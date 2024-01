Düstere Aussichten und steigende Preise in 2024

Wirtschaft und Soziales

Die Wirtschaftsmeldungen machen keine Hoffnungen darauf, dass 2024 für Deutschland ein besseres Jahr wird als 2023. Auch die Preise werden wieder steigen, aber der Spiegel fabuliert, "die Deutschen" würde wohlhabender.

Die aktuelle Bundesregierung ist die schlechteste deutsche Regierung seit dem Krieg. Das ist für Leser des Anti-Spiegel nicht neu, denn außenpolitisch haben Baerbock und Scholz dafür gesorgt, dass Deutschland international nicht mehr ernst genommen wird, in der EU setzt Berlin darauf, noch mehr Souveränität an den Apparat der Eurokraten in Brüssel abzugeben und damit die Reste der Demokratie weiter auszuhöhlen und wirtschaftlich darf ein Kinderbuchautor die deutsche Industrie zerstören.

Die schlechteste Bundesregierung aller Zeiten

Und das sage nicht etwa ich, der als „russischer Propagandist“ bezeichnet wird, sondern es ist der Deutsche Industrie- und Handelstag (DIHK), der mitgeteilt hat, dass die deutsche Wirtschaft die aktuelle Bundesregierung für die schlechteste Regierung aller Zeiten hält. Der DIHK führt regelmäßig eine Umfrage durch, in der über 2.200 Betriebe nach den Bedingungen in Deutschland befragt werden und dabei dürfen sie der Regierung auch Noten wie in der Schule geben. Aktuell bekommt die Bundesregierung eine 4,8, also faktisch eine 5. Übrigens haben die meisten Unternehmen (33,9 Prozent) der Regierung eine glatte 6 gegeben, eine 5 bekam die Regierung von weiteren 32,1 Prozent. Eine 1 oder 2 haben zusammen nur 4,9 Prozent der Unternehmen vergeben.

4,8 ist die schlechtestes Note, die die Wirtschaft einer Bundesregierung je für ihre Wirtschaftspolitik gegeben hat. Noch 2017 lautete die Note 2,9. Daran sieht man, wie schlecht die Bundesregierung ihre Arbeit macht. Man bekommt den Eindruck, dass sie die Wirtschaft und den Wohlstand in Deutschland absichtlich an die Wand fährt, was ich für mehr als wahrscheinlich halte. Allerdings tun die Vollpfosten*innen, die derzeit Regierung spielen dürfen, das kaum aus Boshaftigkeit, sondern einerseits aus Unfähigkeit und andererseits auf Anweisung aus Washington, wie die Nicht-Reaktion auf die Sprengung der Nord Streams anschaulich gezeigt hat.

Als Folge der Sprengungen wird Deutschland durch die explodierten Energiekosten deindustrialisiert, während die USA mehrfach profitieren: Sie verkaufen nun ihr Frackinggas nach Europa, worauf sie über zehn Jahre hingearbeitet haben, und mit ihrem Anti-Inflationsgesetz subventionieren sie die Abwanderung deutscher und europäischer Industrien in die USA. Dass die deutsche Regierung sich das widerspruchslos gefallen lässt, kann man nur damit begründen, dass sie zu dumm ist, das zu verstehen, oder dass sie auf Anweisung aus Washington handelt. Wahrscheinlich sogar beides.

2024 wird noch schlimmer

Dass die deutschen Medien inzwischen nur noch Bezahlschreiber zur Verbreitung der Regierungspropaganda sind, ist ebenfalls nicht neu, immerhin bezahlt die Regierung den Journalisten Millionen dafür, dass sie brav das berichten, was die Regierung will. Daher verbreiten die Meinungsartikel, die die deutschen Medien prominent platzieren ungebrochene Zuversicht, obwohl sie damit schon seit über einem Jahr regelmäßig falsch liegen.

Das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln führt regelmäßig eine Umfrage unter 47 deutschen Wirtschaftsverbänden durch. Die aktuelle Umfrage gibt keinen Grund für Optimismus, denn 30 der insgesamt 47 teilnehmenden Verbände haben die jetzige Lage schlechter bewertet als vor einem Jahr:

„Gemäß der IW-Verbandsumfrage vom November/Dezember 2023 erwarten nur neun der 47 Wirtschaftsverbände ein höheres Produktionsniveau. Kein einziger Verband geht für 2024 von einer wesentlich höheren Produktion aus. Dagegen sprechen 23 Verbände von einem Produktions- oder Geschäftsrückgang. Von gleichbleibenden Wirtschaftsaktivitäten in 2024 sprechen 15 Verbände. Aus der Einordnung des aktuellen Erwartungsbilds in die Historie der IW-Verbandsumfragen der letzten drei Dekaden lässt sich ein Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Leistung in 2024 ableiten.“

