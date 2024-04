Die offenen Lügen deutscher Politiker und Medien

Kriegspropaganda

Am Donnerstag hat Verteidigungsminister Pistorius behauptet, Putin habe "klar gesagt", er wolle nach der Ukraine Europa angreifen. Auch andere westliche Politiker, "Journalisten" und "Experten" behaupten das. Warum lügen sie so offensichtlich?

Das Handelsblatt zitierte am Donnerstagabend aus einer Rede von Bundesverteidigungsminister Pistorius:

„Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat den Angriff des russischen Präsidenten Waldimir Putin auf die Ukraine mit der Annexion der Tschechoslowakei durch Nazi-Deutschland im Jahr 1938 verglichen. Europa müsse sich auf einen langen Krieg einstellen, sagte Pistorius am Rande der Vorstellung eines Buchs über Winston Churchill.

„Putin wird nicht aufhören, wenn der Krieg gegen die Ukraine vorbei ist, das hat er klar gesagt“, so Pistorius. „Genau so klar wie Hitler, der auch immer sagte, dass er nicht stoppen würde.““

Die Lügen im Westen

Dass Pistorius Putin mit Hitler vergleicht, ignorieren wir mal, denn die Hitler-Vergleiche werden in Deutschland mittlerweile so inflationär benutzt, dass das eigentlich schon ein Fall für den Staatsanwalt ist, denn die Verharmlosung der Verbrechen des Nazi-Regimes sind in Deutschland strafbar. Wenn diese Bestimmung ernst genommen würde, müssten sich viele deutsche „Journalisten“ und „Politiker“ längst vor Gericht verantworten, denn wen haben die in den letzten Jahren nicht alles mit Hitler gleichgesetzt?

Mit geht es hier um etwas anderes. Ich habe das Zitat aus dem Handelsblatt komplett gezeigt, damit mir niemand vorwerfen kann, ich würde etwas aus dem Zusammenhang reißen. Mir geht es aber um diese Aussage von Pistorius daraus:

„Putin wird nicht aufhören, wenn der Krieg gegen die Ukraine vorbei ist, das hat er klar gesagt“

Was soll Putin gesagt haben? Und wann?

Ich verfolge aus beruflichen Gründen jeden Auftritt von Putin und übersetze sehr viele davon. Kann mir irgendjemand sagen, wann Putin „klar gesagt“ haben soll, er werde „nicht aufhören, wenn der Krieg gegen die Ukraine vorbei ist“? Nein, denn Pistorius lügt!

Das ist eine dreiste Lüge, wobei ich nicht einmal ausschließen kann, dass Pistorius das wirklich glaubt, weil es ihm irgendwelche „Experten“ gesagt haben. Pistorius kann kein Russisch und ist auf diese „Experten“ angewiesen. Und diese „Experten“, die in allen westlichen Medien zu Wort kommen, behaupten das schließlich in verschiedenen Formulierungen alle: Putin will nach der Ukraine angeblich mal Polen, mal das Baltikum, mal Deutschland angreifen, was Putin angeblich ganz offen sagen würde.

All das sind Lügen. Sorry, das ist kackfrech gelogen. Frei erfunden. (Wer etwas anderes behauptet, soll mir das gerne mit Quelle mitteilen)

Lügen, um von den Folgen der eigenen Politik abzulenken

Wir erleben gerade den größten Verlust an Wohlstand, den es in Deutschland seit dem Krieg gegeben hat. Die Realeinkommen sind so stark gefallen, wie nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik.

Man muss Russland nicht mögen, aber niemand kann bestreiten, dass das die die Folge der anti-russischen Sanktionen ist, die nun einmal die Energiepreise haben explodieren lassen, was die Wirtschaft schwer getroffen hat. Und das hat nicht nur Deutschland schwer erwischt, sondern praktisch alle EU-Staaten.

