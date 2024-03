Israels Völkermord und die deutschen Medien

Propaganda

Israel begeht in Gaza einen Völkermord, wie nun auch im UNO-Menschenrechtsrat in Genf bestätigt wurde, als die UNO-Sonderberichterstatterin für die Menschenrechtslage in Palästina ihren jüngsten Bericht mit dem Titel "Anatomie eines Völkermords" vorstellte. Aber deutsche Medien lenken vom Thema ab.

Am 26. März hat die UNO-Sonderberichterstatterin für die Menschenrechtslage in den besetzten palästinensischen Gebieten ihren jüngsten Bericht mit dem Titel „Anatomie eines Völkermords“ vorgestellt. Ich werde die Presseerklärung dazu am Ende dieses Artikels komplett übersetzen, aber zuvor will ich zeigen, was beispielsweise Spiegel-Leser über den Inhalt des Berichts erfahren haben, damit Sie selbst entscheiden können, ob der Spiegel seine Leser umfassend informiert.

Israelische Regierungspropaganda im Spiegel

Im Spiegel gibt es nur einen Artikel, der den Bericht explizit thematisiert hat. Allerdings erfährt der Spiegel-Leser in dem Artikel mit der Überschrift „Lage der Menschen in Gaza – Israel weist Bericht von Uno-Expertin als »Schande« zurück“ kaum etwas über den Inhalt des Berichtes. Schon die Überschrift zeigt, dass der Spiegel seine Leser nicht mit dem Inhalt des Berichtes behelligen will, sondern stattdessen Israels Kritik an dem Bericht thematisiert. So lenkt der Spiegel vom eigentlichen Thema ab.

Der Spiegel-Artikel beginnt mit zwei Absätzen, in denen der Spiegel die zornigen Reaktionen Israels auf den Bericht zitiert, bevor der Spiegel-Leser folgendes über den Inhalt des Berichtes selbst erfährt:

„Die unabhängige Menschenrechtsexpertin Francesca Albanese hatte zuvor in einer noch vorläufigen Version Israel vorgeworfen, Völkermord im Gazastreifen zu begehen und die Gründung des jüdischen Staats als »siedlungskolonialistisches Projekt« bezeichnet. Zudem legt sie ein Waffenembargo gegen Israel nahe. Albanese spricht nicht für die Uno als Ganzes.“

Damit der Spiegel-Leser nicht auf allzu Israel-kritische Gedanken kommt, folgen darauf umgehend drei Absätze, in denen der Spiegel ausführlich die israelische Kritik an Frau Albanese zitiert. Erst im letzten Absatz des Spiegel-Artikels geht es noch einmal um den Bericht selbst und der Spiegel schreibt:

„In Albaneses Bericht heißt es, Israels Vorgehen zeige Muster der Gewalt. Nach fünf Monaten Militäroperation habe Israel Gaza zerstört. So seien unter anderem mehr als 30.000 Palästinenser getötet worden, 70 Prozent der Wohngebiete zerstört und 80 Prozent der Bevölkerung gewaltsam vertrieben worden.“

Ob der Spiegel auch so verschämt berichten würde, wenn beispielsweise Russland 70 Prozent der Wohngebiete von Kiew zerstört hätte? Wohl kaum.

Nun folgt die Übersetzung der Presseerklärung der UNO zu dem Bericht, wobei ich Hervorhebungen und Links aus dem Original übernommen habe. Danach können Sie entscheiden, ob der Spiegel seine Leser umfassend informiert hat und ob man tatsächlich davon sprechen kann, dass Israel gerade mit Unterstützung des Westens einen Völkermord begeht.

Beginn der Übersetzung:

Rechtsexpertin sieht „hinreichende Gründe“ für Völkermord in Gaza

Es gebe „vernünftige Gründe“ für die Annahme, dass Israel einen Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen begehe, sagte die UNO-Sonderberichterstatterin für die Menschenrechtslage in den besetzten palästinensischen Gebieten am Dienstag.

