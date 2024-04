Dank der Ukrainehilfen

Die ruinösen Ukrainehilfen und Russland-Sanktionen belasten die EU und ihre Mitgliedsstaaten immer mehr, aber eine Kursänderung ist nicht in Sicht.

Auch diese Woche war der Bericht des Deutschland-Korrespondenten, den das russische Fernsehen in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick ausgestrahlt hat, wieder sehr interessant, weil er die Ereignisse in Europa aus einer anderen Sicht betrachtet, als die deutschen Medien. Daher habe ich seinen Bericht auch diese Woche wieder übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Die Ukraine wird für die EU zum Ballast

Alle Schuld wird radikalen Islamisten zugeschoben. Denn wenn sich die ukrainische Regierung als schuldig erweist, wird klar, dass die EU seit mehr als zwei Jahren Waffen an Neonazis und den Terrorstaat Ukraine geliefert hat. Und Macron wollte auch mit französischen Soldaten für sie kämpfen.

Diese Woche hat Macron endlich eingesehen, dass seine Initiative, westliche Truppen in die Ukraine zu entsenden, ein Fehler war. Er sollte die Olympischen Spiele mit Waffen verteidigen, anstatt Franzosen in die Schützengräben zu schicken. Jetzt reist er um die Welt und erklärt allen, was er gemeint hat.

„Frankreich ist eine Kraft, die sich für den Frieden einsetzt. Frankreich will den Dialog, die Rückkehr an den Verhandlungstisch. Aber es will auch sagen: Wir sind keine Schwächlinge. Im Falle einer endlosen Eskalation durch einen Aggressor müssen wir uns irgendwann so organisieren, dass wir nicht einfach zurückweichen, sondern die Demokratie und das Völkerrecht verteidigen“, sagte er in Brasilien.

Das würde bedeuten, dass Macron ursprünglich sagen wollte, dass es für ihn keine prinzipielle Schwäche sei, die Einsätze zu erhöhen. Aber stattdessen wurde er wörtlich genommen, was zu viel Lärm und Panik unter den Verbündeten führte.

Macron musste sich in Brasilien rechtfertigen. Er wollte am BRICS-Gipfel in Südafrika teilnehmen, wurde aber nicht zugelassen. Jetzt versucht er, die russischen Partner einzeln gegen Russland aufzubringen und gleichzeitig die französische Atomenergie in den für Frankreich neuen südamerikanischen Markt zu drängen. Aber es hat sich gezeigt, dass man dort nicht auf sie wartet. Und man hat dort nicht vor, die Freundschaft mit Russland aufzukündigen.

Selbst die lettische Ministerpräsidentin Vika Siliņa äußerte sich besorgt über Macrons Äußerungen. Sie betonte, dass sie ihm nicht zustimme und dass man vorsichtig sein müsse, welchen Ton man anschlägt.

Macron hat seine Anzüge umsonst für dreitausend Euro nach Brasilien geflogen. So viel hat der Transport der Präsidentengarderobe über den Atlantik und zurück gekostet, wie Libération berichtet. Oder sollte man besser sagen, die „königliche“ Garderobe? Das wäre es, wenn man das psychologische Bild von Macron akzeptiert, das der ehemalige französische Verteidigungsminister Hervé Morin ins Gespräch gebracht hat: „Macron ist ein Narzisst. Wie es bei Narzissten üblich ist, gibt es immer wieder sinnlose Provokationen. Das sind die Provokationen des Kinderkönigs, die er seit den ersten Tagen seiner Amtszeit macht.“

Eine seltsame Geschichte, die wie eine Provokation anmutet, ereignete sich gerade diese Woche. Im Internet tauchte eine angeblich mit dem französischen Verteidigungsministerium verbundene Website auf, die Freiwillige für den Krieg gegen Russland rekrutieren wollte. Geplant war die Rekrutierung von 200.000 Personen. Vorrangig sollten Migranten angesprochen werden. Die Seite wurde sogar in den zentralen Fernsehsendern beworben, doch nach einer Welle der Kritik im Netz wurde die Website geschlossen.

Das sieht sehr nach einer psychologischen Operation aus, als ob jemand von oben versucht hat, die Reaktion der Öffentlichkeit auf Macrons bekannte Ideen zu testen: Die Frage wurde gestellt, die Antwort wurde erhalten. Lasst Frankreich in Ruhe. Das ist die einzig logische Option. Russland hat keinen Krieg gegen die NATO begonnen. Russland führt eine Militäroperation in der Ukraine durch.

