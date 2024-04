Ecuadorianische Polizei stürmt mexikanische Botschaft

Eklat

Die ecuadorianische Polizei hat den ehemaligen Vizepräsidenten Jorge Glas, der in Mexiko Asyl gesucht hatte, verhaftet und die Botschaft des Landes in Quito gestürmt. Mexikanische Diplomaten wurden verletzt und die Beziehungen zwischen den beiden Ländern wurden abgebrochen.

Der Vorfall ereignete sich vor dem Hintergrund der sich verschlechternden Beziehungen zwischen Mexiko-Stadt und Quito, die die Ausweisung der mexikanischen Botschafterin zur Folge hatten.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über den Vorfall zusammengefasst.

Was den Konflikt verursachte

Am 9. August 2023 wurde der Präsidentschaftskandidat Fernando Villavicencio während einer Wahlveranstaltung in der ecuadorianischen Hauptstadt Quito ermordet. Anschließend wurden inhaftierte Kriminelle bei einer Gefängnisrevolte getötet.

Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador erinnerte auf einer Pressekonferenz am 3. April an den Fall und sagte, dass vor den Wahlen in Ecuador 2023 „ein Kandidat, der schlecht über den führenden Konkurrenten sprach, plötzlich ermordet wurde“. Zwei Tage später wiederholte der mexikanische Präsident seine Äußerungen.

Ecuador erklärte die mexikanische Botschafterin Raquel Serur Smeca zur „persona non grata“. Mexiko-Stadt erklärte, es werde nicht spiegelbildlich handeln.

Asyl für den Politiker

Vor diesem Hintergrund kündigte López Obrador an, Jorge Glas, der sich an die Botschaft gewandt hatte, Asyl zu gewähren, woraufhin die Entscheidung vom mexikanischen Außenministerium offiziell bekannt gegeben wurde. Die genauen Bedingungen für die Abreise sollten nach der Genehmigung durch die ecuadorianische Seite festgelegt werden.

Glas ist Angeklagter in einem Korruptionsfall, er war von 2017 bis 2022 im Gefängnis und beantragte im Dezember 2023 Asyl in Mexiko. Seitdem war er in der mexikanischen Botschaft und Mexiko-Stadt hat sich geweigert, der ecuadorianischen Polizei die Verhaftung des Politikers zu gestatten.

Quito hat Mexiko aufgefordert, den ehemaligen Vizepräsidenten auszuliefern, und beschuldigte das Land, Glas bei der „Flucht vor der Justiz“ zu helfen.

Stürmung der Botschaft

Daraufhin drang die ecuadorianische Polizei gewaltsam in die mexikanische Botschaft ein und nahm Glas fest. Die Polizei fuhr mit gepanzerten Fahrzeugen auf das Botschaftsgelände, mehrere Beamte kletterten über den Zaun.

Glas wurde in eines der Fahrzeuge gesetzt und an einen unbekannten Ort gebracht, sagte Roberto Canseco, Mexikos Geschäftsträger in Quito. Die ecuadorianische Regierung bestätigte die Festnahme und teilte mit, Glas sei „an die zuständigen Institutionen“ übergeben worden.

Das mexikanische Außenministerium erklärte, mehrere Diplomaten seien bei dem Angriff verletzt worden, und bezeichnete den Vorfall als „eklatante Verletzung des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen“.

Der mexikanische Präsident kündigte den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Ecuador an und wies das mexikanische Außenministerium an, „innerhalb der Grenzen des Gesetzes zu handeln“.