Im Klartext bedeutet dass, das die Wirtschaft im Gegensatz zur Regierung, die die Probleme, die sie selbst geschaffen, negiert, für 2024 von einer Rezession ausgeht. Und auch die Arbeitslosigkeit dürfte steigen:

„Hinzu kommt, dass die über lange Zeit erkennbare Stabilität am deutschen Arbeitsmarkt mit Blick auf das Jahr 2024 nicht mehr zu sehen ist. Nur noch fünf Verbände melden für das Jahr 2024 einen Aufbau an Beschäftigung, dagegen erwarten 23 Wirtschaftsverbände einen Rückgang und 19 eine stabile Beschäftigung.“

Inflation: „Politisch bedingte Aufschläge“

Die Inflation ist in 2023 nach dem Rekordjahr 2022 zwar etwas zurückgegangen, aber offiziell dürfte die Inflationsrate in Deutschland 2023 bei sechs Prozent gelegen haben. Medien und Politik verbreiten die Hoffnung, dass die Inflation weiter sinkt, aber gleichzeitig hat die Regierung alles dafür getan, dass die Preise weiter steigen, denn nachdem das Verfassungsgericht der Regierung ihren Haushalt um die Ohren gehauen hat, hat die Regierung, um Geld aufzutreiben, Hilfsleistungen vor allem für die Ärmsten gestrichen. Besonders die Streichung aller möglichen Zuschüsse zur Abfederung der explodierten Energiepreise wird die Inflation weiter antreiben.

Das hat der Chef des Energiekonzerns E.on nun sehr deutlich formuliert, denn er hat die Verbraucher in Deutschland darauf eingestimmt, dass die Energiepreise dank der Politik der Regierung auch 2024 weiter steigen werden, wie der Spiegel berichtete:

„»Das sind politisch bedingte Aufschläge, diese werden alle Versorger an die Gas- und Stromkunden weitergeben müssen. Vielleicht nicht sofort, aber wohl in den kommenden Monaten«, sagte Birnbaum der »Rheinischen Post«. Hintergrund ist die beschlossene Erhöhung der Mehrwertsteuer beim Gas und der Wegfall der reduzierten Netzentgelte für die Übertragungsnetzbetreiber beim Strom.“

Spiegel: „Die Deutschen werden wohlhabender“

Wie unsinnig die Artikel von Medien wie dem Spiegel sind, zeigt ein aktuelles Beispiel mit der Überschrift „Vermögensplus – Die Deutschen sparen mehr und werden wohlhabender – ein bisschen“. Wer in Deutschland wohlhabender geworden ist, konnte man schon in der des Spiegel-Artikels Einleitung erahnen:

„Boomende Börsen, steigende Zinsen und Zurückhaltung beim Konsum haben das Jahr 2023 gekennzeichnet. Die Folge: Die Deutschen sind wieder ein wenig reicher geworden.“

Deutschland gehört zu den Ländern des Westens, in denen die Vermögen am ungleichsten verteilt sind. Der Unterschied zwischen Arm und Reich ist fast nirgendwo in Europa so groß wie in Deutschland. 2017, aktuellere Zahlen habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden, besaßen die wohlhabendsten zehn Prozent der deutschen Haushalte zusammen etwa 60 Prozent des Gesamtnettovermögens, also abzüglich Schulden. Die unteren 20 Prozent hatten gar kein Vermögen und etwa neun Prozent aller deutschen Haushalte hatten negative Vermögen, sie waren verschuldet.

Seitdem ist die Schere in Deutschland noch weiter auseinander gegangen. Wenn der Spiegel also ganz begeistert titelt, dass „die Deutschen“ 2023 wohlhabender geworden seien, dann meint er die oberen etwa 20 Prozent, die so viele Aktien besitzen, dass deren Kurssteigerungen sie noch reicher gemacht haben. Die Mehrheit der Deutschen ist 2023 allerdings ärmer geworden, weil die Inflation Lohnerhöhungen und Sparguthaben aufgefressen hat. Das allerdings erwähnt der Spiegel in dem Artikel nicht.

Das bestätigt einmal mehr, dass die deutschen Medien nur noch Propaganda-Trommler der Bundesregierung sind. Irgendwie erinnert mich das an die zweite Hälfte der 80er Jahre, als die DDR-Nachrichten fröhlich gemeldet haben, die Kombinate hätten die 5-Jahrespläne erfüllt, während die Menschen für viele Waren des täglichen Lebens vor den Läden Schlange stehen mussten. Damals wie heute gilt, dass immer mehr Menschen es bemerken, wenn das, was die Medien über das Leben berichten, nicht mehr zu dem passt, was die Menschen tatsächlich erleben.

Für 2024 bedeutet das wenig Gutes, denn die Regierung macht mit ihrem Wahnsinn weiter und die Medien sind weiterhin bereit, den wirtschaftlichen und sozialen Harakiri-Kurs der Regierung zu unterstützen.

