Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 29. Januar, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 29. Januar.

Die Rechte der Ungarn in den Unterkarpaten und die Frage der Einstellung der Hilfe für Kiew: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky glaubt nicht, dass Washington die Hilfe für Kiew einstellen wird, wenn Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt wird, und sagte, er wäre froh, wenn der ehemalige Präsident innerhalb von 24 Stunden Frieden in der Ukraine erreichen würde.

Fast 3,5 Millionen ukrainische Männer verstecken sich vor den Behörden des Landes, um nicht in die Armee eintreten zu müssen, sagte der Abgeordnete der Werchowna Rada, Dmitri Natalucha.

Die TASS hat die wichtigsten Ereignisse rund um die Ukraine zusammengetragen.

Verlauf der Operation

Das russische Militär hat im Laufe des Tages sechs Angriffe von Angriffsgruppen der ukrainischen Streitkräfte bei Donezk, drei Angriffe bei Kupjansk und einen Angriff südlich von Donezk abgewehrt, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. In allen Richtungen, einschließlich Saporoschje, Krasnoliman und Cherson, hat der Gegner im Laufe des Tages bis zu 680 Kämpfer verloren.

Die russischen Truppen trafen im Laufe des Tages die Raketen- und Artilleriewaffen sowie die Treibstoffdepots der Ukraine, teilte das Verteidigungsministerium mit. Operativ-taktische Flugzeuge, Drohnen, Raketentruppen und Artillerie der Truppengruppen der russischen Streitkräfte trafen ukrainische Truppen und militärische Ausrüstung in 109 Gebieten.

Die russische Luftabwehr schoss in den vergangenen 24 Stunden eine HIMARS-Rakete ab und zerstörten 34 ukrainische Drohnen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

„Frieden in 24 Stunden“

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky glaubt nicht, dass Washington seine Hilfe für Kiew einstellen wird, wenn Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt wird. Er wäre froh, wenn der ehemalige Präsident innerhalb von 24 Stunden Frieden in der Ukraine schaffen würde. In einem Interview mit dem deutschen Fernsehsender ARD betonte Selensky, dass die meisten Republikaner und Demokraten für die Unterstützung der Ukraine seien. Er hält es für unwahrscheinlich, dass „die Politik der USA von einer einzigen Person abhängt“.

Auf der Flucht vor der Armee

Die ukrainische Armee zähle derzeit rund 880.000 Mann, sagte Selensky und bezeichnete die ukrainische Armee als „Millionenarmee“. Er fügte hinzu, dass 6,5 bis 7,5 Millionen Menschen ins Ausland gegangen seien.

Fast 3,5 Millionen ukrainische Männer verstecken sich vor den Behörden des Landes, um nicht in die Armee einzutreten, halten sich aber in der Ukraine auf, sagte der Vorsitzende des Ausschusses für wirtschaftliche Entwicklung der Werchowna Rada, Dmitri Natalucha. Er fügte hinzu, dass die Behörden nicht wüssten, wo genau sich diese Männer aufhielten, aber sie nähmen an wirtschaftlichen Prozessen teil. Gleichzeitig sagte Natalucha, dass diese Ukrainer keine Dienstleistungen der staatlichen Banken mehr in Anspruch nehmen, kein Bargeld mehr abheben, keine Kreditkarten mehr benutzen und nicht mehr reisen dürfen, damit sie von den Behörden nicht gefunden werden.

Untersuchung des Diebstahls in der Ukraine

Die EU erwartet im Zusammenhang mit Waffenlieferungen eine ehrliche Untersuchung von Korruption und Diebstahl in der Ukraine, sagte der außenpolitische Sprecher der EU, Peter Stano. „Wir haben Kenntnis von Berichten über Korruption im Zusammenhang mit der Lieferung einer Reihe von Waffen an die Ukraine. Uns ist bekannt, dass die ukrainische Regierung eine Untersuchung dieser Fakten eingeleitet hat“, sagte er.

Drei Generalinspektoren von wichtigen US-Behörden, darunter das Verteidigungs- und das Außenministerium, sind in Kiew eingetroffen, um über die Kontrolle der Verteilung von Hilfsgütern an die Ukraine zu sprechen, sagte die US-Botschafterin in der Ukraine, Bridget Brink.

Friedensbemühungen und die Rechte der Ungarn

Das Angebot Ungarns an die Ukraine, Friedensgespräche zur Lösung des Ukraine-Konflikts zu führen, bleibe bestehen, sagte der ungarische Außenminister Péter Szijjártó bei einem Treffen mit dem ukrainischen Außenminister Dmitri Kuleba und dem Leiter des Präsidialamtes Andrej Jermak in Uzhgorod (ukrainische Region Transkarpatien).

Zu den Rechten der ungarischen Minderheit in den Unterkarpaten sagte Szijjártó, Budapest fordere keine neuen Rechte für die ukrainischen Ungarn, sondern sei der Ansicht, dass ihre vor 2015 bestehenden Rechte vollständig wiederhergestellt werden sollten.

Druck auf Ungarn

Ein Bericht der Financial Times über Pläne der EU, wirtschaftlichen Druck auf Ungarn auszuüben, um Kiew Hilfe zu leisten, basiert auf einem echten Dokument, das jedoch „keinen konkreten Aktionsplan für Budapest enthält“, so eine EU-Quelle gegenüber Reportern in Brüssel. Er behauptete, dass das Dokument „nicht den Stand der laufenden Verhandlungen über den EU-Haushalt zwischen den Botschaftern oder zwischen den Staats- und Regierungschefs der EU widerspiegelt“.

Zuvor hatte die Financial Times unter Berufung auf ein ihr vorliegendes internes EU-Dokument berichtet, Brüssel wolle den Wechselkurs des ungarischen Forint abstürzen lassen und Ungarns Investitionsattraktivität verringern, um in der Wirtschaft des Landes „Arbeitsplätze und Wachstum“ zu schädigen. Wenn der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban keine Zugeständnisse mache, könnte die EU-Führung öffentlich ankündigen, die Finanzmittel für Budapest vollständig zu streichen, „um die Märkte zu verängstigen“, heißt es in dem Artikel.

Ungarn werde der Erpressung und dem politischen Druck der EU nicht nachgeben, die versuche, das Land zu zwingen, die Finanzierung der Ukraine zu genehmigen, sagte der ungarische Minister für EU-Angelegenheiten, Janos Boka, in einem Kommentar zu dieser Information.

