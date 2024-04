Kuriose Steuern in aller Welt, Teil 1: Europa

Sonderreihe

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat eine Reihe mit Berichten über merkwürdige Steuern in aller Welt veröffentlicht, die ich übersetzt habe.

Ich fand die dreiteilige Artikelserie der russischen Nachrichtenagentur TASS über kuriose Steuern in aller Welt so interessant, dass ich sie Ihnen nicht vorenthalten wollte und sie übersetzt habe. Heute kommt der erste Artikel über Europa.

Beginn der Übersetzung:

Kirche-, Benzin- und Hundesteuern: wofür zahlt man in Europa und wie diese Steuern eingesetzt werden

Die TASS hat eine Reihe von Materialien über die Besonderheiten der Steuersysteme in verschiedenen Ländern der Welt in der Vergangenheit und Gegenwart vorbereitet.

Steuern auf Alkohol, Tanzen, Hunde (alle Arten, aber je nach ihrer Größe), Abgaben zur Bewältigung der Folgen des Verlusts des Suezkanals, für Radio und sogar für die Nutzung von Energie aus Kraftwerken, die gar nicht zur Verfügung steht. Das System der Steuern und Abgaben in der EU hat sich über Jahrhunderte entwickelt, was nicht immer eine Garantie für Qualität ist. Und es bestätigt auch die bekannte Tatsache, dass nichts leichter ist, als eine Steuer aus dem Nichts zu erfinden, aber es ist viel schwieriger, die Kraft zu finden, sie abzuschaffen.

Deutschland

Trinken wir auf Krieg?

Nur wenige wissen davon, aber Deutschland hat lange Zeit versucht, seine Kriegsflotte auf Kosten der Sekthersteller zu finanzieren. Diese Steuer wurde zu Zeiten des Deutschen Kaiserreichs 1902 eingeführt und ist auch heute noch in Kraft. Allerdings wurden die Kosten für die Unterhaltung der Schiffe durch diese Steuer überhaupt nicht gedeckt. So gab das Deutsche Reich im Jahr 1905 231 Millionen Reichsmark für die Flotte aus, und die Sektkellereien führten nur elf Millionen an den Haushalt zurück. Die Praxis, die Rüstungsindustrie auf Kosten einer der romantischsten Getränkesorten zu finanzieren, setzte sich auch unter den Nationalsozialisten fort.

Nach dem zweiten Weltkrieg wurde die Abgabe in Westdeutschland verlangt, in der DDR jedoch nicht. Heute zahlen die Sektkellereien 1,02 Euro pro 0,75-Liter-Flasche, was jährlich etwa 370-400 Millionen Euro ausmacht, aber das Geld fließt in den Haushalt, ohne an bestimmte Ausgaben gebunden zu sein. Die Linkspartei befürwortet ihre Abschaffung, da sie sie als „Symbol des Militarismus“ bezeichnet, während die FDP und die AfD ebenfalls die Abschaffung der Abgabe vorschlagen. Im vergangenen Jahr wurde der deutsche Haushalt auf Kosten der Sektkellereien um 450 Millionen Euro aufgestockt.

„Wer die Musik bestellt, zahlt“

Nach diesem Grundsatz führte die deutsche Regierung im 19. Jahrhundert eine Tanzsteuer ein. Sie wird immer noch von den Organisatoren öffentlicher Tanzveranstaltungen gezahlt, die bis zu 20 Prozent jeder verkauften Eintrittskarte an den Staat abführen. Über die Abschaffung dieser Steuer wird seit der COVID-19-Pandemie diskutiert, als die Nachtclubs aufgrund von Schließungen kaum noch überleben konnten. Nun sind die Regierungen in einigen Regionen bereit, den Veranstaltern Zugeständnisse zu machen. In Düsseldorf zum Beispiel wird diese Steuer nicht mehr erhoben.

„Protestantische Ethik“ oder „der Geist des Kapitalismus“?

