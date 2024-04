Russische Prankster

IOC-Chef Thomas Bach hat in einem Telefonstreich der russischen Prankster Wowan und Lexus offen darüber gesprochen, dass er die Olympischen Spiele politisiert hat und gegen Russland einsetzt.

Die russischen Prankster Wowan und Lexus haben wieder zugeschlagen und den IOC-Chef Thomas Bach in einem Telefonstreich glauben lassen, er spreche mit einem afrikanischen Politiker. In dem Gespräch war Thomas Bach denkbar offen und hat die Politisierung der Olympischen Spiele eingestanden.

Man muss sich daran erinnern, dass Politik im Sport eigentlich nichts zu suchen hat, das galt früher mal als allgemeiner Wert. Sport soll die Menschen verbinden, soll gerade in Zeiten politischer Krisen Brücken zwischen den Menschen und Völkern bauen. Das war das vielleicht wichtigste Ideal des Sports und vor allem der Olympischen Spiele.

Damit ist es vorbei, denn der US-geführte Westen hat, wie so viele andere internationale Organisationen, auch das Olympische Komitee „gekapert“ und missbraucht die Olympische Idee als Waffe in seinem Kampf gegen ungehorsame Länder. Das begann mit den konstruierten Dopingvorwürfen, die zur jahrelangen Sperre russische Athleten führten und damit pauschal auch unschuldige Sportler in Sippenhaft genommen haben.

Nach dem Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine hat das Olympische Komitee alle Masken fallen gelassen und Russland (und übrigens auch Weißrussland, das nichts damit zu tun hat) von den Olympischen Spielen ausgeschlossen, weil Russland angeblich einen „brutalen Angriffskrieg“ führt. Dass der US-geführte Westen hier die Fäden zieht, sieht man daran, dass all die völkerrechtswidrigen brutalen Angriffskriege des US-geführten Westens gegen den Irak, Libyen und so weiter nie zu Kritik oder Maßnahmen des Olympischen Komitees geführt haben.

In dem Telefonstreich der russischen Prankster wurde die Doppelmoral von ICO-Chef Thomas Bach besonders offensichtlich, denn er sagte beispielsweise:

„Wir bestrafen die Verantwortlichen für die Annexion, die russische Hymne darf nicht gespielt werden, die Flagge darf nicht gehisst werden. Das russische olympische Komitee hat, nachdem wir es suspendiert hatten, einige ziemlich aggressive Erklärungen abgegeben, dass dies Diskriminierung und Faschismus sei.“

Warum darf dann die israelische Flagge gehisst und die israelische Hymne gespielt werden? Israel hat schon vor Jahrzehnten vollkommen illegal und gegen den Willen der Bewohner Gebiete annektiert. Genannt seien beispielsweise die Golanhöhen oder auch die illegalen Siedlungen im Westjordanland, wo Palästinenser aus ihren Häusern vertrieben werden, um israelische Siedlungen zu bauen.

Wie sich die nächste Äußerung von Präsident Bach mit der Olympischen Idee vereinbaren lässt, bleibt sein Geheimnis. Er sagte, dass er russische Athleten mit Hilfe von Internet-Tracking aussortiert, wobei ihm unter anderem Ukrainer helfen:

„Wir haben eine spezielle Überwachungskommission. Und sie überwachen das Internet, die Medien und öffentliche Äußerungen. Wir haben auch der ukrainischen Seite angeboten, und zwar nicht nur angeboten, sondern sie gebeten, uns Informationen über das Verhalten solcher Athleten oder Funktionäre zu liefern“.

Russland hat auf die Diskriminierung durch das IOC regiert und setzt auf den Ausbau der Internationalen Freundschaftsspiele, die angesichts der Politisierung der Olympiade und der Dominanz des Westens im IOC durchaus zu einer Alternative zu Olympia heranwachsen könnten. Die Gefahr hat auch Bach erkannt und er drohte Athleten, die an den Freundschaftsspielen teilgenommen haben, mit Strafen durch das IOC:

„Aber in diesem Zusammenhang müssen sie (die Länder) erkennen, dass sie mit ihrer Teilnahme an den Freundschaftsspielen Partei ergreifen.“

Das ist eine Verdrehung der Tatsachen, denn es ist das IOC, das politisch Partei ergreift, anstatt sich als internationale Sportorganisation neutral zu verhalten. Stattdessen brüstet sich sich Bach jedoch damit, den Sport zu Politisieren:

„Letztes Jahr, vor den letzten BRICS-Spielen in Südafrika, haben wir dafür gesorgt, dass sie keinen Widerhall in der Sportwelt finden.“

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