Davon wird abgelenkt – die Bundesregierung lügt dazu sogar in ihren Antworten auf Kleine Anfragen im Bundestag -, indem behauptet wird, das alles sei Russlands Schuld, weil es die Ukraine unprovoziert überfallen habe. Man kann Russlands eingreifen ja kritisch sehen, aber wozu lügen? Es war ja nicht Putin, der die EU gezwungen hat, die ruinösen Sanktionen zu beschließen. Dass die EU – unter dem Applaus der Bundesregierung – Sanktionen gegen Russland beschlossen hat, die der EU weit mehr schaden als Russland, war definitiv nicht Putins Idee!

Politik und Medien im Westen lügen, um von den Folgen ihrer eigenen Politik abzulenken. Nur darum geht es.

Und so ist es auch mit den verlogenen Behauptungen, Putin habe „klar gesagt“, dass er nach der Ukraine weitere Länder in Europa angreifen wolle.

Dabei geht es nur um eines: Die Bevölkerung in Europa soll den Verlust von Wohlstand akzeptieren, sie soll „kriegsbereit“ gemacht werden. Übrigens ist es Pistorius, der bei jeder Gelegenheit davon spricht, die Bundeswehr und auch die deutsche Gesellschaft sollten „kriegsbereit“ werden. Manchmal sind diese Herrschaften sehr offen und ehrlich.

Europa wird in den Krieg geredet

Nur wozu das alles? Wollen die einen Krieg in Europa? Ich will nicht glauben, dass die so weltfremd sind, dass sie das für eine gute Idee halten.

Ich weiß, für Stammleser des Anti-Spiegel ist das keine neue Erkenntnis, aber es geht nur um Geld. Es geht einzig und allein darum, der inzwischen allmächtigen Rüstungslobby immer mehr Aufträge zukommen zu lassen. Es geht nur um Geld.

Was die Lügner aus Politik und Medien, die die Lügen über Putins angebliche Aussagen ständig wiederholen, dabei vergessen, ist, dass eine so große Zahl an Waffen, wie sie die NATO-Länder derzeit bestellen, irgendwann auch eingesetzt werden muss, damit die Lager nicht irgendwann voll sind und es keine neuen Aufträge für die Rüstungslobby mehr geben kann, weil niemand mehr weiß, wo er all die Raketen abstellen soll.

Ob diese Lügner wirklich verstehen, was sie gerade tun? Sie treiben Europa in einen Krieg. Anscheinend haben sie die Erzählungen ihrer Großeltern über die Schrecken des letzten großen Krieges in Europa vergessen.

Was Putin wirklich sagt

Zum Abschluss will ich ein Beispiel dafür bringen, was Putin wirklich sagt. Ende März hat Putin eine russische Luftwaffenbasis besucht und dort mit Offizieren gesprochen. Darüber habe ich aus einem anderen Grund schon berichtet.

Ich könnte auch jeden anderen Auftritt von Putin nehmen, denn Putin sagt zu dem Thema immer ziemlich genau dasselbe. Ich habe mich für dieses Beispiel entschieden, weil Putin seine eigenen, ihm treu ergebenen Offizieren auf einen großen Krieg einschwören müsste, wenn er ihn denn wollte.

Putin wurde von einem Offizier nach den Militärausgaben in verschiedenen Ländern der Welt gefragt und ich habe seine Antwort komplett übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Putin: Wenn wir die Militärausgaben betrachten: Nehmen wir die Militärausgaben für 2022, weil Zahlen für 2023 noch zusammengefasst werden und es für 2024 noch zu früh ist, überhaupt etwas zu sagen. Nach unseren Daten haben wir 3,5 Prozent des BIP für Verteidigung ausgegeben. Nehmen wir nicht unsere Daten, nehmen wir Daten des Stockholmer Friedensinstituts, internationale Daten, die haben diese Berechnung: die USA haben 3,5 Prozent des BIP für Verteidigung ausgegeben, Russland vier Prozent. Und sagen wir Israel 4,5 Prozent. Die Ukraine hat 2022 33,5 Prozent ausgegeben.