Wie wir wissen, koexistiert in Deutschland die „protestantische Ethik“ gut mit dem „Geist des Kapitalismus“. Nur so ist es zu erklären, dass die Einwohner Deutschlands kirchensteuerpflichtig sind. Und theoretisch ist es möglich, sie nicht zu zahlen, aber in diesem Fall muss sich der Steuerpflichtige einem formellen Verfahren der Exkommunikation aus der Kirche unterziehen. Wer die Steuer nicht zahlt, dem werden das Abendmahl und die Konfirmation verweigert, ein „Ablehner“ kann nicht Pate oder Patin werden, kein kirchliches Amt bekleiden, und wenn der Exkommunizierte vor seinem Tod keine Buße tut, kann seinen Angehörigen ein kirchliches Begräbnis verweigert werden.

Die Höhe der Abgabe hängt vom Bundesland ab und liegt zwischen 8 und 9 Prozent der gezahlten Einkommensteuer. Im Jahr 2023 erhielt die Kirche in Deutschland 13,3 Milliarden Euro an Steuern. 7 Milliarden haben Katholiken und 6,3 Milliarden Protestanten gezahlt.

Steuer auf Freunde (unsere kleinen)

Die Einwohner der Bundesrepublik zahlen auch für Hunde eine Steuer. Sie beträgt je nach Art der Hunderasse zwischen 30 und 700 Euro pro Jahr. Kampfhunde werden mit bis zu 1.000 Euro pro Jahr besteuert. Steuerabzüge gibt es für Besitzer von Blindenhunden, Bürger, die Tiere aus Tierheimen aufnehmen, und Besitzer von Tierheimen.

Die Einnahmen aus der Hundesteuer sind nicht zweckgebunden. Sie werden zur Finanzierung vieler verschiedener kommunaler Aufgaben verwendet, von Straßenreparaturen bis zum Bau von Spielplätzen. Die Geschichte dieser Art von Abgabe reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück, als die Bauern die Grundbesitzer mit Getreide für jeden auf dem Hof eingesetzten Hund bezahlten. Heute erhält der deutsche Staat dank des besten Freundes des Menschen jährlich rund 400 Millionen Euro.

Frankreich

Liebe „Emmanuelle“

Im Jahr 1974 kam der skandalöse Erotikfilm „Emmanuelle“ unter der Regie von Juste Jacquin in die französischen Kinos, der sofort die Wirkung einer explodierenden Bombe hatte. Monate nach seiner Premiere war der Film immer noch nicht aus den Kinosälen auf den Champs Elysees verschwunden und erreichte allein in Frankreich 9 Millionen Zuschauer. Der Erfolg des Films veranlasste die französische Regierung, eine Steuer auf Filme für Erwachsene einzuführen. Entgegen den Erwartungen fielen die Einnahmen daraus recht bescheiden aus und nach ihrer Einführung erfreute sich kein anderer Film dieses Genres mehr der gleichen Beliebtheit. Diese Steuer wurde 2021 abgeschafft.

Spielautomaten

Die Steuer auf Tischfußball gibt es schon viel länger. Sie wurde 1910 eingeführt, als solche Automaten in Frankreich noch eine Seltenheit in Kneipen waren. Sie galt für fast alle Glücksspiele an öffentlichen Orten – Hotels, Cafés, Restaurants, Läden. Diese Abgabe betraf die Besitzer von Einrichtungen, die über Billardtische, Dartscheiben, Grammophone und Musikboxen verfügten. Die Steuer betrug 15 Francs pro Gerät. Nach der Einführung des Euro wurde sie auf 5 Euro pro Gerät festgesetzt. Im Jahr 2015 beschloss die Regierung aus Enttäuschung über die schwache Abgabe, sie abzuschaffen.

Musik als Privileg

Wir haben uns oben mit dem Kino beschäftigt, aber was ist mit der Musik? Die Klaviersteuer wurde 1893 in Frankreich eingeführt. Sie wurde nicht aus Abneigung gegen Pianisten eingeführt, sondern aus dem Wunsch heraus, einen weiteren Grund zu finden, um Steuern von wohlhabenden Familien zu erheben, die es sich leisten konnten, ein Klavier zu kaufen. Die Steuer betrug 10 Francs pro Instrument, von denen es im Land etwa 500.000 gab, was zu jener Zeit eine bedeutende Summe darstellte. Im Jahr 1893 brachte die Steuer dem Staat 5 Millionen Francs ein. Die „Musiksteuer“ blieb bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Kraft.

