Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 2. April, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 2. April.

Beginn der Übersetzung:

Personelle Veränderungen in Kiew und der Kampf gegen Wehrdienstverweigerer: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Die jüngste Umbesetzung im Amt des Präsidenten der Ukraine deutet auf eine Stärkung der Position von Andrej Jermak hin, der de facto zur zweiteinflussreichsten Person im Staat geworden ist, stellen ukrainische Analysten fest.

Unterdessen intensivieren die Behörden in Kiew den Kampf gegen Wehrdienstverweigerer und versuchen, die Kontrolle über soziale Netzwerke zu verschärfen.

Die TASS hat die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

In den letzten 24 Stunden haben die russischen Streitkräfte zwei Gegenangriffe der ukrainischen Streitkräfte abgewehrt und außerdem die Position entlang der Frontlinie bei Donezk sowie die taktische Situation südlich von Donezk verbessert, hat das russische Verteidigungsministerium gemeldet. In allen Abschnitten, einschließlich Kupjansk und Cherson, verlor der Gegner mehr als 1.000 Soldaten.

Die russischen Streitkräfte hätten eine erhebliche Menge militärischer Ausrüstung der ukrainischen Streitkräfte zerstört, darunter einen Abrams-Panzer, ein Kommandofahrzeug und zwei S-300-Flugabwehrraketenwerfer, stellte das Ministerium fest. Mehrere Waffendepots und ein vorübergehender Stationierungsort für ausländische Söldner in der Nähe von Charkow wurden getroffen.

Russische Luftverteidigungssysteme haben ein Su-27-Flugzeug der ukrainischen Luftwaffe abgeschossen. Darüber hinaus hat die russische Luftverteidigung in den letzten 24 Stunden 228 ukrainische Drohnen, 4 HIMARS-Raketen und eine JDAM-Lenkbombe abgefangen.

Charkow ohne Strom

Die Energieinfrastruktur von Charkow sei fast vollständig zerstört, eine schnelle Wiederherstellung sei unmöglich, sagte der Bürgermeister der Stadt, Igor Terechow. Er stellte fest, dass „die Situation im Energiesektor sehr schwierig ist“ und sagte, dass „alle Umspannwerke“ zerstört seien und nicht schnell wiederhergestellt werden könnten.

Kampf gegen Wehrdienstverweigerer

Die moldawische Grenzpolizei verkündete die Liquidierung eines weiteren Schemas zur illegalen Migration ukrainischer Staatsbürge, die sich der Mobilisierung entziehen. Zu der Gruppe gehörten Bürger beider Länder sowie Mitarbeiter der moldawischen Strafverfolgungsbehörden, die von jedem Flüchtling 4.000 US-Dollar für die illegale Überquerung des Dnjestr und den Transport nach Chisinau abnahmen, von wo aus sie nach Erhalt von Vermerken in Dokumenten in EU-Länder geschickt wurden.

Letzte Woche sagte der moldawische Innenminister Adrian Efros, dass die moldawische Grenzpolizei der Ukraine bei der Bekämpfung der Flucht ihrer Bürger vor der Mobilisierung helfen werde, wofür gemeinsame Grenzpatrouillen organisiert würden.

Unterdessen verurteilte das Bezirksgericht Rozhishchensky der Region Wolhynien eine Frau, die einen Telegram-Kanal verwaltete, der die Orte anzeigte, an denen Vorladungen in Luzk verteilt wurden, zu fünf Jahren Haft auf Bewährung. Wie es im Gerichtsurteil heißt, wurde sie der Behinderung der legitimen Aktivitäten der Streitkräfte der Ukraine für schuldig befunden.

Personelle Veränderungen

Die jüngste Umbildung im Amt des Präsidenten der Ukraine deutet auf eine Stärkung der Position des Chefs des Präsidialamtes von Wladimir Selensky, Andrej Jermak, hin, der de facto zur zweiteinflussreichsten Person im Staat geworden ist, sagen Analysten des ukrainischen Portals „Strana“.

Derzeit sind dem Portal zufolge bereits alle Stellvertreter Jermaks, die nicht unter ihm ernannt wurden, aus dem Amt entlassen worden, und auch der mit ihm uneinige Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates Alexej Danilow wurde entlassen. Auch der erste Assistent des Präsidenten und sein langjähriger Freund Sergej Schefir, den ukrainische Medien als einen der wichtigsten alternativen Kommunikationskanäle zwischen Selensky und Jermak bezeichneten, hat seinen Posten verlassen. Der ehemalige Chef des Auslandsgeheimdienstes, Alexander Litwinenko, der Danilow abgelöst hat, sei „Jermaks Mann“.

Laut den von Strana befragten Experten deutet die Entlassung von Schefir und anderen Präsidentenberatern darauf hin, dass die Kanäle zur Übermittlung von Informationen an Selensky, die nicht mit dem Leiter seines Büros in Verbindung stehen, immer weniger werden; faktisch „säubert Jermak das Büro des Präsidenten“ von Elementen, die ihm fremd sind.“ Wie der ukrainische Politikwissenschaftler Ruslan Bortnik dem Portal sagte, wird in der Ukraine ein Regierungsmodell erstellt, in dem das Präsidialamt zum wichtigsten Regierungsorgan geworden ist und „Jermak übt darin im weitesten Sinne des Wortes die Funktionen des Regierungschefs von Selensky aus.“

Unzuverlässige soziale Netzwerke

Der ukrainische Geheimdienst SBU habe eine Anfrage an die Verwaltung von Telegram mit der Bitte gerichtet, mindestens 26 Kanäle zu sperren, und diese Anfrage werde derzeit geprüft, sagte Jaroslaw Jurtschyschyn, Vorsitzender des Ausschusses für Meinungsfreiheit der Werchowna Rada. Die Rede ist von Telegram-Kanälen wie „Legitimate“, „Resident“ und anderen. Er fügte hinzu, dass der SBU sowohl anonyme als auch personalisierte Kanäle überwacht – „alle, die als Rechtfertigung“ für das Vorgehen Russlands interpretiert werden kann.

Jurtschyschyn sagte auch, dass die ukrainische Regierugn möglicherweise eine Blockierung des sozialen Netzwerks TikTok im Land in Betracht zieht, wenn ein ähnliches Verbot in den USA eingeführt wird.

Soldaten aus Europa

Europäische Soldaten werden sich nicht in Schützengräben an den Feindseligkeiten in der Ukraine beteiligen; diese Option sei bereits ausgeschlossen, sagte der estnische Verteidigungsminister Hanno Pevkur. Er wies darauf hin, dass sich die Worte des französischen Präsidenten Emmanuel Macron über die Entsendung von Soldaten in die Ukraine „hauptsächlich auf den Bereich der Ausbildung beziehen“. „Die Realität ist, dass jeder NATO-Mitgliedsstaat bereits Militärpersonal in der Ukraine hat, etwa Militärattachés oder Leute, die von Zeit zu Zeit in die Ukraine reisen“, sagte Pevkur.

Ende der Übersetzung

