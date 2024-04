Geld für Israel ja, für die Ukraine nein

USA

In den USA geht der Streit um die Finanzierung von Israel und der Ukraine nach dem iranischen Angriff in eine neue Runde.

In dieser Woche war der Bericht des USA-Korrespondenten, den das russische Fernsehens in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick gezeigt hat, besonders interessant, weil es darin vor allem um die ganz aktuellen Ereignisse nach dem iranischen Angriff auf Israel beschäftigt hat. Aber auch die anderen Themen der politischen Woche kamen nicht zu kurz. Daher habe ich den Bericht auch diese Woche wieder übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Die US-Regierung kann die Krise im Nahen Osten nicht bewältigen

Die iranischen Drohnen waren noch am Start, da setzte der Hubschrauber von Joe Biden bereits zur Landung an. Der US-Präsident kam aus Delaware, wo das Wochenende unterbrochen worden war.

Mit schwerfälligem Gang und missmutigem Blick steuerte Biden den Situation Room an. Dort sitzen Außenminister Blinken, Pentagon-Chef Austin, der Nationale Sicherheitsberater Sullivan und Vertreter der Geheimdienste am Tisch. Danach warten alle auf eine Videobotschaft, aber der Kommentar des Weißen Hauses kommt nur schriftlich. Und über den US-Präsidenten wird dort in der dritten Person geschrieben: „Der Iran hat einen Luftangriff auf Israel gestartet. Das nationale Sicherheitsteam von Präsident Biden wird regelmäßig über die Situation informiert und wird sich heute Nachmittag im Weißen Haus treffen. Sein Team steht in ständigem Kontakt mit israelischen Offiziellen sowie mit anderen Partnern und Verbündeten. Dieser Angriff wird wahrscheinlich noch mehrere Stunden andauern. Präsident Biden hat deutlich gemacht, dass unsere Unterstützung für Israels Sicherheit unerschütterlich ist“, heißt es in dem Kommentar.

Ein Beweis für diese Unerschütterlichkeit sollte der Flugzeugträger Dwight D. Eisenhower sein, der sofort nach Bekanntwerden des drohenden Angriffs an die israelische Küste verlegt wurde. Auch US-Kampfjets halfen bei der Abwehr. Nach Angaben von Reuters schossen sie mehrere iranische Drohnen über den syrischen Provinzen Al-Suweida und Deraa ab.

„Berichten der letzten Stunden zufolge haben die USA Drohnen abgefangen, die in Richtung Israel flogen. Es ist noch nicht klar, wo genau sie abgefangen wurden – im Irak, in Syrien oder sogar in Jordanien – und es ist unklar, welche Abfangsysteme verwendet werden“, berichtet CNN-Korrespondent Oren Lieberman.

Für die Falken ist sicherlich ein bisschen zu klein. Wird der Dritte Weltkrieg wieder gestört? Einige, wie die Republikanerin Marsha Blackburn, forderten, dass er vor dem Morgengrauen beginnen soll: „Der Iran hat mit Drohnenangriffen gegen Israel begonnen. Wir müssen schnell handeln und aggressiv gegen den Iran zurückschlagen.“

Die Nummer 1 ihrer Partei äußerte sich zurückhaltender: „Gott segne das Volk Israel, es wird gerade angegriffen, nur weil wir unglaubliche Schwäche gezeigt haben. Es ist unmöglich, das zu glauben. Das wäre nie passiert, wenn wir an der Macht wären. Sie wissen es, die wissen es, alle wissen es“, sagte Trump vor Anhängern.

Zu glauben, er habe das Weiße Haus nie verlassen, hat Trump jedoch jede Menge Möglichkeiten. Die Republikaner pilgern nach Mar-a-Lago. So, wie der Sprecher des Kongresses, Johnson, der neulich einflog: „Wir sind alle glücklich, heute hier mit unserem ehemaligen und zukünftigen Präsidenten an diesem wunderschönen Ort, Mar-a-Lago, zu sein. Präsident Trump ist der Kandidat unserer Partei und wir freuen uns auf ein historisches Ereignis im November. Wir werden den Senat gewinnen und das Weiße Haus zurückerobern. Die Amerikaner warten darauf“, erklärte Johnson zusammen mit Trump.

Er kam zu Trump, um sich zu beraten, wie er mit der Militärhilfe für Kiew umgehen sollte. Die meisten Republikanern haben die Ukraine satt.

„Werden Sie das Hilfspaket für die Ukraine unterstützen, wenn der Sprecher zustimmt, es zu verabschieden?“, fragte ein Reporter.

Trump antwortete emotional: „Wir befassen uns mit diesem Thema, wir beobachten es und wir denken über Darlehen nach, nicht über nur Geschenke. Wir haben bereits Geschenke im Wert von Milliarden von Dollar gemacht. Unser Land ist im Niedergang, die enorme Inflation hat Zahlen erreicht, an die niemand geglaubt hat. In unserem Land geschehen beängstigende Dinge, aber das ist noch das geringste Problem. Wir haben Russland, das zu einem Weltkrieg führen könnte. Dieses Chaos durfte nicht passieren und wäre nicht passiert. Und Israel? Auch dort könnte es in einem Weltkrieg enden. Aber wir haben einen Präsidenten, der keine zwei Worte aneinander reihen, die Treppe von der Bühne finden oder auch nur verstehen kann, was zum Teufel er da tut.“

Aber auch Mike Johnson weiß in dem Moment nicht, wo er hin soll. Er ist wie ein Mann, der sich mit einer Hand an einem Stein an den Hals bindet und mit der anderen nach einem Rettungsring sucht. Für ihn ist Trump die Garantie dafür, dass er nicht von anderen erdrückt und von seinen eigenen Leuten aufgefressen wird. Das Weiße Haus fordert eine Abstimmung über die Militärhilfe für Kiew, aber die rechten Republikaner drohen, den Sprecher dafür zu feuern.

Die Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Green sagte dazu deutlich: „Die Finanzierung der Ukraine muss beendet werden. Wir dürfen nicht für diesen Krieg verantwortlich sein, wir sind für den Krieg an unserer Grenze verantwortlich. Ich habe es Sprecher Johnson deutlich gesagt: Es gibt nur eine Grenze, die zählt.“

Das ist die amerikanische Grenze. Und wenn jemand etwas anderes denkt, sollte er zurücktreten. Taylor Green hat den Antrag auf Entlassung Johnsons bereits geschrieben. Auch sein Vorgänger McCarthy, ebenfalls ein Republikaner, hat seinen Job verloren.

„Mike Johnson und Marjorie Taylor Green streiten sich darum, wer als erster zu Donald Trump, ihrem Big Guy, rennen und den Streit um die Finanzierung der Ukraine gewinnen wird. Marjorie will Trumps rechte Hand werden, wie Kevin McCarthy“, kommentierte CNN.

Der Sprecher war zuerst da, aber das alles war vor den iranischen Angriffen auf Israel. Die Militärhilfe für den angegriffenen Verbündeten wird in der letzten Sitzung des Kongresses vor der regulären Pause natürlich zur Priorität.

„Nächste Woche wird das Repräsentantenhaus nur über die Hilfe für Israel abstimmen, nicht über Hilfe für die Ukraine und Geld für die Grenze. Wie werden Sie abstimmen?“, fragte ein Journalist.

Der Kongressabgeordnete Carlos Gimenez antwortete: „Ich bin für Israel und ich werde immer für Israel sein. Ich hoffe, dass der Sprecher auch in der Lage sein wird, ein Gesetz zu verabschieden, das nur Hilfe für die Ukraine vorsieht, das hängt alles miteinander zusammen. Der Iran hilft Russland mit Waffen, der Iran, Russland, China und Nordkorea wollen eine neue Weltordnung schaffen.“

Aber die Ukraine steht immer noch nicht auf der Liste der Gesetzentwürfe, die der Kongress in der kommenden Woche behandeln wird. Es gibt sechs Initiativen, die nicht der militärischen Ausrüstung, sondern der Haushaltsausstattung gewidmet sind. Die Hilfe für die Republikaner in Kiew erwies sich als weniger wichtig als beispielsweise das Gesetz über die Freiheit des Wäschewaschens, das Gesetz über die Zuverlässigkeit von Wäschetrocknern oder der Gesetzentwurf zum Verbot unzugänglicher Normen für Geschirrspüler. Mit solchen Gesetzen kann man kein Geld in einem Krieg waschen.