Italien

Sozialverträgliches Benzin

Die merkwürdigste Form der Besteuerung in Italien ist die Festlegung des Benzinpreises, die eine ganze Reihe absurder Verbrauchssteuern umfasst, die sich auf historische Ereignisse des 20. Jahrhunderts beziehen. Seit 1935 gibt es eine Verbrauchssteuer für den Äthiopienkrieg, und seit 1956 wird ein Bruchteil eines Cent erhoben, um die Folgen der Suezkanalkrise zu bewältigen, in deren Folge die Italiener und andere Europäer die Kontrolle über die Kanalgesellschaft verloren. Über den Benzinpreis hat der italienische Staat auch die UN-Missionen im Libanon und in Bosnien finanziert.

Darüber hinaus enthält der Preis Abgaben für alle Naturkatastrophen, von der Überschwemmung in Florenz 1966 (jetzt 0,00516 Euro) bis zu allen Erdbeben, vom Erdbeben im sizilianischen Belice im Jahr 1968 bis zu den jüngsten in L’Aquila 2009 und in der Emilia-Romagna 2012. Die Verbrauchssteuer liegt bei 0,005 Euro. Ein ähnlicher Betrag wird seit 2005 erhoben, nachdem eine Verbrauchssteuer auf den Kauf von umweltfreundlichen Bussen eingeführt worden war.

Phantomkraftwerke

Ebenso seltsam ist, dass die kommunalen Stromrechnungen eine Steuer auf „Phantomkraftwerke“ enthalten. Sie soll eigentlich dazu dienen, einen Fonds zu bilden, aus dem Gelder als Bonus für Gemeinden bereitgestellt werden, die sich bereit erklären, Atomkraftwerke zu beherbergen. Die Steuer beträgt etwa einen Euro pro 5.000 Kilowattstunden. Die Ironie dabei ist, dass die Italiener 1988 aus Angst vor der Katastrophe von Tschernobyl in einem nationalen Referendum gegen den Ausbau der Kernenergie gestimmt haben. In Italien gibt es kein einziges solches Kraftwerk und das Thema ist immer noch eine Art unantastbares Tabu.

Steuer auf Schatten

Italien kann eine Steuer auf Schatten erheben. Gemeint sind damit sonnenschützende Abdeckungen und Vorhänge für die Tische von Straßencafés. Wenn deren Schatten auf den „öffentlichen Raum“, also. den Bürgersteig, fällt, kann der Besitzer des Lokals besteuert werden. Darüber hinaus werden in einigen Fällen auch das Sammeln von Pilzen in Wäldern und das Fischen besteuert. Die Gemeinde, in deren Gebiet diese Tätigkeiten ausgeübt werden, legt die spezifischen Parameter fest.

Österreich

Das Dach ist weg, die Steuer bleibt

Im 18. Jahrhundert wurde unter Kaiser Joseph II. eine Vermögenssteuer eingeführt, die nach der Fläche des Daches berechnet wurde. Um diese Steuer zu umgehen, entfernten die Schlossbesitzer Dächer von ungenutzten Gebäuden und beschleunigten so deren Zerstörung. „Denkmäler“ dieser Steuer sind auf dem Gebiet des heutigen Österreichs noch immer zu sehen – in einer Reihe von Bundesländern stehen noch immer die Ruinen von Schlössern ohne Dach, die im 12. und 13. Jahrhundert gebaut wurden. Die Besitzer der Burgen versuchten auf unterschiedliche Weise, die Steuerlast zu verringern. Einige von ihnen erzielten Einnahmen durch den Verkauf von Kupferdächern an Metallhandwerker. Es gab Fälle, in denen das Dach einfach verbrannt wurde, wie die Spuren von Brandstiftung auf den Ruinen belegen.

Kirchenzehnt

In Österreich ist immer noch ein Gesetz über den obligatorischen Kirchenbeitrag in Kraft, das auf das Jahr 1939 zurückgeht, als das Land von Nazi-Deutschland angeschlossen wurde. Es sieht vor, dass alle Mitglieder der römisch-katholischen und der evangelischen Kirche eine Abgabe in Höhe eines Teils ihres persönlichen Einkommens zu entrichten haben. Derzeit gilt die Abgabe nicht für Mitglieder anderer im Land offiziell registrierter Konfessionen. Die Vertreter der größten Konfession des Landes – die Katholiken – zahlen 1,1 Prozent des zu versteuernden Einkommens, aber es gibt Abzüge, insbesondere für Alleinerziehende und ältere Menschen. Die katholische Kirche selbst gibt an, dass die Kirchensteuer mehr als 75 Prozent der Einnahmen der österreichischen Bischöfe ausmacht. Die Abgabe wurde in der Öffentlichkeit kritisiert, wobei das Hauptargument darin besteht, dass Soziologen einen stetigen Rückgang der Zahl der Menschen im Land, die sich als Katholiken bezeichnen, festgestellt haben.