Nicolas Dupont-Aignan, Vorsitzender der politischen Bewegung „Debout La France“, erklärte dazu: „Frieden ist möglich, wenn man die Ukraine demilitarisiert und wenn die NATO nicht weiter vorrückt. Und wenn wir kleinen Geister des Westens begreifen, dass dieser Krieg Europas Selbstmord im 21. Jahrhundert ist, der China in die Hände spielt, uns wirtschaftlich von den USA abhängig macht und dem Islamismus in unserem Süden Fuß fasst.“

Zumindest kommt der Hinweis der französischen Opposition zur rechten Zeit, auch wenn einige Experten meinen, er sei zu spät. Macrons Angeberei entspringt dem Wunsch, die öffentliche Aufmerksamkeit von einem unappetitlichen Thema auf etwas zu lenken, das es wirklich wert ist, diskutiert zu werden. Zum Beispiel die Tatsache, dass ein weiteres afrikanisches Land, nämlich Senegal, unter der Führung seines neuen Präsidenten Bassir Diomaye Faye die ehemalige Kolonialmacht losgeworden ist. Oder die steigende Arbeitslosigkeit.

In Frankreich müssen auch innenpolitische Probleme bekämpft werden: Ein Haushaltsdefizit in Rekordhöhe macht Frankreich nach Ansicht von Finanzanalysten zum Epizentrum einer drohenden europäischen Krise.

The Economist berichtet: „Europa galt nie als dynamisch, aber heute scheint es in jeder Hinsicht zu stagnieren. Erschöpft durch den Energieschock ist die Wirtschaft der EU in einem Jahrzehnt nur um vier Prozent gewachsen.“

Das von den führenden Wirtschaftsinstituten für 2024 prognostizierte Wirtschaftswachstum in Deutschland von 1,3 Prozent wurde auf 0,1 Prozent, also Rezession, korrigiert. Unklar ist, ob in diesen Prognosen die bereits im April erfolgte Erhöhung der Gaspreise um elf Prozent berücksichtigt ist, weil die Regierung die Steuervergünstigungen für private und industrielle Verbraucher auslaufen lässt.

Und das Brüsseler Regierungsviertel hat diese Woche wieder die Bauern gesehen. Im Internet verbreitete sich ein Video von einem Kampf zwischen einem Wasserwerfer der Polizei und der Güllekanone eines Landwirts. Letzterem fehlte eindeutig der Druck auf dem Strahl, und so wurde das Schlachtfeld den Ordnungshütern überlassen, obwohl die Bauern an anderen Stellen gleichziehen und die Polizei sogar zum Rückzug zwingen konnten.

Die europäischen Bauern sind noch nicht zufrieden mit den Versuchen der EU-Kommission, den Druck ausländischer Erzeuger auf den Markt zu mindern. Das Problem soll teilweise auf Kosten von Produkten aus Russland und Weißrussland durch die Einführung von Verbotszöllen gelöst werden.

Wie dem auch sei, das Problem der ukrainischen Exporte wird dadurch nicht gelöst, im Gegenteil, sie genießen in der EU große Privilegien. Die Qualität ist niedrig, aber der Preis ist so hoch, dass die europäischen Landwirte nicht mithalten können. Bloomberg schrieb Anfang der Woche, dass ein schwieriger Kompromiss zwischen den europäischen Marktteilnehmern erzielt worden sei, um die Handelspräferenzen für Kiew zu verlängern.

Aber danach sagte der polnische Außenminister Sikorski, dass die Präferenzen für die Ukraine auslaufen würden, denn sie seien lediglich eine Solidaritätsgeste der EU, also sei es an der Zeit, die Sache zu beenden. Das Signal ist eindeutig – für die europäischen Freunde wird die Ukraine allmählich zum Ballast. Es ist Zeit, sich zu trennen.

Statt die inneren Probleme zu lösen, konzentrierten sich die polnischen Politiker auf die Rüstung. Die polnische Armee trainiert intensiv mit Deutschen und Franzosen. Neben der Erhöhung der Kampfbereitschaft bieten die groß angelegten NATO-Manöver an der Ostflanke des Bündnisses die Möglichkeit, von den in der Ostukraine erlittenen Verluste abzulenken. So wurden zwei Infanteristen versehentlich von einem gepanzerten Kampffahrzeug überrollt, zwei Pioniere starben bei einem Unfall und ein Kämpfer der Spezialeinheiten kam in einer Lawine ums Leben. Die polnische Armee wird von einer Serie von Unglücksfällen heimgesucht.

Der ranghöchste Verlust in den polnischen Streitkräften ist bisher General Adam Marczak. Dieser Verlust ist wegen seiner Plötzlichkeit besonders tragisch. Der unerwartete Tod des Generals ereignete sich auf natürliche Weise und in seiner Freizeit.

General Marczak leitete die NATO-Mission in Bosnien und war mehrfach in der Ostukraine, von wo in den letzten Tagen Berichte über erfolgreiche Angriffe der russischen Armee auf gegnerische Hauptquartiere kamen. Zum Beispiel in der Gegend von Chas Yar. Angesichts der Häufigkeit und Genauigkeit der Angriffe erscheint der Tod des Generals keineswegs unmöglich oder unnatürlich. Zumal sie selbst die Anwesenheit von NATO-Militärberatern verschiedener Dienstgrade und Fachrichtungen in den Reihen der ukrainischen Streitkräfte einräumen, die, wie Scholz kürzlich berichtete, an Waffensystemen der NATO angeschlossen sind.

