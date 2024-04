Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 9. April, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 9. April.

Beginn der Übersetzung:

Konfiszierung für Kiew und das Risiko eines nuklearen Zwischenfalls: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Die USA haben der Ukraine Waffen übergeben, die von 2021 bis 2023 von Schiffen beschlagnahmt wurden, die sie zu den jemenitischen Huthi-Rebellen bringen sollten, teilte das US-Militär mit.

Der Einsatz von Drohnen gegen das Atomkraftwerk Saporoschje muss gestoppt werden, weil er „das Risiko eines nuklearen Zwischenfalls erhöht“, sagte der Hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik Josep Borrell, ohne darauf einzugehen, dass die Angriffe auf das AKW Saporoschje vom Kiewer Regime durchgeführt werden.

Die TASS hat die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengetragen.

Verlauf der Operation

Die russischen Streitkräfte haben ihre taktische Position verbessert und im Laufe des Tages elf Gegenangriffe von Angriffsgruppen der ukrainischen Streitkräfte bei Awdejewka abgewehrt, sowie die Position an der Frontlinie südlich von Donezk verbessert, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

Der Gegner habe im Laufe des Tages in allen Abschnitten, einschließlich Donezk, Kupjansk und Cherson, bis zu 930 Kämpfer verloren, hieß es weiter.

Die russischen Streitkräfte schossen 236 ukrainische Drohnen, eine Neptun-Anti-Schiffsrakete und fünf HIMARS-Raketen ab, so das Ministerium.

„Das Risiko eines nuklearen Zwischenfalls“

Der Einsatz von Drohnen zum Angriff auf das Atomkraftwerk Saporoschje muss gestoppt werden, weil er „das Risiko eines nuklearen Zwischenfalls erhöht“, sagte der Hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik Josep Borrell. Auf X (früher Twitter) bezeichnete er die Angriffe auf das AKW als „rücksichtslos“ und merkte an, dass sie eingestellt werden müssten, erwähnte aber nicht, dass die Angriffe vom Kiewer Regime durchgeführt wurden. Gleichzeitig forderte Borrell Russland auf, „seine Truppen aus dem AKW abzuziehen“.

Bitte um Hilfe für Kiew

Die militärischen Fähigkeiten der Ukraine würden ohne die Wiederaufnahme umfangreicher US-Finanzhilfen schnell verkümmern, sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin bei einer Anhörung vor dem Streitkräfteausschuss des US-Senats. Der Pentagon-Chef forderte das Repräsentantenhaus auf, den Antrag der US-Regierung auf neue Militärhilfe für Kiew „so bald wie möglich“ zu genehmigen.

Konfiszierung für die Ukraine

Die USA haben der Ukraine Waffen übergeben, die von 2021 bis 2023 von Schiffen beschlagnahmt wurden, die sie zu den jemenitischen Huthi-Rebellen bringen sollten, teilte das US Central Command (CENTCOM) mit. Mehr als 5.000 AK-47, Maschinengewehre, Scharfschützengewehre, RPG-7 und mehr als 500.000 Schuss 7,62 mm Munition wurden der ukrainischen Seite übergeben, so CENTCOM in einer Erklärung.

Ukrainische Angriffe auf russische Ölraffinerien

Die Angriffe der ukrainischen Streitkräfte auf russische Ölraffinerien könnten sich negativ auf den gesamten globalen Kraftstoff- und Energiekomplex auswirken und zu einem Dominoeffekt in der globalen Energiesituation führen, so der Pentagonchef. Austin wies darauf hin, dass die Ukraine „besser taktische und operative Ziele angreifen solle, die die laufenden Feindseligkeiten direkt beeinflussen können.“

Kämpfer von Drogenkartellen

US-amerikanische private Militärfirmen rekrutieren unter Beteiligung der Behörden Vertreter mexikanischer und kolumbianischer Drogenkartelle in US-Gefängnissen, um sie zu den ukrainischen Streitkräften zu schicken, so das Pressebüro des russischen Auslandsgeheimdienstes (SVR) gegenüber der TASS.

Der SVR erklärte, dass den Gefangenen, wenn sie so einer „Dienstreise“ zustimmen, eine vollständige Amnestie versprochen wird, „in der Erwartung, dass sie niemals zurückkehren“. „Die erste Gruppe von Halsabschneidern soll bereits im Sommer in das Kriegsgebiet geworfen werden. Die Bande wird aus mehreren hundert Mexikanern und Kolumbianern bestehen“, teilte das Pressebüro mit. „Wenn das Pilotprojekt, die Reihen der ukrainischen Streitkräfte mit lateinamerikanischen Kriminellen aufzufüllen, erfolgreich ist, wird das Programm zur Rekrutierung von Mördern fortgesetzt und sogar mit Kriminellen aus anderen Ländern erweitert, in denen eine schwierige kriminogene Situation herrscht“.

Die Ausnahmen gelten nicht für jeden

Das ukrainische Sportministerium hat Spieler von fünf Vereinen in die Liste derer aufgenommen, die von der Mobilisierung ausgenommen sind. Auf der Liste stehen die Vereine Dynamo, Shakhtar, Dnipro-1, Obolon und Kryvbas. Zuvor war bekannt geworden, dass das Kulturministerium den Medien, die an der Spendenaktion „Einheitliche Nachrichten“ teilnehmen, sowie einigen Zirkussen, Museen, Naturschutzgebieten und Ensembles den Status als kritische Organisationen bestätigt hat.

Um den Unmut in der ukrainischen Gesellschaft einzudämmen, hat der ukrainische Ministerpräsident Denis Schmygal eine „gerechtere“ Liste von Unternehmen aufgestellt, die ihre Mitarbeiter von der Mobilisierung ausnehmen können.

Es gibt keine Patriot mehr

Kiew bittet die EU „verzweifelt“ um sieben Batterien der Patriot-Luftabwehrsysteme. Dieses Thema wird beim nächsten Treffen der EU-Außen- und Verteidigungsminister am 22. April besprochen, so der EU-Chefdiplomat Josep Borrell. Er sagte, dass der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba um sieben Patriot-Batterien gebeten habe. Laut Borrel verfügen die westlichen Länder über etwa 100 Patriot-Batterien, aber es gibt Probleme, der Ukraine sieben davon zur Verfügung zu stellen.

Gleichzeitig räumte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ein, dass Deutschland seinen Bestand an Patriot-Luftabwehrsystemen für eine mögliche Lieferung an Kiew erschöpft habe. Ihr zufolge beabsichtigen Deutschland und seine Verbündeten, die Möglichkeit der Einrichtung eines Sonderfonds für diesen Zweck zu prüfen. Deutschland hat der Ukraine bereits zwei solcher Systeme zur Verfügung gestellt.

Ende der Übersetzung