„Sir, wie wird der Krieg in der Ukraine enden?“, fragten Journalisten US-Präsident Joe Biden.

„Der Krieg in der Ukraine wird enden, wenn der Vorsitzende des Repräsentantenhauses die Abstimmung der Mehrheit der Demokraten und Republikaner zulässt, die diesen Gesetzentwurf voll unterstützen. Die Abstimmung sollte sofort stattfinden“, antwortete der US-Präsident.

300 Milliarden reichten genug, aber 60 Milliarden lösen alles sofort. Bidens Gast, der japanische Premierminister Fumio Kishida, hat übrigens ein nicht weniger merkwürdiges Weltbild. Auch dort Ursache-Wirkungs-Beziehungen sehr kompliziert, denn „Wir wollen die Ukraine sein“ hört man von kaum einem Staatschef der Welt.

„Die Ukraine könnte heute zu Ostasien werden, Russland droht weiterhin mit dem Einsatz von Atomwaffen, was weltweit Besorgnis über die reale Möglichkeit einer weiteren Katastrophe durch den Einsatz von Atomwaffen hervorruft. Eine echte Zusammenarbeit zwischen Japan und den USA wird mehr denn je gebraucht, um sicherzustellen, dass die Abschreckung, die unser Bündnis bietet, glaubwürdig und nachhaltig bleibt. Als gebürtiger Hiroshimaianer sehe ich meinen politischen Weg in der Förderung einer Welt ohne Atomwaffen“, sagte Kishida.

Kein Wort darüber, dass der Befehl zum Atomschlag auf die Heimatstadt des japanischen Premierministers von dem Ort kam, an dem er so nett gestreichelt wird. Was Kishidas Enthüllungen wert sind, demonstrierte Kamala Harris in ihrer gewohnten Direktheit, indem sie einen Toast auf Hiroshima aussprach. Für sie ist das eine Baseballmannschaft. Wen interessieren die Opfer der Atombombenabwürfe?

„Deshalb erhebe ich mein Glas auf meine geliebten San Francisco Giants und auf Ihr Baseballteam, die Hiroshima Toyo Carp, und auf die starken Verbindungen zwischen unseren Nationen“, erklärte die US-Vizepräsidentin und stieß mit dem japanischen Gast an.

Das ist die Dankbarkeit für Tokios Beteiligung an der doppelten Abschreckungsstrategie. Sie soll nach dem Willen der USA von allen möglichen Ländern gegen Moskau und Peking durchgeführt werden, auch von Japan oder den Philippinen, deren Präsident ebenfalls angereist ist. Dankbarkeit ist wie für eine Portion Sushi, nichts Besonderes. So, wie Bildschirme in Form von japanischen Fächern in der Lobby des Weißen Hauses, an denen Bidens Gäste vorbei eilten.

Da Joe Biden den Designer Brian Rafanelli eingeladen hatte, der die Hochzeit seiner Enkelin Naomi geplant hat, hoffte er wahrscheinlich auf eine Erwiderung der Höflichkeit der Eingeladenen. Aber sie waren eindeutig mehr an dem Bohnen-Morchel-Frikassee mit Pistazienkuchen beim Abendessen interessiert, als an den Wahlchancen ihres Gastgebers.

„Herr Bezos, werden Sie für Bidens Wahlkampf spenden?“, fragten die Reporter.

„Hallo!“, war alles, was Jeff Bezos, der reichste US-Bürger und Eigentümer von Amazon, kurz und bündig antwortete.

Hollywood-Star Robert De Niro antwortete mit einer Gegenfrage.

„Robert, was denken Sie über die Wahl?“, fragten ihn Journalisten

„Und Sie?“, fragte Ne Niro zurück.