Sozialabgaben des Roten Wien

Rotes Wien ist die Bezeichnung für die österreichische Hauptstadt zwischen dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Bürgerkrieg in der Republik im Jahr 1934. Damals kam die Stadt erstmals unter die Kontrolle von Vertretern der Sozialdemokraten. Die Stadtverwaltung benötigte zusätzliche Mittel für den Bau von Sozialwohnungen, um die Überbelegung der Wohnungen und Epidemien zu bekämpfen. Zu diesem Zweck führten die städtischen Verwalter eine Reihe neuer Steuern ein und belasteten die Wohlhabenden mit zusätzlichen Abgaben.

In jenen Jahren wurde die Haushaltsdienstleistungssteuer eingeführt, die Haushalte mit zwei oder mehr Personen betraf, die Arbeitskräfte anstellten. Die Steuer für die Dienste eines männlichen Kämmerers oder Hausdieners war doppelt so hoch wie die Steuer für die Arbeit von weiblichen Bediensteten. Abgaben wurden auch auf Vergnügungsstätten erhoben: Konzerte, Theater und Filmvorführungen. Besonders betroffen waren Weinstuben, Kneipen und Kabaretts.

Die meisten dieser Sozialabgaben haben die Zwischenkriegszeit nicht überlebt, aber einige sind bis heute in Kraft geblieben. Dazu gehört die Hundesteuer. Liebhaber von Haustieren werden in allen österreichischen Bundesländern besteuert, wobei die Verwaltung jedes Bundeslandes die Höhe der Abgabe selbst festlegt. In der Zwischenkriegszeit mussten die Haustiere spezielle Hundemarken tragen, um zu zeigen, dass ihre Besitzer die Steuer bezahlt hatten. Heutzutage sind Haustiere davon befreit, aber ihre Besitzer müssen sie chippen und 72 Euro pro Jahr für den ersten Hund und 105 Euro pro Jahr für jedes weitere Tier bezahlen.

Niederlande

Im derzeitigen Steuersystem der Niederlande ist kein Platz für besonders kuriose oder seltsame Steuern. In der Vergangenheit gab es jedoch eine Reihe von Steuern, die man als amüsant bezeichnen könnte.

Glücksspiel

Die Steuer auf Kartenspiele wurde zwischen 1753 und 1927 mindestens viermal eingeführt und wieder aufgehoben. Die Regierung beschloss, die Steuer nicht von den Verkäufern, sondern von den Herstellern zu erheben, die im Land selbst aufgetaucht waren. Diese mussten gegen eine bestimmte Gebühr für die Staatskasse einen Sonderstempel auf die Herz-Asse anbringen. Bald verbreitete sich diese Praxis im ganzen Land, und in Amsterdam wurde sogar eine spezielle Druckerei eröffnet, die auch Asse, aber bereits Piks stempelte.

Diejenigen, die sich nicht an die Regeln hielten, wurden streng bestraft. In Nimwegen zum Beispiel wurde für jedes nicht markierte Kartenspiel, das bei jemandem zu Hause gefunden wurde, eine Geldstrafe von 50 Gulden verhängt, was etwa zwei Monatslöhnen eines einfachen Arbeiters entsprach. Die Provinz Holland ging sogar noch weiter: bei Fälschung drohten körperliche Bestrafung und Ausweisung. Im Jahr 1805 geriet die Steuer in Vergessenheit, aber nicht für lange, denn bald standen die Niederländer unter der Herrschaft der Franzosen, die die Steuer auf Spielkarten 1812 in Höhe von 25 Cent wiedereinführten. Weniger als ein Jahr später, mit der Niederlage Napoleons und dem Ende der französischen Besatzung, wurde sie wieder aufgehoben. Das letzte Mal wurde die Steuer auf Kartenspiele 1920 eingeführt. Sie brachte jährlich etwa 200.000 Gulden in die Staatskasse, aber die Kosten für die Bekämpfung des Schmuggels waren viel höher, so dass sie 1927 endgültig abgeschafft wurde.