In Deutschland jammern die Grünen hysterisch, dass es nicht genug Waffen gäbe, dass die Russen kämen. So sagte Baerbock Folgendes: „Wenn die Ukraine sich nicht mehr selbst verteidigen kann, weil wir ihr nicht genug Waffen liefern, stehen Putins Truppen morgen an der ukrainisch-polnischen Grenze, nur acht Autostunden von Berlin entfernt. Die Ukraine sichert unter anderem unseren Frieden.“

Außenministerin Annalena Baerbock übersieht aber, dass russische Truppen bereits an der Grenze zu Polen stehen und dass es von Kaliningrad bis zur Oder nicht acht, sondern nur fünf Autostunden sind. Aber wer braucht solche Details? Sie jedenfalls nicht. Und ihr Parteifreund, Wirtschaftsminister Habeck, auch nicht. Aber er musste eine Osteransprache an die Bürger senden, in der es am Anfang zwei Worte über das Fest selbst gab und der Rest um die Ukraine und die Sparmaßnahme ging.

Während die Grünen so kriegstreiberisch bleiben, sinkt die Popularität der Partei von 15 Prozent im Januar auf 13 Prozent Ende März. Dagegen hat das Zögern von Bundeskanzler Scholz, Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern, die Sympathiewerte der Sozialdemokraten zum ersten Mal seit langem wieder steigen lassen. Die schlechte Nachricht für die Sozialdemokraten ist allerdings, dass auch die AfD, die jegliche Waffenlieferungen an Kiew ablehnt, an Sympathie gewonnen hat.

AfD-Chef Tino Chrupalla hat Scholz nicht in die Liste der deutschen Falken aufgenommen, obwohl klar ist, dass der deutsche Bundeskanzler abgesehen vom Taurus keine weiteren Tabus bei der Unterstützung der Ukraine kennt. Die deutsche Regierung hat Steuergelder für den Kauf von Ausrüstung und Waffen für die Ukraine bereitgestellt, die Deutschland nach ihrer Einschätzung nicht in einen direkten Konflikt mit Russland hineinzieht.

Dass dies ein Fehler ist, darauf hat Scholz‘ ehemaliger Parteichef, Bundeskanzler Schröder, diese Woche hingewiesen: „Wir haben mit ihm [Putin] viele Jahre gut zusammengearbeitet. Vielleicht kann das noch helfen, eine Lösung am Verhandlungstisch zu finden, denn es gibt keine andere Möglichkeit. Ich halte es für absolut falsch, all die positiven Dinge, die in der Vergangenheit zwischen uns in der Politik passiert sind, zu vergessen. Das ist nicht meine Art, so bin ich nicht. Deutschland und Frankreich müssen die Initiative ergreifen.“

Die Chancen, dass Schroeder gehört wird, stehen schlecht: Frankreich und Deutschland wetteifern inzwischen darum, wer der größte Unterstützer und großzügigste Geldgeber Kiews ist. Kaum ein Tag vergeht, an dem Scholz nicht auf die 28 Milliarden verweist, die Deutschland für die Ukraine ausgegeben hat.

Doch in der Zukunft ist das Geld bereits ein Problem. In den nächsten Tagen verspricht EU-Chefdiplomat Borrell, einen Plan zur Aufstockung der Waffenkäufe für Kiew über den Europäischen Friedensfonds vorzulegen, in den die Zinsen aus den Erträgen russischer Auslandsguthaben fließen sollen. Fünf Milliarden wurden im Voraus für Rechtsstreitigkeiten zurückgelegt, die dieser Art von Plünderung mit Sicherheit folgen werden.

Ein Beispiel dafür ist die Frankfurter Staatsanwaltschaft. Diese Woche hat der russische Geschäftsmann Alisher Usmanov Klage gegen zwei ihrer hochrangigen Mitarbeiter eingereicht, die Usmanov verleumdet, aus dem Nichts heraus ein Verfahren gegen ihn eröffnet, Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmungen bei ihm durchgeführt und das Ganze dann von einem deutschen Gericht für illegal erklären lassen haben. Jetzt ist es an der Zeit, dass sich die übereifrigen Staatsanwälte für ihr Handeln verantworten müssen, und Usmanovs Anwälte könnten ihnen das Leben bis zu ihrem Ende schwer machen.

Willkür und Machtmissbrauch werden in Europa hart bestraft und genau auf diesem dünnen Eis versucht sich die EU-Kommission zu bewegen. Beim letzten Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs in Brüssel forderte der belgische Premierminister de Croo, dass der Plan, russisches Geld zu stehlen, juristisch einwandfrei sein müsse. Offensichtlich ist das nicht möglich, so dass es sich in jedem Fall um Diebstahl handeln wird.

Ende der Übersetzung

