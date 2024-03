Das russische Außenministerium hat offiziell erklärt, dass die Spuren der jüngsten Terroranschläge in die Ukraine führen, und die Auslieferung der Organisatoren gefordert.

Das russische Außenministerium hat eine Pressemitteilung veröffentlicht, die im Westen weitgehend untergehen, aber im Rest der Welt sehr viel Aufmerksamkeit erregen dürfte. Russland macht die Ukraine nun ganz offiziell für diverse Terroranschläge in Russland verantwortlich und fordert eine Reaktion gemäß den entsprechenden völkerrechtlichen Anti-Terror-Konventionen. Ob und welche Folge diese russische Erklärung haben wird, muss man abwarten, aber zur Kenntnis übersetze ich die russische Presseerklärung komplett.

Beginn der Übersetzung:

Zur Geltendmachung von Ansprüchen Russlands gegen die Ukraine gemäß dem Internationalen Übereinkommen zur Bekämpfung terroristischer Bombenanschläge und dem Internationalen Übereinkommen zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus

PRESSEMITTEILUNG

Der blutige Terroranschlag in Krasnogorsk am 22. März, der die ganze Welt schockiert hat, ist nicht der erste Terroranschlag gegen unser Land in jüngster Zeit. Die von den zuständigen russischen Behörden durchgeführten Ermittlungsmaßnahmen zeigen, dass die Spuren all dieser Verbrechen in die Ukraine führen.

Andere barbarische Terroranschläge mit Sprengsätzen kosteten die Journalisten Darja Dugina und Maxim Fomin (Wladlen Tatarsky) das Leben, führten zur schweren Verletzung des Schriftstellers Evgeny Prilepin und zum Tod seines Fahrers, zum Tod von fünf Menschen bei der Bombardierung der Krim-Brücke und zur Verletzung von 42 Menschen bei einer Explosion in einem Café in St. Petersburg. Bei Überfällen der Terrororganisation „Russisches Freiwilligenkorps“ wurden Zivilisten, darunter auch Kinder, getötet und verstümmelt.

In diesem Zusammenhang hat das russische Außenministerium der ukrainischen Regierung im Rahmen der Internationalen Konvention zur Bekämpfung terroristischer Bombenanschläge und des Internationalen Konvention zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus Forderungen nach sofortiger Verhaftung und Auslieferung aller an diesen Terroranschlägen beteiligten Personen übermittelt.

Zu diesen Forderungen gehört die Verhaftung des Leiters des ukrainischen Sicherheitsdienstes (SBU), Vasily Maljuk, der am 25. März zynischerweise zugab, dass die Ukraine den Bombenanschlag auf die Krim-Brücke im Oktober 2022 organisiert hatte, und Einzelheiten über die Organisation anderer Terroranschläge in der Russischen Föderation preisgab.

Die Bekämpfung des internationalen Terrorismus liegt in der Verantwortung eines jeden Staates. Die russische Seite fordert, dass das Kiewer Regime unverzüglich jegliche Unterstützung terroristischer Aktivitäten einstellt, die Täter ausliefert und die Opfer für den entstandenen Schaden entschädigt. Wenn die Ukraine ihre Verpflichtungen aus den Antiterrorismus-Konventionen verletzt, wird sie dafür völkerrechtlich zur Verantwortung gezogen.

Ende der Übersetzung