Steuern auf Perückenpulver und Fenster

Die Zeit der französischen Besatzung von 1795 bis 1813 war mit vielen seltsamen Steuern verbunden. Dazu gehört zum Beispiel die Steuer auf Perückenpulver, das notwendig war, um dieses modische Zubehör in gutem Zustand zu halten. Ein Patent für ein Jahr, das die Verwendung des Pulvers erlaubte, kostete einen Dukaten, was ungefähr 5 Gulden entsprach. Hinzu kamen die Kosten für das Pulver selbst, das ebenfalls nicht billig war. Wie aus einer Quittung eines Amsterdamer Geschäfts hervorgeht, kosteten 2 Pfund Pulver (knapp ein Kilo) einen unbekannten Käufer 14 Gulden.

Eine Steuer auf Fenster und Türen kann in dieselbe Kategorie eingeordnet werden. Die Machthaber gingen davon aus, dass das Haus umso größer war, je größer die Fenster waren, was bedeutete, dass der Eigentümer reicher war und die Steuer höher sein sollte. Als Reaktion darauf begannen die Menschen, die Fenster zu verdecken und Häuser mit einer Mindestanzahl von Fenstern zu bauen. Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Abgabe wegen der öffentlichen Gesundheit abgeschafft.

Tschechien

Rundfunksteuer

In der Tschechoslowakei wurde im Oktober 1923, fünf Monate nach der Aufnahme des regelmäßigen Rundfunks im Lande, ein Gesetz verabschiedet, mit dem eine obligatorische Abgabe für das Hören von Rundfunkprogrammen eingeführt wurde. Dieses Gesetz ist in Tschechien noch heute in Kraft, wobei die Zahlungen zugunsten der öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Rundfunkanstalten erfolgen. Die Steuer wird als „Konzessionssteuer“ bezeichnet und jeder, der ein Fernseh- oder Radiogerät besitzt, gilt als Konzessionsnehmer. Der Steuersatz ist jedoch extrem niedrig; im Jahr 2016 zahlten die Einwohner beispielsweise insgesamt nur 2.160 Kronen (etwa 85 Euro) für die Nutzung von Radios und Fernsehgeräten.

Belgien

Die Legende von der Grillsteuer

Das belgische Steuersystem ist komplex und verwirrend und so kennt die Welt seit langem die Legende von der sogenannten belgischen Grillsteuer.

Im Jahr 2007 beschloss die Regierung der südlichen Region Wallonien, drastische Maßnahmen zur Bekämpfung der CO2-Emissionen zu ergreifen. Maßnahmen zur Begrenzung der Emissionen aus der Stahlindustrie, den Wärmekraftwerken oder der Agrarindustrie erschienen damals jedoch zu kostspielig.

Im Gegenzug wurde die Grillsteuer ins Leben gerufen. Jeder Belgier, der sich entschließt, in seinem Garten zu grillen, muss für jede „Grillsitzung“ 20 Euro an die Behörden zahlen. Die Einhaltung der Vorschriften sollte durch Drohnen mit Wärmebildgeräten überwacht werden. Wie sich die Einziehung dieser Gelder auf den Kampf gegen die globale Erwärmung ausgewirkt hätte, ist nicht überliefert.

Natürlich bekamen die Autoren des Gesetzentwurfs ihre 5 Minuten Berühmtheit in den Medien, denn nicht nur lokale, sondern auch internationale Publikationen schrieben über die Grillsteuer. Danach wurde sie vom Parlament abgelehnt und kam nie zur Anwendung, da es in der Realität absolut unmöglich war, ihre Umsetzung zu überwachen, insbesondere unter Berücksichtigung der geringen Entwicklung der Drohnentechnologie im Jahr 2007 und der extrem hohen Kosten solcher Flugzeuge.

Die Geschichten über die „erstaunliche Erfindung“ der belgischen Steuerverwaltung verbreiteten sich jedoch in der ganzen Welt und finden sich seither ständig in Veröffentlichungen mit Titeln wie „Die 10 der lustigsten Steuern der Welt“, deren Autoren einfach Notizen von vor 17 Jahren nachdrucken.