Das heißt, jede dieser Fragen unterstrich, dass Bidens Umfragewerte ebenso wie er selbst Unterstützung braucht.

Der bekannte Fernsehmoderator und Autor Sean Hannity kommentierte: „Das war ein ungewöhnlich langer Tag für den Präsidenten. Es ist äußerst selten, dass man Biden nach 17.00 Uhr sieht. Wie Sie wissen, geht er normalerweise früh zu Bett und wacht spät auf, aber Joe hat sich für den japanischen Premierminister, der mehr als 6.000 Meilen gereist ist, um ihn zu treffen, ins Zeug gelegt. Joe hat heute mehrere öffentliche Auftritte absolviert, allerdings nicht ohne Hilfe, sehr viel Hilfe. Leute sagten ihm, wo er hingehen und was er sagen sollte, und natürlich ging Joe nirgendwo ohne seine vertrauten riesigen Spickzettel hin.“

Bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Kishida spiegelten sich die Spickzettel sogar in seiner Sonnenbrille. Und Biden verlor sich mal wieder in ihnen, als er laut fragte, welchem Journalisten er als nächstes das Wort erteilen solle, das stehe doch auf dem Zettel irgendwo geschrieben, er finde es nur gerade nicht.

Beim Abendessen wurde der Grad der Zweideutigkeit bis zur Absurdität gesteigert, als er ein Glas Kalifornischen in die Hand nahm. Dass Kishida als Kind in New York zur Schule gegangen war, sei natürlich bekannt. Man frage sich, warum Kishida nicht in Amerika geblieben ist, meinte Biden. Kishida wollte so sehr gefallen. Es war einfach fantastisch!

„Lassen Sie mich mit einem Satz aus der Fernsehserie Star Trek schließen: ‚Mutig dorthin gehen, wo noch kein Mensch zuvor gewesen ist'“, sagte Japans Premierminister.

Nicht nur der Premierminister aus dem Land der aufgehenden Sonne hat einen galaktischen Schwung. Die Sonne zu überstrahlen, versuchen diejenigen, die in den USA die Macht beanspruchen, buchstäblich selbst. Trump hat vor der Sonnenfinsternis ein symbolisches Video veröffentlicht, in dem er selbst die Sonne verfinstert.

Das letzte Mal, dass eine Sonnenfinsternis in den USA beobachtet wurde, war im Jahr 2017. Und Trump war auch dabei, vom Balkon des Weißen Hauses aus. Eine Zeit lang sogar ohne Schutzbrille.

Biden schimpfte: „Genießt die Sonnenfinsternis, Leute, aber tut es sicher, seid nicht dumm.“

Nicht, dass irgendjemand auf den einen oder den anderen hören würde. Ungefähr jeder fünfte Amerikaner würde weder Biden noch Trump wählen, wenn die Wahl heute stattfinden würde. Die Sonnenfinsternis hatte also einen klar höheren Stellenwert als die beiden.

Die nächste totale Sonnenfinsternis in den USA wird am 30. März 2033 stattfinden.

„Präsident Biden wird bei der nächsten Sonnenfinsternis 101 Jahr alt sein. Und seien Sie nicht pingelig wegen seines Alters, passen Sie lieber auf sich auf. Das Weiße Haus hat uns gewarnt, heute nicht nach oben zu schauen“, so TV-Moderator Jimmy Kimmel.

Der Ratschlag war nicht besonders gut. Das Worst-Case-Szenario, etwa ein ausgewachsener Krieg, kann damit jedenfalls nicht verhindert werden.

Der nächtliche Angriff ist Gegenstand einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats. Teheran und Tel Aviv haben dafür getrennte Schreiben vorbereitet. Der israelische Brief sagt nichts über den vorangegangenen Angriff auf das Konsulat in Damaskus aus, während der iranische Brief eine entschiedenere Reaktion im Falle einer Eskalation verspricht. Die Lage im Nahen Osten ist eine weitere Krise, mit der die derzeitige amerikanische Regierung nicht fertig wird.