Francesca Albanese sprach vor dem UNO- Menschenrechtsrat in Genf, wo sie im Rahmen eines interaktiven Dialogs mit den Mitgliedstaaten ihren jüngsten Bericht unter dem Titel „Anatomie eines Völkermords“ vorstellte.

„Nach fast sechs Monaten unerbittlicher israelischer Angriffe auf den besetzten Gazastreifen ist es meine feierliche Pflicht, über das Schlimmste, wozu die Menschheit fähig ist, zu berichten und meine Schlussfolgerungen darzulegen“, erklärte sie.

„Es gibt triftige Gründe für die Annahme, dass die Schwelle zum Verbrechen des Völkermords … erreicht wird„.

Drei Akte begangen

Unter Berufung auf das Völkerrecht erläuterte Albanese, dass Völkermord als eine Reihe von Handlungen definiert wird, die in der Absicht begangen werden, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören.

„Konkret hat Israel drei Akte des Völkermords mit dem erforderlichen Vorsatz begangen, indem es den Mitgliedern der Gruppe schweren körperlichen oder seelischen Schaden zugefügt hat, indem es der Gruppe vorsätzlich Lebensbedingungen auferlegt hat, die ihre physische Zerstörung ganz oder teilweise herbeiführen sollen, und indem es Maßnahmen auferlegt hat, die die Geburt von Kindern innerhalb der Gruppe verhindern sollten“, sagte sie.

Darüber hinaus „ist der Völkermord in Gaza die extremste Stufe eines langen kolonialen Prozesses der Auslöschung der einheimischen Palästinenser durch die Siedler“, fügte sie hinzu.

„Eine Tragödie mit Ansage“

„Mehr als 76 Jahre lang hat dieser Prozess die Palästinenser als Volk auf jede erdenkliche Weise unterdrückt und ihr unveräußerliches Recht auf Selbstbestimmung in demographischer, wirtschaftlicher, territorialer, kultureller und politischer Hinsicht unterdrückt.“

Sie sagte, dass „die koloniale Amnesie des Westens das koloniale Siedlungsprojekt Israels toleriert hat“ und fügte hinzu, dass „die Welt jetzt die bitteren Früchte der Straflosigkeit sieht, die Israel gewährt wurde. Dies war eine Tragödie mit Ansage.“

Frau Albanese erklärte, dass die Verleugnung der Realität und die Fortsetzung der Straflosigkeit und des Exzeptionalismus Israels nicht länger hinnehmbar seien, insbesondere angesichts der am Montag verabschiedeten verbindlichen Resolution des UN- Sicherheitsrates , die einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen fordert.

Waffenembargo und Sanktionen gegen Israel

„Ich fordere die Mitgliedstaaten dringend auf, ihren Verpflichtungen nachzukommen, angefangen mit der Verhängung eines Waffenembargos und Sanktionen gegen Israel, um sicherzustellen, dass sich so etwas in Zukunft nicht wiederholt“, schloss sie.

Sonderberichterstatter und unabhängige Experten wie Frau Albanese werden vom UN-Menschenrechtsrat ernannt. Sie sind keine UNO-Mitarbeiter und werden für ihre Arbeit nicht bezahlt.

Israel weist Bericht „aufs Schärfste“ zurück

Israel nahm an dem Dialog nicht teil, veröffentlichte jedoch eine Pressemitteilung, in der es den Bericht von Frau Albanese als „obszöne Verzerrung der Realität“ bezeichnete und „auf das Schärfste“ zurückwies.

„Der Versuch, Israel des Völkermordes zu beschuldigen, ist eine ungeheuerliche Verdrehung der Völkermordkonvention. Es ist ein Versuch, das Wort Völkermord seiner einzigartigen Kraft und besonderen Bedeutung zu berauben und die Konvention selbst in ein Werkzeug von Terroristen zu verwandeln, die eine totale Verachtung für das Leben und das Gesetz gegen diejenigen haben, die versuchen, sich gegen sie zu verteidigen“, hieß es in der Erklärung.

Israel erklärte, sein Krieg richte sich gegen die Hamas, nicht gegen palästinensische Zivilisten.

„Dies ist eine Frage der ausdrücklichen Regierungspolitik, der militärischen Richtlinien und Verfahren. Es ist nicht weniger ein Ausdruck der Grundwerte Israels. Wie ich bereits sagte, ist unsere Verpflichtung zur Einhaltung des Rechts, einschließlich unserer Verpflichtungen nach dem humanitären Völkerrecht, unerschütterlich.„

„Die barbarische Aggression geht weiter“: Palästinensischer Botschafter

Der Ständige Beobachter Palästinas bei der UNO in Genf, Ibrahim Khraishi, wies darauf hin, dass der Bericht den historischen Kontext des Genozids am palästinensischen Volk darstelle.

Er sagte, dass Israel „seine barbarische Aggression fortsetzt“ und sich weigert, die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs (IGH) vom Januar zu befolgen, vorläufige Maßnahmen zu ergreifen, um das Verbrechen des Völkermords zu verhindern . Israel habe sich auch geweigert, die Resolutionen der Generalversammlung und des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zu befolgen, einschließlich der am Montag verabschiedeten Resolution.

„Das bedeutet, dass alle Empfehlungen im Bericht des Sonderberichterstatters umgesetzt werden müssen und dass praktische Maßnahmen ergriffen werden müssen, um Waffenexporte zu verhindern, Israel wirtschaftlich und politisch zu boykottieren und Mechanismen der Rechenschaftspflicht einzuführen“, sagte er.

Ausweitung der israelischen Siedlungen

Unabhängig davon hat die stellvertretende UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Nada Al-Nashif, einen Bericht über die israelischen Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten im Zeitraum vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023 vorgelegt.

„Im Berichtszeitraum hat sich der seit langem bestehende Trend zu Diskriminierung, Unterdrückung und Gewalt gegen Palästinenser, der mit der israelischen Besatzung und dem Siedlungsausbau einhergeht und das Westjordanland an den Rand einer Katastrophe bringt, drastisch beschleunigt, insbesondere nach dem 7. Oktober 2023″, sagte sie.

Im Westjordanland, einschließlich Ostjerusalem, leben derzeit rund 700.000 israelische Siedler in 300 Siedlungen und Außenposten, die alle nach dem humanitären Völkerrecht illegal sind.

Ausbau bestehender Siedlungen

Auch die Größe der bestehenden israelischen Siedlungen hat sich laut dem Bericht des UNO-Menschenrechtsbüros OHCHR deutlich vergrößert.

Rund 24.300 Wohneinheiten in bestehenden israelischen Siedlungen in der Zone C des Westjordanlandes wurden im Berichtszeitraum vorangetrieben oder genehmigt – der höchste Stand seit Beginn der Überwachung im Jahr 2017.

Der Bericht stellt fest, dass die Politik der derzeitigen israelischen Regierung „in einem beispiellosen Ausmaß mit den Zielen der israelischen Siedlerbewegung übereinstimmt, die langfristige Kontrolle über das Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem, auszuweiten und dieses besetzte Gebiet schrittweise in den Staat Israel zu integrieren“, so Al-Nashif.

Übertragung von Befugnissen

Während des Berichtszeitraums hat Israel Schritte unternommen, um Verwaltungsbefugnisse im Zusammenhang mit Siedlungen und Landverwaltung von den Militärbehörden auf israelische Regierungsstellen zu übertragen, deren Hauptaufgabe darin besteht, Dienstleistungen innerhalb des Staates Israel zu erbringen.

„Der Bericht gibt daher Anlass zu ernster Besorgnis, dass eine Reihe von Maßnahmen, einschließlich der Übertragung von Befugnissen an israelische Zivilbeamte, die Annexion des Westjordanlandes unter Verletzung des Völkerrechts, einschließlich der Charta der Vereinten Nationen, erleichtern könnten“, sagte sie.

Dramatische Zunahme“ der Gewalt

Auch die Intensität, Schwere und Regelmäßigkeit der Gewalt von israelischen Siedlern gegen Palästinenser hat dramatisch zugenommen, was die Vertreibung von Palästinensern von ihrem Land beschleunigt.

Die Vereinten Nationen registrierten in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 835 Vorfälle von Siedlergewalt, die höchste Zahl seit Beginn der Aufzeichnungen. Zwischen dem 7. und 31. Oktober 2023 registrierten die Vereinten Nationen 203 Angriffe von Siedlern auf Palästinenser und die Tötung von acht Palästinensern durch Siedler, alle durch Schusswaffen.

In mehr als einem Drittel der 203 Angriffe der Siedler wurden Palästinenser mit Schusswaffen bedroht, einschließlich Schüssen. Darüber hinaus waren bei fast der Hälfte der Vorfälle zwischen dem 7. und 31. Oktober israelische Streitkräfte beteiligt, die israelische Siedler bei ihren Angriffen begleiteten oder aktiv unterstützten.

Unklare Grenzen

Frau Al-Nashif sagte, dass die Grenzen zwischen Siedlergewalt und staatlicher Gewalt weiter verschwimmen, einschließlich von Gewalt mit der erklärten Absicht, Palästinenser gewaltsam von ihrem Land zu vertreiben. Sie berichtete, dass in den von OHCHR beobachteten Fällen die Siedler maskiert und bewaffnet kamen und manchmal Uniformen der israelischen Sicherheitskräfte trugen.

„Sie zerstörten Zelte, Solaranlagen, Wasserleitungen und Tanks der Palästinenser, beschimpften sie und drohten, sie zu töten, wenn sie nicht innerhalb von 24 Stunden ihr Land verlassen würden“, sagte sie.

Bis zum Ende des Berichtszeitraums hätten die israelischen Sicherheitskräfte rund 8.000 Waffen an sogenannte „Siedlungsverteidigungseinheiten“ und „regionale Verteidigungsbataillone“ im Westjordanland verteilt.

„Nach dem 7. Oktober dokumentierte das UN-Menschenrechtsbüro Fälle, in denen Siedler, die ganz oder teilweise israelische Armeeuniformen trugen und Armeegewehre bei sich hatten, Palästinenser belästigten und angriffen und sogar aus nächster Nähe auf sie schossen.“

Zwangsräumungen und Abrisse

Die israelischen Behörden setzten weiterhin Räumungs- und Abrissbefehle gegen Palästinenser auf der Grundlage diskriminierender Planungspolitik, -gesetze und -praktiken um, unter anderem mit der Begründung, dass für die Grundstücke keine Baugenehmigung vorliege.

Frau Al-Nashif sagte, dass Israel 917 Gebäude im Westjordanland abgerissen habe, die sich in palästinensischem Besitz befanden, darunter 210 in Ostjerusalem, was wiederum eine der höchsten Raten in der Geschichte darstelle. In der Folge wurden mehr als 1.000 Palästinenser vertrieben.

„Es ist bemerkenswert, dass von den 210 Abrissen in Ostjerusalem 89 von den Eigentümern selbst durchgeführt wurden, um Geldstrafen der israelischen Behörden zu vermeiden. Dies ist ein Beispiel für die erzwungenen Bedingungen, unter denen die Palästinenser leben“, sagte sie.

Der Menschenrechtsbericht dokumentiert auch den aktuellen Plan Israels, die Zahl der Siedler auf den syrischen Golanhöhen, die derzeit auf 35 verschiedene Siedlungen verteilt sind, bis 2027 zu verdoppeln.

Neben der Ausweitung der Siedlungen wurden auch kommerzielle Aktivitäten genehmigt, die den Zugang der syrischen Bevölkerung zu Land und Wasser weiter einschränken könnten.

Ende der Übersetzung