Zur weiteren Verwirrung der „20 Euro pro Grill“ Geschichte in Belgien trägt die lokale Praxis bei, Tische in grünen Erholungsgebieten im Süden und Südosten Belgiens zu mieten, um Fleisch im Freien, aber unter kontrollierten Bedingungen zu grillen. In Belgien kostet das Mieten eines Tisches und der Ausrüstung etwa 20 Euro, aber das hat nichts mit Steuern zu tun, sondern ist eine Form des Tourismusgeschäfts.

Übrigens ist das Feuermachen im Wald in Belgien (an den wenigen Stellen, wo der Wald nicht eingezäunt ist und man ihn betreten kann) streng verboten. Picknicks sind hier nur auf organisierten Plätzen gegen eine zusätzliche Zahlung möglich.

Großbritannien

Wissenssteuer

Mit der Verbreitung von Zeitschriften führten die britischen Machthaber im Jahr 1712 eine Steuer für Zeitungsverlage ein. Die Steuer galt nicht für Publikationen, die unter der Schirmherrschaft der Regierung veröffentlicht wurden. Aus diesem Grund begannen viele Verleger, unter den Mitgliedern des britischen Parlaments nach Schirmherren zu suchen, um Geld zu sparen. Neben den Zeitungen unterlagen auch alle Flugschriften, Rechtsdokumente, Geschäftsberichte und Anzeigen der Steuer, die regelmäßig erhöht wurde.

Im Jahr 1819 wurde die Gesetzgebung in diesem Bereich verschärft. Nun galt die Steuer nicht mehr nur für Nachrichtenpublikationen, sondern auch für solche, in denen lediglich die Meinung des Autors veröffentlicht wurde. Darüber hinaus wurde der Begriff „Zeitung“ präzisiert, so dass die Eigentümer aller Publikationen, die mehr als einmal im Monat erschienen, die Steuer entrichten mussten. Historiker stellen fest, dass diese Maßnahmen vor allem die Provinzpresse trafen. Alexander Adam, ein berühmter schottischer Spezialist für klassische Literatur, nannte die Abgabe eine „Steuer auf Wissen“. Unter dieser Bezeichnung blieb sie in der britischen Geschichte erhalten.

Erst in den 1830er Jahren wurde die Steuer unter dem Druck progressiver Politiker und Verleger gesenkt und 30 Jahre später ganz abgeschafft. Dies war einer der wichtigsten Faktoren für die massenhafte Verbreitung des Buchdrucks in Großbritannien in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Der Begriff „Wissenssteuer“ machte sich in Großbritannien im 21. Jahrhundert erneut bemerkbar, als E-Books im Gegensatz zu herkömmlichen gedruckten Büchern mit einer Mehrwertsteuer von 20 Prozent belegt wurden. Das wurde erst 2020 aufgehoben, als das Land mit der Coronavirus-Pandemie konfrontiert wurde. Allerdings sind Hörbücher nach wie vor nicht von der Mehrwertsteuer befreit. Derzeit läuft in Großbritannien eine öffentliche Kampagne, die die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Hörbücher fordert.

Steuer auf Feigheit

Während des Mittelalters gab es in England eine Schildsteuer, die die Vasallen vom Militärdienst in der Armee des Souveräns befreite. Als Gegenleistung für Land und Besitz waren sie traditionell der Wehrpflicht unterworfen, konnten sich aber dieser Verpflichtung entziehen, indem sie einen finanziellen Beitrag zur Deckung der Militärkosten leisteten. Diese von König Heinrich I., dem Sohn von Wilhelm dem Eroberer, eingeführte Abgabe war im Volksmund als „Feiglingssteuer“ bekannt. Bereits unter König Johann dem Landlosen im 13. Jahrhundert stieg der Betrag dieser Steuer auf 300 Prozent. Einige Historiker glauben, dass die Erhöhung dieser Steuer einer der Gründe für den Aufstand der Barone gegen den Monarchen war, der mit der Unterzeichnung der Großen Charta der Freiheiten im Jahr 1215 endete, die die Befugnisse des Königs von England einschränkte.