Aber wie groß ist der Unterschied in absoluten Zahlen? Im Jahr 2022 haben die USA, wenn ich mich richtig erinnere, 811 Milliarden Dollar ausgegeben und Russland 72 Milliarden Dollar. 72 und 811, der Unterschied ist deutlich, mehr als das Zehnfache. Auf die USA entfallen etwa 40 Prozent der weltweiten Verteidigungsausgaben, 39 Prozent der weltweiten Ausgaben entfallen auf die USA. Und auf Russland entfallen 3,5 Prozent. Werden wir etwa, wenn man dieses Verhältnis anschaut, in einen Krieg mit der NATO ziehen? Das ist einfach Unsinn.

Außerdem, was machen wir jetzt in der Militäroperation? Wir verteidigen unser Volk, das in unseren historischen Gebieten lebt.

Hätten wir nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, wie von Russland vorgeschlagen, völlig neue Sicherheitsbeziehungen in Europa aufgebaut, wäre nichts von dem, was wir heute sehen, geschehen. Hätten sie einfach unsere Sicherheitsinteressen berücksichtigt, über die wir Jahr für Jahr, im Grunde Jahrzehnt für Jahrzehnt, gesprochen haben. Sie haben sie einfach völlig ignoriert. Sie sind bis an unsere Grenzen gekommen. Sind wir bis an die Grenzen der Länder vorgedrungen, die damals Teil des NATO-Blocks waren? Wir nicht. Sie haben sich zu uns bewegt. Sind wir über den Ozean an die Grenzen der USA gegangen? Nein, sie sind zu uns gekommen, ganz dicht. Und was machen wir? Wir schützen nur unser Volk in unseren historischen Gebieten. Die Behauptung, wir würden nach der Ukraine Europa angreifen, ist also völliger Unsinn.

Soldat: Das ist Angstmache.

Putin: Sie machen der eigenen Bevölkerung Angst, ausschließlich um aus ihr Geld aus ihr herauszuholen. Vor allem vor dem Hintergrund der Tatsache, dass deren Wirtschaft schrumpft und der Lebensstandard sinkt. Das ist doch offensichtlich. Das geben alle zu, das ist keine Propaganda, das passiert in der Realität. Die müssen sich rechtfertigen, also machen sie ihrer Bevölkerung mit einer möglichen „russischen Bedrohung“ Angst, während sie selbst ihr Diktat auf die ganze Welt ausweiten.

Die NATO ist die Organisation des nordatlantischen Blocks, des nordatlantischen. Und wohin bewegt sie sich jetzt? Sie geht in den asiatisch-pazifischen Raum, in den Nahen Osten, in andere Regionen der Welt, sie geht sogar schon nach Lateinamerika. Und es ist unter unterschiedlichen Vorwänden immer dasselbe: Sie bringen die NATO dahin und ziehen ihre europäischen Satelliten hinter sich her. Die glauben anscheinend, dass das alles auch irgendwie ihren nationalen Interessen entspricht, sie haben Angst vor einem großen, starken Russland, obwohl das unsinnig ist.

Wir haben keine aggressiven Absichten gegenüber diesen Staaten. Wir hätten auch in der Ukraine nie etwas getan, wenn sie dort nicht den Putsch veranstaltet und dann im Donbass militärische Operationen gestartet hätten. Die haben 2014 den Krieg begonnen. Sie haben einfach die Luftwaffe eingesetzt, alle haben die Aufnahmen von den Flugzeugen gesehen, die Donezk beschossen haben. Sie haben aus der Luft Raketen auf auf eine Stadt abgefeuert. Sind die denn völlig verrückt geworden?

Trotzdem haben wir uns an das Minsker Abkommen gehalten. Aber nein, wie sich herausgestellt hat, wurden wir betrogen, wurden acht Jahre lang hingehalten, und am Ende waren wir einfach gezwungen, zu einer anderen Form der Verteidigung unserer Interessen und unserer Bevölkerung überzugehen. Das ist alles.

Deshalb ist das völliger Unsinn, die Möglichkeit, irgendwelche anderen Länder anzugreifen, Polen, die Balten, sogar den Tschechen machen sie Angst. Das ist einfach Unsinn, das ist nur eine weitere Möglichkeit, die eigene Bevölkerung zu betrügen und den Menschen zusätzliche Kosten aufzubürden, damit sie die Last auf ihren Schultern tragen. Das ist alles.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen