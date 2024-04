Ukraine

Die USA verlieren an Einfluss, in der NATO gibt es keine Einigung: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Die USA können die Ukraine nicht dazu bewegen, die Angriffe auf russische Infrastruktureinrichtungen, einschließlich Ölraffinerien, aufzugeben, weil sie die Militärhilfe für Kiew eingestellt haben, wie Bloomberg berichtet.

Mehrere NATO-Staaten bezweifeln die Durchführbarkeit des Vorschlags von Generalsekretär Jens Stoltenberg, einen 100-Milliarden-Dollar-Fonds einzurichten, um die Waffenlieferungen an Kiew über fünf Jahre zu bezahlen.

Die TASS hat die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengetragen.

Verlauf der Operation

Die russischen Streitkräfte haben in den vergangenen 24 Stunden 20 Gegenangriffe und drei Angriffe der ukrainischen Streitkräfte abgewehrt, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

Die Verluste des Gegners beliefen sich im Laufe des Tages auf insgesamt 915 Kämpfer.

Die russische Luftabwehr hat in den vergangenen 24 Stunden 164 ukrainische Drohnen und zwei JDAM-Lenkbomben abgeschossen. Darüber hinaus zerstörten die russischen Streitkräfte einen Hangar für die Herstellung und Lagerung von Drohnen sowie ein Waffendepot.

Mobilmachung in der Ukraine

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky gab keine Antwort auf die Frage, wie viele Ukrainer in naher Zukunft für die ukrainischen Streitkräfte mobilisiert werden sollen. In der Nacht zuvor unterzeichnete er ein Paket von Militärgesetzen, mit dem alle umstrittenen Normen zur Verschärfung der Mobilisierung eingeführt wurden, die die Regierung erfolglos in dem Gesetzentwurf über neue Regeln für die Mobilmachung durchzusetzen versuchte, der seit mehreren Monaten in der Werchowna Rada diskutiert wird.

Die USA verlieren an Einfluss

Die USA können die Ukraine nicht dazu bewegen, die Angriffe auf russische Infrastruktureinrichtungen, einschließlich Ölraffinerien, einzustellen, da sie ihre Militärhilfe für Kiew eingestellt haben, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf eine Quelle. Gleichzeitig, so der ungenannte europäische Beamte, erleidet Kiew selbst Verluste durch Angriffe auf russische Einrichtungen, da dies zu Vergeltungsmaßnahmen seitens Russlands führt.

Der Beamte vertrat die Ansicht, dass die Schäden an der ukrainischen Infrastruktur in den letzten Wochen wahrscheinlich die schwersten seit Beginn des Konflikts sind. Dies wird langfristige strategische Folgen für Kiew haben und die Munitionsknappheit der Ukraine verschärfen.

Verstärkte Maßnahmen sind notwendig

Die Spuren des Terroraktes in der Crocus City Hall führen zu den ukrainischen Geheimdiensten, aber es ist bekannt, dass das Kiewer Regime vollständig von den USA kontrolliert wird, sagte der Sekretär des russischen Sicherheitsrates, Nikolaj Patruschew.

Er merkte an, dass man versucht, Russland die Meinung aufzuzwingen, dass der Terrorakt nicht vom Kiewer Regime begangen wurde, sondern möglicherweise von Mitgliedern des afghanischen Zweigs des IS. Patruschew erinnerte daran, dass der „IS, al-Qaida und andere Terrororganisationen von Washington geschaffen wurden“.

Die terroristischen Aktivitäten des Kiewer Regimes erfordern die Mobilisierung der russischen Geheimdienste und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen, sagte Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten, zum Drohnenangriff auf die Sonderwirtschaftszone Alabuga. Der Kreml-Sprecher betonte, dass „der Feind seine aggressive terroristische Politik fortsetzt“.

Zweifelhafte Initiative

Waffenlieferungen der NATO-Länder an die Ukraine sollten nicht auf freiwilliger Basis erfolgen, sondern verpflichtend sein, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Es wird erwartet, dass er auf dem Gipfeltreffen des Bündnisses im Juli vorschlagen wird, einen 100-Milliarden-Dollar-Fonds einzurichten, um Waffenlieferungen an Kiew über einen Zeitraum von fünf Jahren zu finanzieren, und die Koordinierung aller Waffenlieferungen an die Ukraine von den USA auf die NATO zu übertragen.

Mehrere NATO-Staaten bezweifeln jedoch die Durchführbarkeit von Stoltenbergs Vorschlag. Nach Angaben der New York Times „haben einige Verbündete in Frage gestellt, wie die NATO 100 Milliarden Dollar aufbringen kann, wenn sie keinen Einfluss auf die Geldbeschaffung unter den Mitgliedstaaten hat“. Eine andere Quelle merkte an, dass Ungarn sich „dem Versuch widersetzt hat, die Verwaltung der Kontaktgruppe für die militärische Unterstützung Kiews (Ramstein-Format, Anm. TASS) unter die Kontrolle der NATO zu stellen“, die jetzt vom Pentagon wahrgenommen wird.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hält es für notwendig, verlässliche Strukturen für die künftige Unterstützung der Ukraine zu schaffen. Sie kritisierte jedoch den Vorschlag des NATO-Generalsekretärs und sagte, dass es in der derzeitigen Situation wichtig sei, „die Prozesse zwischen der EU und der NATO nicht zu duplizieren“. Auch der spanische Außenminister Jose Manuel Albares vertritt einen ähnlichen Standpunkt.

Unterstützung aus Finnland

Der finnische Präsident Alexander Stubb unterzeichnete in Kiew mit Wladimir Selensky ein Abkommen über die sicherheitspolitische Zusammenarbeit und langfristige Unterstützung der Ukraine. Das Dokument hat eine Laufzeit von zehn Jahren und deckt verschiedene Bereiche ab, darunter politische Unterstützung, Unterstützung der ukrainischen Verteidigung und Sicherheit sowie Unterstützung der Reformen und des Wiederaufbaus der Ukraine. Finnland ist das achte Land, das ein bilaterales Sicherheitsabkommen mit der Ukraine unterzeichnet hat.

Stubb gab auch die Entscheidung der finnischen Regierung bekannt, der Ukraine ein 23. Militärhilfepaket zu geben. Das Paket im Wert von 188 Millionen Euro werde „Verteidigungstechnik“ enthalten.

Granaten für Kiew

Wie der tschechische Außenminister Jan Lipavsky mitteilte, wurden Mittel für den Kauf von 300.000 Artilleriegranaten für die Ukraine in nicht westlichen Ländern gesammelt, und es laufen Verhandlungen über den Kauf von weiteren 500.000 Stück dieser Munition. Westliche Medien berichteten, dass etwa 1,5 Milliarden Dollar für die Umsetzung dieser Initiative aufgebracht worden seien.