Fenstersteuer

Im Jahr 1696 wurde in England eine Fenstersteuer eingeführt. Es handelte sich um eine progressive Steuer: Je mehr Fenster ein Haus hatte, desto höher war die Abgabe. Engländer, die in Häusern mit weniger als 10 Fenstern wohnten, waren von der Steuer befreit. Theoretisch ging man davon aus, dass arme Menschen, die in Häusern mit weniger Fenstern wohnten, weniger Steuern zahlen würden als wohlhabende Bürger.

In der Realität sah es jedoch etwas anders aus: die Autoren der Initiative berücksichtigten vor allem die Bewohner ländlicher Gebiete, und für sie war die Situation tatsächlich gut. Die Arbeiterklasse in den Städten konnte es sich jedoch nicht leisten, in eigenen Häusern zu wohnen. Sie lebten in riesigen Wohnblocks mit vielen Fenstern. Laut Gesetz musste die Steuer von den Eigentümern der Häuser gezahlt werden, die oft die Fenster vernagelten, um Geld zu sparen. Aus wirtschaftlichen Gründen wurden neue Gebäude wiederum ohne genügend Fenster gebaut. Dies hatte zur Folge, dass die Bewohner solcher Häuser nicht nur unter ungeeigneten Bedingungen ohne Belüftung lebten, was zu Pocken- und Choleraepidemien führte, sondern auch höhere Mietpreise zahlen mussten. Diese Steuer wurde erst 1851 abgeschafft. Eine ähnliche Praxis gab es auch in den Niederlanden.

Spanien

Steuer auf Solaranlagen

Zu den ungewöhnlichsten Abgaben, die es in Spanien gibt, gehört die sogenannte Solarsteuer. Das Dekret zu ihrer Einführung wurde im Jahr 2015 von der konservativen Regierung des Königreichs verabschiedet. Es sah vor, dass Personen, die sich für die Installation von Solaranlagen entschieden, um ihre Stromrechnungen zu senken und die Umweltbelastung zu minimieren, eine Abgabe zur Aufrechterhaltung des Stromnetzes zahlen mussten, das sie eigentlich nicht nutzten. Nachdem die Sozialisten 2018 an die Macht kamen, wurde diese Steuer abgeschafft.

Steuer für Reiche

Vor dem Hintergrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage beschloss die Regierung des Königreichs 2022 die Einführung einer Sonderabgabe für Reiche. Dabei handelt es sich um Personen mit einem Vermögen von mehr als 3 Millionen Euro, und der Steuersatz liegt zwischen 1,7 und 3,5 Prozent. Durch diese Steuer konnte Madrid Hunderte von Millionen Euro für die Staatskasse einnehmen.

Steuer auf leerstehende Häuser

In Spanien kann jede Region zusätzlich zu den Abgaben, die für alle Bürger des Landes gelten, eigene Abgaben erheben. In der autonomen Gemeinschaft Katalonien zum Beispiel gibt es etwa 15 verschiedene Steuern, die der Region zusätzliche enorme Einnahmen verschaffen. Zu diesen Abgaben gehört auch eine Steuer auf leerstehende Häuser. Wie die Behörden der Region mitteilen, betrifft diese Abgabe „Personen mit dem Status eines Großgrundbesitzers, deren Häuser ohne triftigen Grund seit mehr als zwei Jahren leer stehen“. Eine ähnliche Steuer gibt es auch in der Autonomen Gemeinschaft Valencia, die den zuständigen Instanzen in einem Jahr rund 7 Millionen Euro einbrachte.

Cola-Steuer

Katalonien hat auch eine eigene Steuer auf zuckerhaltige Erfrischungsgetränke. Wer in dieser spanischen Region eine herkömmliche Coca-Cola-Dose kaufen möchte, muss eine zusätzliche Steuer zahlen, die er in einer anderen autonomen Gemeinschaft nicht zahlen würde. Diese Initiative ist 2017 in Kraft getreten und besteuert den Konsum von zuckerhaltigen Getränken, unabhängig davon, wo sie hergestellt werden. Die Abgabe ist gering – für ein Getränk mit einem Zuckergehalt von mehr als 8 Gramm pro 100 Milliliter sind 0,15 Euro pro Liter zu zahlen.

Ende der Übersetzung

