich in der vergangenen Woche auf insgesamt 7.225 Kämpfer. Im gleichen Zeitraum hätten sich 27 ukrainische Soldaten ergeben, so das Ministerium.

Die russischen Streitkräfte zerstörten drei MiG-29-Kampfflugzeuge und vier AN-26-Militärtransportflugzeuge der Ukraine auf dem Basisflugplatz, zwei Luftzielradare und vier Abschussvorrichtungen für S-300 Flugabwehrsysteme sowie eine Abschussvorrichtung für die deutsche IRIS-T. Die russischen Streitkräfte führten 34 Gruppenangriffe auf die Militär- und Energie-Infrastruktur der Ukraine, auf Söldnerstandorte, Waffenlager und Luftabwehrsysteme durch. Außerdem wurden Ausbildungszentren für Drohnen-Operateure, vorübergehende Einsatzorte ukrainischer Einheiten, nationalistische Einheiten und ausländische Söldner getroffen.

Bewegung bei den Vermögenswerten

Die Mitgliedstaaten G7 bewegen sich auf eine Einigung über die eingefrorenen Guthaben Russlands zu, sagte US-Außenminister Anthony Blinken nach einem Treffen der G7-Außenminister. Dabei stellte der italienische Außenminister Antonio Tajani fest, dass die Rechtsgrundlage für die Verwendung der eingefrorenen russischen Gelder zugunsten der Ukraine noch geprüft werde und dass die Entscheidung von den Staats- und Regierungschefs der G7-Länder getroffen werde.

In der Abschlusserklärung der G7 heißt es, dass vor dem G7-Gipfel im Juni 2024 Empfehlungen zu den Möglichkeiten der Verwendung eingefrorener russischer Vermögenswerte zugunsten der Ukraine vorgelegt werden sollen.

Formel-Konferenz

Die G7-Außenminister sprachen sich für einen gerechten Frieden in der Ukraine aus und befürworteten die Durchführung der Friedenskonferenz zu diesem Thema Mitte Juni. Wie Tajani betonte, ist „ein gerechter Frieden in der Ukraine“ eine Priorität der italienischen G7-Präsidentschaft. Er versprach auch, sich weiterhin für eine möglichst breite internationale Unterstützung der wichtigsten Grundsätze und Ziele der ukrainischen „Friedensformel“ einzusetzen.

Die G7 wissen es besser

In der offiziellen Erklärung zur Lage in der Ukraine wiesen die G7-Staaten die Beweise für eine Beteiligung Kiews an dem Terroranschlag auf das Krokus-Rathaus am 22. März zurück. Die G7 beharren auf der Version, dass die Terrorgruppe Islamischer Staat für den Anschlag verantwortlich ist und behaupten, dass Russland diese Tragödie angeblich „für eine gegen die Ukraine gerichtete Desinformationskampagne nutzt“.

Der Ukraine weiterhin helfen

Die G7-Länder und ihre Partner beabsichtigen, die Ukraine weiterhin militärisch, finanziell und politisch zu unterstützen, erklärten die G7-Außenminister in der Erklärung nach ihrem Treffen. Sie riefen auch andere internationale Partner dazu auf, ihre Unterstützung fortzusetzen, und begrüßten, dass die EU zuvor eine langfristige Budgethilfe von 50 Milliarden Euro für die Ukraine für die nächsten vier Jahre genehmigt hatte.

Die G7-Staaten beabsichtigen, die Luftabwehr der Ukraine zu stärken und die Hilfe im Bereich Sicherheit für Kiew zu erhöhen.

Die NATO schließt sich an

Die NATO-Verteidigungsminister haben die verfügbaren Luftabwehrsysteme gezählt und sind bereit, der Ukraine in naher Zukunft einige davon zur Verfügung zu stellen, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg auf einer Pressekonferenz im Anschluss an eine Online-Sitzung des Ukraine-NATO-Rates auf Ebene der Verteidigungsminister. Er wies darauf hin, dass es sich um Patriot- und SAMP/T-Systeme handele, nannte aber keine Zahlen. Stoltenberg sagte, dass die Bündnisländer „Ersatzteile und Raketen für die der Ukraine zur Verfügung stehenden Systeme liefern müssen“.

Alles abgeben

Bei dem Treffen wurde erörtert, Kiew mit Präzisionssystemen mit großer Reichweite sowie mit Granaten des Kalibers 155 Millimeter zu versorgen“, so Stoltenberg. Er fügte hinzu, dass die NATO Angriffe der Ukraine „gegen militärische Ziele tief auf russischem Territorium“ als legitim erachte.

Der Generalsekretär der Allianz vertrat die Ansicht, dass die NATO-Länder der Ukraine Waffen zur Verfügung stellen sollten, auch wenn das zu Lasten ihrer eigenen Verteidigungsfähigkeiten ginge.

Verfahrensabstimmung

Die Gesetzentwürfe zur Gewährung von Militärhilfe für die Ukraine, Israel und Taiwan, zur Beschlagnahmung eingefrorener russischer Guthaben, um sie nach Kiew zu transferieren, und zur Verhängung zusätzlicher Sanktionen gegen China haben die Verfahrensabstimmung im US-Repräsentantenhaus bestanden. 316 Stimmen wurden für den Beschluss abgegeben, 94 dagegen.

Es ist möglich, dass das Repräsentantenhaus dieses Paket bereits am Samstag verabschiedet. Danach wird es an den Senat des Kongresses weitergeleitet, der im Gegensatz zum Repräsentantenhaus mehrheitlich aus Demokraten besteht, die bereits ihre Bereitschaft erklärt haben, das Paket umgehend zu verabschieden. Es wird dann von US-Präsident Joe Biden unterzeichnet und tritt in Kraft.

