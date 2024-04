Kriegsbeteiligung

Offenbar macht der französische Präsident Macron Ernst mit seiner Idee, reguläre französische Truppen für den Kampf gegen Russland in die Ukraine zu schicken. Macron hat auch verkündet, dass er sich im Falle von russischen Angriffen auf seine Soldaten nicht an die NATO wenden will.

Die Idee, Bodentruppen aus NATO-Ländern in die Ukraine zu schicken, die der französische Präsident Macron Ende Februar auf einem EU-Gipfel ins Spiel gebracht hat, war von Beginn an Umstritten. Allerdings hat sie dazu geführt, dass europäische Politiker anschließend offen erklärt haben, dass bereits NATO-Soldaten in der Ukraine aktiv sind. Gerade erst sagte der estnische Verteidigungsminister Hanno Pevkur, die Realität sei, dass jeder NATO-Mitgliedsstaat bereits Militärpersonal in der Ukraine habe, etwa Militärattachés oder Leute, die von Zeit zu Zeit in die Ukraine reisen. Allerdings verschweigen deutsche Medien dieses heikle Thema und berichten bestenfalls im sehr Kleingedruckten darüber.

Die Sorgen der NATO

Nun hat das Wall Street Journal unter der Überschrift „Macron wollte Putin nicht demütigen. Jetzt will er hart sein“ darüber berichtet. Demnach befürchten die USA, dass westliche Länder in den Konflikt in der Ukraine verwickelt werden könnten, wenn Russland französische Soldaten angreift, während sie sich im Kampfgebiet aufhalten.

Den Informationen der Quelle der Zeitung zufolge ist die US-Regierung besorgt, dass die russischen Streitkräfte französische Truppen angreifen könnten, wenn sie ins Kampfgebiet geschickt werden, was zu einer Beteiligung Frankreichs und anderer westlicher Länder an dem Konflikt führen würde. Die Zeitung berichtet, dass das Thema von in die Ukraine entsandten Soldaten Gegenstand von Diskussionen unter den NATO-Verbündeten war, wobei es insbesondere um die Frage der kollektiven Reaktion der NATO-Mitglieder im Falle des Todes von Soldaten ging.

Frankreich scheint die Sorgen vom Tisch wischen zu wollen, denn laut dem Wall Street Journal hat Frankreich nicht die Absicht, die NATO-Verbündeten im Falle eines russischen Angriffs auf seine Soldaten in der Ukraine um Hilfe zu bitten. Das habe Präsident Macron erklärt. Seiner Meinung nach „gibt es keine Notwendigkeit, die NATO oder die USA einzuschalten, wenn Russland französische Truppen angreift.“ Frankreich habe zum Beispiel bei Militäraktionen in Afrika Verluste erlitten, ohne die Verbündeten um Hilfe zu bitten“, wurde Macron unter Berufung auf Quellen zitiert.

Sind französische Soldaten schon in der Ukraine?

In den letzten Monaten gab es immer wieder Meldungen darüber, dass französische „Söldner“ bei russischen Raketenangriffen getötet worden seien. Es besteht der Verdacht, dass es sich dabei bereits um französische Soldaten der Fremdenlegion gehandelt hat, die Teil der regulären französischen Streitkräfte sind. Russischen Meldungen zufolge gibt es in französischen Regierungskreisen bereits Unruhe, weil die große Zahl der französischen Verluste sich kaum mehr geheim halten lässt und die Verluste auch dazu führen, dass die französische Armee immer mehr Schwierigkeiten hat, neue „Freiwillige“ für geheime Einsätze in der Ukraine zu finden. Das könnte der Grund dafür sein, dass Macron nun offiziell Soldaten schicken will, um die Todesfälle erklären zu können und um nicht mehr auf „Freiwillige“ angewiesen zu sein.

Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, hat auf ihrer wöchentlichen Pressekonferenz erklärt, dass in Frankreich 1.500 Soldaten auf einen Einsatz in der Ukraine vorbereitet werden, der schon im April beginnen kann. Wörtlich sagte sie:

„Es gibt in Paris neue Informationen über die Vorbereitung eines Militärkontingents, das in die Ukraine entsandt werden soll. Zu diesem Zweck hat das Kommando der französischen Fremdenlegion Anfang März die Aufstellung einer taktischen Bataillonsgruppe von etwa 1.500 Mann genehmigt. Es wird erwartet, dass die Gruppe im April in volle Kampfbereitschaft versetzt wird, um schnell auf den ukrainischen Kriegsschauplatz geschickt zu werden.“

Möglicherweise sind französische Soldaten aber bereits im Kampfgebiet, denn die russische Nachrichtenagentur TASS meldete unter Berufung auf einen Vertreter des pro-russischen Untergrunds in der Ukraine ebenfalls heute, dass Söldner aus Frankreich, Georgien und Kämpfer der Terrororganisation Russisches Freiwilligenkorps in Charkow eingetroffen seien. Demnach hätten die Söldner auch Ausrüstung und Munition mitgebracht.

Laut der Quelle könnte das darauf hindeuten, dass weitere Angriffe auf die russische Region Belgorod geplant sind. Auch im ukrainischen Sumy sei eine ähnliche „Invasion von Söldnern“ gemeldet worden.

Sollte es sich allerdings nicht um mit dem „Russischen Freiwilligenkorps“ verbundene Söldner, sondern bereits um auch reguläre französische Soldaten handeln, wäre es auch denkbar, dass sie sich in Charkow auf einen russischen Angriff vorbereiten. Russland rückt in dem entsprechenden Frontabschnitt vor und hat in den letzten Tagen die Stromversorgung in Charkow schwer getroffen, was man als Vorboten einer anstehenden Offensive deuten kann. Charkow ist für die russische Regierung wichtig, weil eine Befreiung der ursprünglich russischen Stadt Charkow und ihres Umlandes die ukrainischen Terrorangriffe auf Belgorod beenden würde.

