Ob Paris für die Olympischen Spiele bereit ist, ob die Bettwanzen die Besucher vergraulen, ob es Terroranschläge geben wird, all diese Fragen beschäftigen die Medien weltweit.

Ich kann mich an keine Olympiade erinnern, bei der es kurz vor der Eröffnung so viele offene Fragen gab, wie bei der anstehenden Olympiade von Paris. Damit die französische Hauptstadt, früher ein Symbol für Romantik, nicht wie ein Slum aussieht, werden Obdachlose und Migranten zwangsweise mit Bussen aus Paris in andere Teile Frankreichs gebracht und die Frage der Sicherheit der Spiele beschäftigt angesichts der unruhigen Lage in Frankreich Medien auf der ganzen Welt. Hier zeige ich, wie das russische Fernsehen am Sonntag in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick über die Vorbereitungen auf die Olympiade berichtet hat.

Beginn der Übersetzung:

Paris wird von allem und jedem gesäubert, was das Image der Stadt trüben könnte

IOC-Präsident Bach hat mit dem russischen Prankstern telefoniert. Erstens riet er afrikanischen Ländern nachdrücklich von der Teilnahme an den Freundschaftsspielen ab, die im September in Russland stattfinden werden. Bach erzählte auch von der groß angelegten Überwachung russischer Sportler, um einen Grund zu finden, unsere Sportler nicht zu den Olympischen Spielen in Paris zuzulassen. Dazu wurden auch Ukrainer hinzugezogen, wie er offen sagte: „Wir haben eine spezielle Überwachungskommission, die das Internet, die Medien und öffentliche Äußerungen überwacht. Wir haben der ukrainischen Seite auch angeboten, nicht nur angeboten, sondern sie gebeten, dass sie uns ihre Informationen über das Verhalten dieser Sportler zur Verfügung stellt.“

Unterdessen macht Macron bereits Russland für alle anstehenden Misserfolge bei der Organisation der Olympischen Spiele verantwortlich, wie unsere Korrespondentin aus Frankreich berichtet.

Studenten haben sich an das französische Sportministerium gewandt, um an die Vernunft zu appellieren, denn sie werden für den Sommer aus ihren Studentenwohnheimen vertrieben, um Feuerwehrleute und Sanitäter dort unterzubringen. Als Entschädigung werden ihnen 100 Euro und zwei Eintrittskarten für die olympischen Wettbewerbe angeboten.

Die französische Hauptstadt erwartet bis zu 15 Millionen Besucher und wird deshalb von allem gesäubert, was das Bild der Stadt trüben könnte.

Mit rhythmischem Tanzen zu Trommeln, so protestieren Migranten aus Afrika, die in Frankreich keine Papiere erhalten und auch aus der Hauptstadt vertrieben werden, vor der Präfektur der Stadt. Wie die Obdachlosen in Paris werden sie mit Bussen in zehn verschiedene Regionen Frankreichs gebracht und am Rande von Industriegebieten in billigen Motels untergebracht. Dabei scheint die Zahl der Obdachlosen in Paris nicht kleiner zu werden.

Die Charles-de-Gaulle-Brücke, hier beginnt der Wasserteil der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele. Aber die Pariser kennen diesen Ort auch anders, denn viele Monate lang waren unter der Brücke Zelte, in denen illegale Einwanderer lebten. Sie wurden vertrieben, der Platz wurde eingezäunt, und riesige Felsbrocken wurden aufgestellt, um die Menschen von der Rückkehr abzuhalten. Aber die Menschen sind nicht weg und einige liegen wieder hier. Solche Zelte stehen jetzt auch rund um die Brücke, in den den Verkehr gesperrten Tunneln und oben am Kai mit Blick auf die berühmten Seine-Boote und die malerischen Brücken. Viele von ihnen können nirgendwo hingehen, viele wollen einfach nicht gehen. Also erobern sie, solange sich die Gelegenheit bietet, neue Gebiete und Parks in der Stadt, bauen Zeltlager auf und rücken immer näher an das Rathaus heran.

Offiziellen Zahlen zufolge ist die Zahl der Obdachlosen in Paris im letzten Jahr um 16 Prozent gestiegen. Und hier ist ein weiteres Zeltlager von illegalen Einwanderern direkt neben der Stadtverwaltung. Es ist hinter einem Zaun, offenbar, damit das Problem nicht allzu sehr auffällt, denn die Fassade ist bereits mit olympischen Symbolen geschmückt.

Paris ist heute ein einziger Stau, in dem man mehrere Stunden verbringen kann, um nur ein paar Kilometer zu fahren. Während der Spiele will man das Stadtzentrum für den Verkehr sperren. Es wird empfohlen, umweltfreundlichere Verkehrsmittel zu wählen: die eigenen Füße, Busse, Fahrräder und die Metro.

In der Planungsphase wurde versprochen, dass dir Metro für alle Gäste der Hauptstadt kostenlos sein würde, aber am Ende wurde der U-Bahn-Tarif auf vier Euro pro Fahrt verdoppelt. Und dann haben die Zugführer auch noch gewarnt, dass sie während der Spiele streiken könnten, wenn sie keinen guten Bonus für ihre Arbeit im Sommer bekommen.

Das Risiko von Terroranschlägen ist sehr hoch. Macrons Sicherheitsdienste bitten darum, nicht mit dem Feuer zu spielen und die Eröffnungsfeier in ein geschlossenes Stadion zu verlegen, da es schwierig ist, eine Parade auf Lastkähnen mitten auf dem Fluss vor 600.000 Zuschauern zu kontrollieren, die sich kilometerweit entlang der Seine erstrecken werden. Zumal die Verkehrs- und Sicherheitspläne die auf mehreren Laptops gespeichert waren, gestohlen wurden.

Die Zeremonie sollte geprobt werden, aber auch hier ging alles schief, denn das Wetter spielte nicht mit. Die Seine trat über die Ufer und überflutete die Promenaden.

Die Idee, die Wettkämpfe direkt im Fluss auszutragen, in dem das Schwimmen seit hundert Jahren verboten ist, löste erneut Diskussionen über die Wasserqualität aus. Mit einer Investition von fast 1,5 Milliarden Euro sollen das Image und die Wasserqualität verbessert werden. Bürgermeisterin Hidalgo verspricht, selbst in den Fluss zu springen. Präsident Macron ist bereit, ihr zu folgen, obwohl die regelmäßigen Wasserproben kein Vertrauen erwecken.

Da schwimmt man doch lieber im eigens gebauten olympischen Schwimmbad, das mit 188 Millionen Euro doppelt so viel gekostet hat wie ursprünglich veranschlagt. Es wurde mit großem Pomp eröffnet. Dass das neue Gebäude wegen des starken Regens undicht geworden war, sagten sie Macron nicht. Er hatte schon genug Grund zur Enttäuschung, denn die beim demonstrativen Turmspringen rutschte ein Sportler aus, prallte aufs Brett und stürzte plump ins Wasser.

„Sorry, Chef“, schrieb der französische Nationalspieler und Vizeweltmeister Alexis Jandard in sozialen Medien, wo er seinen zerkratzten Rücken zeigte, nachdem ihm der Sprung misslungen war. Macron war nicht ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und wies Russland sofort die Schuld für alle zukünftigen Fehlschläge und olympischen Misserfolge Frankreichs zu.

„Machen Sie sich Sorgen, dass Russland in der Lage sein könnte, Angriffe auf die Olympischen Spiele zu verüben?“, fragte ihn ein Journalist.

„Daran habe ich keinerlei Zweifel. Vor allem bei Informationsangriffen schürt Russland ständig die Behauptung, wir könnten nichts organisieren. Und deshalb müssen wir durchhalten“, antwortete Macron.

Die französischen Politiker halten sich schon lange nicht mehr an die Grenzen des Anstands. Die Bürgermeisterin von Paris hat in einem direkten Text gesagt, dass die Franzosen bei den Olympischen Spielen in Paris alle willkommen heißen werden, bis auf einige wenige Ausnahmen. Russische und weißrussische Athleten wollen sie dort nicht sehen, auch nicht in einem neutralen Status.

Ende der Übersetzung

