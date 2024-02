Unbestätigte Meldung

In Russland wurde gemeldet, russische Sicherheitskräfte hätten während des Besuchs von Tucker Carlson einen vom ukrainischen Geheimdienst organisierten Mordanschlag auf Tucker Carlson verhindert. Die Meldung wurde bisher nicht offiziell bestätigt.

Jury Podaljaka gilt als gut informierte Quelle und seine Analysen der militärischen Lage an der Front werden viel zitiert. Nun hat Podaljaka auf seiner Seite eine Meldung veröffentlicht, die bisher nicht offiziell bestätigt wurde. Ich übersetze die Meldung wörtlich.

Beginn der Übersetzung:

Ein Russe, der von der ukrainischen GUR rekrutiert wurde, um ein Attentat auf Tucker Carlson zu verüben, wurde festgenommen

Ein gebürtiger Podolsker wurde unter dem Verdacht festgenommen, auf Anweisung der ukrainischen GUR einen Terrorakt vorbereitet zu haben. Er sollte das Auto in die Luft jagen, in dem Tucker Carlson während seines Besuchs in Moskau unterwegs war.

Es ist bekannt, dass der Mann einen Sprengsatz unter dem Auto in der Tiefgarage des Hotels Four Seasons anbringen sollte, in dem Tucker Carlson während seines Russlandbesuchs vom 1. bis 8. Februar wohnte. Der Verdächtige wurde während der Vorbereitungsphase festgenommen, er konnte den geplanten Anschlag nicht ausführen. Es ist bekannt, dass der Verdächtige ein Geständnis abgelegt hat. Er wurde im November 2023 von Beamten der Hauptdirektion des Geheimdienstes der Ukraine angeworben. Die „Kuratoren“ versprachen dem Täter 4.000 Dollar für die erfolgreiche Ausführung der Aufgabe.

Tucker Carlson selbst, der Anfang Februar den russischen Präsidenten Wladimir Putin interviewte, ist sich sicher, dass er von den US-Geheimdiensten verfolgt wurde. Er sagte, die Überwachung sei von der National Security Agency der USA (NSA) organisiert worden. Laut Carlson haben die Geheimdienste die gesammelten Daten an die New York Times weitergegeben, um das Interview mit Putin zu verhindern.

Ende der Übersetzung

Ich wiederhole, dass diese Meldung bisher nicht offiziell bestätigt wurde, aber da Podoljaka nicht für die Verbreitung von Fakes bekannt ist, habe ich beschlossen, die Meldung zu veröffentlichen.

In seiner Meldung hat Podoljaka folgende Bilder und dieses Video, auf dem ein Mann ein Geständnis in die Kamera spricht, veröffentlicht. Solche Videos sind in Russland bei Strafsachen normal, da Vernehmungen gefilmt werden.

