Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des Wochenendes, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des Wochenendes.

Beginn der Übersetzung:

Angriff das Kernkraftwerk Saporoschje, Kiews Einschätzung der Lage an der Front und Trumps Realismus: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Die Streitkräfte der Ukraine haben das Kernkraftwerk Saporoschje mit Drohnen angegriffen und drei Menschen verletzt. Die Führung in Kiew beurteilt die Lage an der Front als schwierig und bittet den Westen erneut um immer mehr Hilfe.

Die Washington Post hält es für unwahrscheinlich, dass sich die Ukraine zumindest ihren Grenzen von 2014 nähern kann. Und der ehemalige US-Präsident Donald Trump hofft, wie die Zeitung berichtet, Druck auf Kiew auszuüben, damit es einsieht, dass Gebietseroberungen unmöglich sind.

Die TASS hat die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Am Wochenende verbesserten die russischen Streitkräfte die Lage bei Awdejewka und südlich von Donezk und besetzten bei Donezk vorteilhafte Positionen. Insgesamt wurden 37 Angriffe und Gegenangriffe abgewehrt, der Gegner verlor 1.845 verwundete und getötete Soldaten.

Die russischen Luft- und Raumfahrtstreitkräfte und die Artillerie zerstörten ein Lagerhaus mit Marinedrohnen, die von NATO-Staaten nach Kiew geliefert wurden, zwei Luftabwehrsysteme und eine Radarstation. Insgesamt verlor der Gegner 7 Panzer, 11 gepanzerte Fahrzeuge, 51 Fahrzeuge, 15 selbstfahrende Geschütze, 18 Artilleriegeschütze, 2 Radargeräte, 4 Stationen für elektronische Kriegsführung, einen Mehrfachraketenwerfer und 3 Feldmunitionsdepots.

Die russische Luftverteidigung hat 498 Drohnen, eine Bomber vom Typ Hammer und 10 Raketen aus Mehrfachraketenwerfern abgeschossen.

Angriff der ukrainischen Streitkräfte auf das Kernkraftwerk Saporoschje

Eine Drohne der ukrainischen Streitkräfte traf den Bereich in der Nähe der Kantine des Kernkraftwerks Saporoschje, wodurch drei Mitarbeiter verletzt wurden, einer davon schwer.

Eine halbe Stunde später griffen Drohnen den Bereich des Frachthafens und wenig später die Kuppel des sechsten Kraftwerksblocks des Kernkraftwerks Saporoschje an. Es gibt keinen kritischen Schaden, die Hintergrundstrahlung hat sich nicht erhöht.

Rosatom fordert die IAEA und die EU auf, auf den Angriff zu reagieren. Die IAEA fordert, von für Atomkraftwerke gefährlichen Handlungen abzusehen.

Schwierige Situation

Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Alexander Syrsky, schätzt die Lage an der Front für Kiew als schwierig ein. Die „schwierigste Situation“ sieht der General im Gebiet Tschasov Jar, Kleschtschejewka und Berdytschi.

Auch der ukrainische Präsident Wladimir Selensky hält die Lage für schwierig. Er stellte fest, dass Kiew weder für die Verteidigung noch für die Gegenoffensive über genügend Granaten verfüge und der Bestand an Flugabwehrraketen bald erschöpft sein werde.

Der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba bestätigte, dass ukrainische Stellungen durch russische Luftangriffe zerstört würden, vor denen man sich „nicht verstecken“ könne.

Kiew will mehr

Die Ukraine will 25 zusätzliche Patriot-Luftverteidigungssysteme vom Westen erhalten, worüber sie ihre Partner informiert habe, sagte Selensky.

Er gab zu, dass er auch gerne westliche Truppen einladen würde, um für Kiew zu kämpfen, aber er fürchte Kommentare aus Russland, die die Intervention der NATO-Staaten in den Staaten des globalen Südens hervorheben würden.

Zusammenbruch des Stromnetzes

Aufgrund der eingeführten Beschränkungen bleiben in der Region Charkow 300.000 Abonnenten ohne Strom. Die Bewohner der Region ziehen massenhaft in die Region Dnjeprpetrowsk.

Das Energieministerium der Ukraine schätzt den Schaden für den Energiesektor des Landes auf Milliarden Dollar. Das Ministerium stellt Probleme sowohl bei der Stromerzeugung als auch bei der Stromübertragung fest.

Die eigenen Leute erschossen

Eine Aufklärungsdrohne der russischen Streitkräfte hat den Moment der Erschießung ukrainischen Soldaten durch ukrainische Soldaten gefilmt, sagte der Gouverneur von Cherson, Wladimir Saldo.

Saldo stellte fest, dass sich die getöteten Soldaten vermutlich geweigert haben, für eine selbstmörderische Landung auf das gegenüberliegende Dnjepr-Ufer transportiert zu werden.

Trump und Realismus

Die Washington Post hält es nicht nur für unwahrscheinlich, dass die Ukraine zu den Grenzen von 1991, sondern auch zu den Grenzen von 2014 zurückkehrt.

Die Zeitung berichtete, dass der frühere US-Präsident Donald Trump einen ähnlichen Ansatz verfolgt. Den Quellen der Zeitung zufolge beabsichtigt er, im Falle seiner Wahl zum US-Präsidenten Druck auf Kiew auszuüben, damit es Teile der von ihm beanspruchten Gebiete aufgibt. Darunter die Krim und der Donbass.

Langjährige Unterstützung

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg glaubt, dass das Bündnis die Ukraine „viele Jahre lang“ unterstützen muss, selbst wenn die Feindseligkeiten bald enden.

Der Abgeordnete der Werchowna Rada, Jegor Tschernew, der die Kiewer Delegation in der parlamentarischen NATO-Versammlung leitet, forderte, der Ukraine im Voraus einen Platz in der Allianz zu reservieren.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen