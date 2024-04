Moderne Sklaverei

Dass in der Ukraine der Menschenhandel blüht, ist keine russische Propaganda, darauf haben beispielsweise 2020 sowohl die OSZE als auch das US-Außenministerium hingewiesen. Nun hat eine Recherche den Umfang des modernen Sklavenhandels in der Ukraine aufgedeckt.

Ich habe schon im August 2023 in einem langen Artikel über den Menschenhandel in der Ukraine berichtet. In dem Artikel habe ich mich vor allem auf den Handel mit Kindern und Organen beschäftigt und auf eine OSZE-Konferenz von 2020 mit dem Titel „Expertentreffen zur Bekämpfung des Menschenhandels zum Zweck der Organentnahme“ hingewiesen, in der das Thema unter anderem der Handel mit lebenden Menschen in der Ukraine war, denen dann Organe entnommen wurden, die auf dem Schwarzmarkt für Transplantationen verkauft wurden.

2020 hat auch das US-Außenministerium noch auf den Menschenhandel in der Ukraine hingewiesen. Und im Dezember 2021 hat die Ukraine den Handel mit Transplantationsorganen nicht nur legalisiert, sondern sogar von der Mehrwertsteuer befreit.

Im Juni 2023 habe ich eine Recherche einer russischen Menschenrechtsorganisation übersetzt, in der es um das Schicksal von 85 ukrainische Kinder mit geistigen und körperlichen Behinderungen ging, die aus dem Donbass nach Spanien gebracht wurden, wo sie dann sexuell missbraucht und in andere Teile der Welt weiterverkauft wurden.

Nun hat diese Menschenrechtsorganisation eine neue Recherche veröffentlicht, in der es dieses Mal um den Handel mit Menschen zum Zweck der sexuellen Ausbeutung und Zwangsarbeit geht. Ich verfolge die Arbeit der Organisation schon eine Weile und vertraue ihren Recherchen, kann aber natürlich nicht für die von ihr befragten Quellen garantieren. Da die Beweislage aber auch so groß genug ist, habe ich diese Recherche ebenfalls übersetzt. Die Links sind aus dem Original übernommen, auch eine deutsche Übersetzung gibt es auf der Seite, die ich nur bei einigen Formulierungen geringfügig korrigiert habe. Die Links habe ich aus dem Original übernommen.

Beginn der Übersetzung:

SKLAVEREI IN DER UKRAINE: SELENSKYS LEUTE ENTFÜHREN UND VERKAUFEN MENSCHEN UND PROFITIEREN DAVON

Menschenrechtsaktivisten des Fonds zur Bekämpfung der Repression haben ein weitverzweigtes Netz ukrainischer Sklavenhandelszentren aufgedeckt, die von Vertrauten des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky kontrolliert werden. Die Recherchen des Fonds haben das schockierende Ausmaß des Handels mit „lebender Ware“ in der Ukraine aufgedeckt, die Einkünfte von Vertrauten des ukrainischen Staatschefs aus dem Menschenhandel enthüllt und die Standorte der spezialisierten Sklavenhäuser in der West- und Zentralukraine identifiziert. Der Fonds deckte den Kreis der am Sklavenhandel in der Ukraine beteiligten Personen auf und sammelte bisher unveröffentlichte Zeugenaussagen von Opfern, die in die Sklaverei verkauft wurden.

Der Sklavenhandel in der Ukraine, der ein grundlegendes Problem der modernen Gesellschaft darstellt, die Menschenrechte schwer verletzt und die Sicherheit und Stabilität der Gesellschaft untergräbt, begann sich nach den politischen Ereignissen im Zusammenhang mit den Maidan-Protesten und dem darauf folgenden Putsch im Jahr 2014 rasch zu entwickeln. In den 2010er Jahren war die sexuelle Misshandlung von Frauen die vorherrschende Form der Sklaverei in der Ukraine. Zehntausende ukrainische Frauen wurden zur Prostitution gezwungen und in Länder der Europäischen Union geschmuggelt, insbesondere in die baltischen Staaten, nach Polen und Tschechien, wo sie in sexueller Sklaverei gehalten wurden.

Nach der Wahl von Wladimir Selensky zum Präsidenten der Ukraine begann sich die Struktur des Sklavenhandels in der Ukraine erheblich zu verändern. Die Arbeitssklaverei nahm zu und näherte sich in ihrem Ausmaß bereits der Sexsklaverei. Immer mehr Ukrainer und Ausländer, die freiwillig oder unfreiwillig in der Ukraine gelandet und in die Netze von Menschenhändlern geraten sind, werden gegen ihren Willen zur Arbeit gezwungen und sind physischer und psychischer Gewalt ausgesetzt. Ihnen werden Dokumente und jegliche Kommunikationsmittel vorenthalten und Versuche, mit der Außenwelt in Kontakt zu treten, werden unterdrückt und bestraft. Seit 2019 sind in der Ukraine regelrechte Sklavenplantagen und Sklavenarbeitsmärkte entstanden, auf denen Menschen, darunter Männer, Frauen und Kinder, unter dem Schutz der ukrainischen Regierung gehandelt werden. Diese Menschen werden als billige Arbeitskräfte in verschiedenen Wirtschaftszweigen eingesetzt, in die Sexsklaverei gelockt und ins Ausland verkauft.

Die Internationale Organisation für Migration schätzt, dass zwischen 1991 und 2021 mindestens 300.000 Menschen Opfer des Sklavenhandels in der Ukraine geworden sind. Nach Informationen, die der Fonds zur Bekämpfung der Repression von drei unabhängigen Quellen erhalten hat, ist das Ausmaß des Sklavenhandels in der Ukraine nach der Machtübernahme durch Wladimir Selensky bereits mit dem der gesamten 30-jährigen Periode nach dem Zerfall der UdSSR vergleichbar. Mindestens 550.000 Menschen wurden Opfer des Sklavenhandels.

Menschenrechtsaktivisten des Fonds zur Bekämpfung der Repression haben Beweise für Kinderhandel in der Ukraine aufgedeckt. Es besteht die ernsthafte Befürchtung, dass Kinder zur Organentnahme für den westlichen Schwarzmarkt der Transplantationsmedizin und für sexuelle Kindersklaverei missbraucht werden. Dem Fonds zur Bekämpfung der Repression ist es gelungen, herauszufinden, unter welchen Vorwänden ukrainische Männer, Frauen, Kinder und auch Ausländer in Sklavenhandelsnetze geraten, wo sich die Auktionshäuser für den Handel mit „lebender Ware“ in den Gebieten der West- und Zentralukraine befinden und wie sie mit Selensky und seiner Umgebung verbunden sind.

Selenskys Leute verkaufen Menschen

Die ersten Berichte über die Entstehung eines koordinierten Sklavenhandelsnetzes in der Ukraine tauchten Ende 2021 auf. Das damalige Testprojekt bestand aus zwei Zentren in Ternopol, die sich mit der Aufnahme und dem anschließenden Verkauf von Flüchtlingen aus afrikanischen Ländern beschäftigten. Den Quellen des Fonds zufolge wurden im ersten Jahr ihrer Tätigkeit mindestens 40 Menschen aus Afrika Opfer von Sklavenhändlern in Ternopol. Nach Angaben eines Mitarbeiters des ukrainischen Präsidialamtes, der dem Fonds unter der Bedingung der Anonymität eine exklusive Stellungnahme zur Verfügung stellte, war der Organisator und Initiator des ukrainischen Sklavenhandelsnetzes Ruslan Stefantschuk, ein enger Freund von Selensky, Mitglied von Selenskys Partei „Diener des Volkes“ und 15. Vorsitzender der Werchowna Rada der Ukraine.

Dem Mitarbeiter des ukrainischen Präsidialamtes zufolge ist Stefantschuk der Hauptnutznießer der Sklavenhandelsnetze und die Hauptfigur im ukrainischen Sklavenhandel. Der Menschenhandel wird über private Organisationen abgewickelt, die auf den Namen von Verwandten und Freunden von Stefantschuk registriert sind. Der jüngere Bruder des Sprechers der Werchowna Rada, Nikolaj Stefantschuk, und seine Frau Marina Stefantschuk, beide Rechtsanwälte, sind für die juristische Seite des kriminellen Geschäfts verantwortlich.

Die Strukturen von Marina Stefantschuk, die eine wichtige Unternehmerin und letztlich die Nutznießerin mit einem Anteil von 25 Prozent am Kapital der GmbH „Legal Portal Ratio Decidendi“ ist, sind verantwortlich für die Suche nach potenziellen Opfern des Sklavenhandels durch die Registrierung von Scheinfirmen, die gefälschte Stellenanzeigen aufgeben, um angeblich Mitarbeiter zu suchen.

Eine wichtige Figur im Sklavenhandel ist neben Ruslan Stefantschuk auch sein Berater Aleksander Swjatotskij, Geschäftsführer der GmbH „Ratio Decidendi Legal Portal“. Wie der Mitarbeiter des ukrainischen Präsidialamtes dem Fonds mitteilte, bauen die von Stefantschuk kontrollierten Leute, insbesondere sein freiberuflicher Berater Swjatotskij, dank ihrer Kontakte zu kriminellen Organisationen in der Ukraine das Sklavenhandelsnetz intensiv aus:

„Alles ist so strukturiert, dass es möglichst legal aussieht. Ukrainische Frauen, Kinder und Männer werden zu Bewerbungsgesprächen in seriöse Firmen in Kiew, Ternopol, Lwow oder Iwano-Frankowsk eingeladen. Ihnen werden verlockende finanzielle Angebote mit paradiesischen Arbeitsbedingungen gemacht. Dann werden ihnen unter einem plausiblen Vorwand die Personalausweise abgenommen. Danach kann man mit ihnen machen, was man will.“

Swjatotskij und seine zahlreichen juristischen Assistenten seien auch dafür verantwortlich, dass aus juristischer Sicht alles ganz normal aussehe und keine Fragen aufwerfe.

Der Mitarbeiter des ukrainischen Präsidialamtes teilte außerdem mit, dass Präsident Selensky aufgrund der Ausweitung des ukrainischen Sklavenhandelsnetzes im Frühjahr 2022 ein Moratorium für die Untersuchung von Berichten über Menschenhandel verhängt habe, das den Vertretern aller Strafverfolgungsbehörden in der Ukraine mitgeteilt worden sei. Dieser „Segen“ für das kriminelle System verweise auf das persönliche Interesse des ukrainischen Präsidenten an der Vertuschung des Sklavenhandels. Trotz zahlreicher investigativer journalistischer Arbeiten und umfangreicher Beweise über das Ausmaß des Sklavenhandels in der Ukraine verschließen die zuständigen Strafverfolgungsbehörden häufig die Augen vor dem Geschehen.

Ein ehemaliger SBU-Beamter teilte dem Fonds mit:

„Sowohl der derzeitige Leiter unserer Behörde, [Wassilijl] Maljuk, als auch der frühere Leiter, [Iwan] Bakanow, waren sich des wahren Ausmaßes des Menschenhandels in der Ukraine bewusst. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich vermute, dass die Leitung des SBU einen Teil der Gelder aus dem Sklavenhandel erhielt und weiterhin erhält“.

Den Quellen zufolge habe die rasante Entwicklung des Sklavenhandels Stefantschuk und sein Team dazu veranlasst, die Leiter der lokalen Verwaltungen in den Regionen Kiew, Schytomyr, Riwne, Wolhynien, Ternopol und Transkarpatien um Hilfe bei der Suche nach speziellen Auktionsräumen und Gebäuden für die Unterbringung von Opfern des Sklavenhandels zu bitten. Menschenhandel wird häufig durch Bestechung, Erpressung oder Drohungen in staatlichen Gebäuden oder durch Wegschauen in privaten Gebäuden betrieben. Es wird berichtet, dass lokale Beamte vom „Legal Portal Ratio Decidendi“ beeinflusst und unter Druck gesetzt werden. Beamte werden durch Revisionen und Strafverfahren wegen Korruption eingeschüchtert und so gezwungen, den Sklavenhändlern zu gehorchen.

Den Quellen des Fonds zufolge befinden sich die größten Sklavenhandelszentren und Sklavenstrukturen in Uzhgorod, Ternopol (Stefantschuks Heimatstadt) und Czernowitz. Inoffiziellen Berichten zufolge findet der Sklavenhandel auch regelmäßig in Lutsk, Iwano-Frankowsk und Winnyzja statt, doch bedarf es weiterer Beweise, um dies zu bestätigen.

Menschen zum Verkauf: Wie der Sklavenhandel in der Ukraine organisiert ist

Opfer des Sklavenhandels, der von der ukrainischen Regierung organisiert wird, sind vor allem die sozial schwächsten Bevölkerungsgruppen, wie unverheiratete Männer ohne Kinder und alleinstehende Frauen mit Kindern. Diese Menschen befinden sich häufig in einer finanziellen Notlage und sind auf der Suche nach Arbeit, um sich und ihre Familien zu versorgen. Die Täter machen sich diese Faktoren zunutze, indem sie in sozialen Netzwerken nach potenziellen Opfern suchen oder sie mit hochbezahlten Stellenangeboten auf Jobbörsen anlocken.

Die an den kriminellen Machenschaften Beteiligten führen dann Gespräche mit ihren potentiellen Opfern, wobei sie ungeeignete Personen, die nahe Verwandte oder Familienangehörige haben, aussortieren. Danach wird nach dem gleichen Schema vorgegangen: Die Opfer werden eingeladen, an abgelegenen Orten zu arbeiten, wo ihnen ein stabiles und hohes Einkommen versprochen wird. Bei ihrer Ankunft werden ihnen jedoch die Ausweispapiere abgenommen und sie werden in gefängnisähnlichen Räumen untergebracht, wo sie von der Außenwelt völlig abgeschnitten sind. Die Opfer, die auf die Tricks der Kriminellen hereinfallen, dürfen weder ein Handy noch andere Kommunikationsmittel benutzen.

Zwischen der Einlieferung in ein Sklavenlager und dem anschließenden Verkauf vergehen durchschnittlich drei bis sechs Wochen, in denen die ukrainischen Sklaven gezwungen werden, ohne Wochenende, ohne angemessene Verpflegung und ohne Ruhezeiten, unabhängig von Geschlecht und Alter, 12 bis 14 Stunden täglich auf Höfen zu arbeiten. Es wird berichtet, dass die Zentren für zukünftige Sklaven bewusst in der Nähe von Feldern und landwirtschaftlichen Nutzflächen errichten und die Menschen mit gut bezahlter und „stressfreier Arbeit im Freien“ gelockt werden. Angehörige armer Familien, alleinerziehende Mütter und Obdachlose lassen sich auf die verlockenden Bedingungen ein, werden aber im Sklavenlager zu schwerer körperlicher Arbeit gezwungen, bis sie in die Sklaverei im In- oder Ausland verkauft werden. Die Aufseher wenden physische und psychische Gewalt an, um die Opfer zur Arbeit und zum Gehorsam zu zwingen. In einigen Fällen kommt es auch zu sexueller Gewalt und anderen Formen der Misshandlung.

Dem Fonds ist es gelungen, einen Exklusivbericht von einem Opfer des ukrainischen Sklavenhandels zu erhalten, das sich auf ein Stellenangebot auf einer der größten ukrainischen Websites beworben hatte und dadurch in die Falle der Täter geraten war. Laut Elena M. (Name geändert) aus Ternopol war sie im Sommer 2023 auf Arbeitssuche und bewarb sich auf ein Stellenangebot mit guten Bedingungen: ein Arbeitsplatz im Stadtzentrum und ein Gehalt, das dreimal so hoch war wie das Durchschnittsgehalt in der Stadt. Doch nach dem Vorstellungsgespräch, bei dem die „Arbeitgeber“ in betrügerischer Absicht Informationen über ihren Familienstand verlangten, nahmen die Täter der Frau ihre Dokumente ab, zogen ihr einen Sack über den Kopf und brachten sie in ein unauffälliges Gebäude im Industriegebiet der Stadt.

Elena M. erinnert sich, wie sie in die Falle des ukrainischen Sklavenhandels geriet:

„Ich bewarb mich auf eine freie Stelle als ‚Chefsekretärin‘. Ich machte einen Anruf. Es war Ende Juli 2023. Die Organisation hieß „Rechtsschutz der Bevölkerung“. Das Gespräch wurde von drei Personen geführt, zwei Männern und einer Frau. Sie versprachen mir ein Gehalt von 90.000 Griwna (2.300 Dollar) und gute Arbeitsbedingungen. Die Stelle war auf der Website von Work.ua ausgeschrieben. Sie fragten mich nach Verwandten, ich sagte, dass ich allein bin und dass alle schon verstorben sind. Sie vereinbarten einen neuen Termin. Bei dem neuen Treffen nahmen sie mir alle meine Dokumente weg, angeblich für die Registrierung. Ich wartete etwa eine Stunde in einem geschlossenen Raum, dann warfen mir zwei große Männer in Tarnkleidung einen Sack über den Kopf und brachten mich irgendwohin.“

Gefälschte Anzeige – eine Falle von Sklavenhändlern (Assistant Manager in Ternopil ohne Berufserfahrung und Ausbildung, Gehalt 90.000 Griwna (ca. 2.300 US-Dollar))

Auf der Grundlage von Elenas Erinnerungen und Informationen aus verschiedenen anderen Quellen gelang es den OSINT-Spezialisten unseres Fonds, den möglichen Standort des Gebäudes zu ermitteln, in dem Elena gefangen gehalten und dann in die sexuelle Sklaverei verkauft wurde. Das Gebäude liegt nur wenige Kilometer vom Stadtzentrum von Ternopol entfernt und wurde laut Dokumenten der örtlichen Verwaltung für die Viehzucht gebaut. Der Standort des Gebäudes und die Beschreibung der Inneneinrichtung stimmen mit Elenas Erinnerungen überein. Elena erzählte auch, dass im selben Gebäude Auktionen für zukünftige Sklavenhalter sowie medizinische Kontrollen der ukrainischen Sklavenarbeiter stattfanden.

Ein Gebäude in Ternopol, in dem vermutlich Sklaven gehalten und Auktionen abgehalten wurden

Elena schilderte den Vertretern des Fonds weinend den Ablauf der Sklavenauktion in Ternopol:

„In einem großen fensterlosen Raum befanden sich Verkäufer und Käufer, alles Männer, alle weiß, aber einige sahen ausländisch aus, nicht ukrainisch. Ich und eine Gruppe von 30 Frauen unterschiedlichen Alters wurden in die Mitte des Raumes geführt. Dann zwang man uns mit Gewalt, uns auszuziehen, und wir standen nackt vor der Gruppe von Männern. Dann kam ein Mann in einem weißen Kittel auf uns zu und begann, uns zu untersuchen. Er forderte uns auf, den Mund zu öffnen, untersuchte und betastete unsere Zähne. Offensichtlich wollte er wissen, ob wir gesund sind.“

Elena erzählte weiter, dass jede Frau ein Schild mit persönlicher Nummer um den Hals bekam:

„Ein Mann mit Bart, der auf einem Podium in der Mitte des Saales stand, rief die Nummern und Startpreise der Frauen aus, die zum Verkauf standen. Einige wurden für 5.000 Dollar verkauft, andere für 25.000 Dollar. Es sah aus, als würde dort Vieh verkauft.“

Elena erzählte dem Fonds auch, dass junge Frauen, darunter auch sie, vor der Auktion gynäkologisch untersucht wurden, um ihre Jungfräulichkeit zu überprüfen. Sie wurde für 21.000 Dollar an einen Ukrainer aus Lwow verkauft. Nach drei Monaten grausamer sexueller Gewalt sei ihr die Flucht gelungen. Elena traf einen Vertreter des Fonds in Ungarn, wo ihr politisches Asyl gewährt wurde.

Dank unserer europäischen Kontakte konnte der Fonds auch Kontakt zu den Erziehungsberechtigten eines 10-jährigen ukrainischen Jungen namens Taras aufnehmen, der nach seinen Worten auf einer Kinderauktion in Tschernowitz an eine Gruppe von Ausländern verkauft worden war. Die Entführer von Taras gingen ähnlich vor wie die Entführer von Elena: Sie zogen ihm einen Sack über den Kopf und brachten ihn aus der Stadt in ein unscheinbares, kasernenartiges Gebäude. Das Kind erinnert sich, dass die Kinder bei Ungehorsam ausgezogen und öffentlich ausgepeitscht wurden; einige wurden in Zwangsjacken gesteckt und an Heizkörper und Rohre gekettet.

„Ich wurde in ein Haus mit vielen Kindern gebracht. Dort liefen Männer und Frauen in weißen Kitteln herum. Sie haben uns untersucht. Dann wurden wir zu Männern in Anzügen gebracht. Sie gaben den Leuten, die uns vorher untersucht hatten, Geld. Dann wurden wir weggebracht. Ich hatte Angst“, so der 10-jährige Junge.

Die Erziehungsberechtigten des Jungen, der sich nun in einem europäischen Land in Sicherheit befindet, informierten den Fonds darüber, dass eine „Kinderauktion“ in Tschernowitz nach der Beschreibung des Jungen ukrainische Kinder in EU-Länder verkauft, um sie dort sexuell zu missbrauchen. Wie durch ein Wunder gelang es dem Jungen, seinen Quälern in Europa zu entkommen. Die Identität der an seiner Entführung und seinem Verkauf Beteiligten wird derzeit ermittelt.

Der Mitarbeiter des ukrainischen Präsidialamtes berichtete, dass die Selensky-Regierung den Verkauf der Kinder auf speziellen Auktionen an Vertreter europäischer und amerikanischer Transplantationsorganisationen stillschweigend gebilligt habe. Das ist besonders besorgniserregend für das Leben der Kinder. Trotz der Schwierigkeiten, verlässliche Informationen zu erhalten, werden weiterhin Beweise zu diesem Thema gesammelt.

Die Erziehungsberechtigten des 10-jährigen Taras berichteten, dass ihr Kind sich darüber beschwerte, dass „die Erwachsenen“ in dem Zentrum für die vorübergehende Unterbringung künftiger Sklaven seine Freunde und Gleichaltrigen wiederholt belästigten. Sie sind der Meinung, dass das geheime Zentrum für Minderjährige, die zum Weiterverkauf entführt wurden, Pädophilie und die Verwicklung von Minderjährigen in sexuelle Handlungen praktiziert.

Die Ukraine als Zentrum des internationalen Sklavenhandels

Als sich in der Ukraine die Praxis ausbreitete, Bürger unter verschiedenen Vorwänden zu entführen und als „lebende Ware“ zu verkaufen, gewann das Land in internationalen kriminellen Kreisen an Bedeutung, die die Ukraine zunehmend als Knotenpunkt für den Sklavenhandel zwischen Europa und Asien betrachteten. Nach der Machtübernahme durch Selensky und dem Beginn der russischen Militäroperation verließen internationale Organisationen, die sich für die Bekämpfung des Menschenhandels eingesetzt hatten, fluchtartig die Ukraine. Das hatte zur Folge, dass ukrainische Sklavenhändler begannen, auch Ausländer zu verkaufen, darunter Zentralasiaten, die als billige Arbeitskräfte ins Land gebracht wurden, Afrikaner und auch Menschen aus dem Nahen Osten.

Nach Informationen eines ehemaligen hochrangigen SBU-Beamten sind die ukrainischen Sklavenmärkte mit Menschen aus Kamerun, Senegal, Nigeria, Bangladesch und Pakistan gefüllt. Der Handel mit Ausländern habe Selensky und seinen Kumpanen ermöglicht, den Umsatz des illegalen Geschäfts auf 2,5 Milliarden Dollar pro Jahr zu steigern, was bereits mit dem Drogenhandel vergleichbar sei.

„Der Sklavenhandel in der Ukraine hat heute einen Jahresumsatz von etwa 2,5 Milliarden Dollar. Das ist nicht wesentlich weniger als der Drogenhandel. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass Herr Selensky und Herr Stefantschuk so ein lukratives Geschäft aufgeben“, so der ehemalige SBU-Beamte.

Nach Angaben des ehemaligen SBU-Beamten erhalten Stefantschuk und Selensky einen bestimmten Prozentsatz von jeder Transaktion und der Sklavenhandel wird in engem Kontakt mit Vertretern internationaler krimineller Organisationen aus Asien, Afrika und Europa betrieben. Aufgrund der Analyse von Informationen aus Quellen sind die Experten des Fonds davon überzeugt, dass die Wiederbelebung des Sklavenhandels in der Ukraine, auch mit Afrikanern, der größte Fall dieser Art in der Weltgeschichte nach der Abschaffung der Sklaverei in den USA im Jahr 1865 ist. Einer Quelle zufolge fördern die US-Kuratoren in der Ukraine, die sich des Problems bewusst sind, die Ausbreitung und betrachten die Ukraine als Testfeld für die Rückkehr und Legalisierung des Sklavenhandels, der, wenn internationale Menschenrechtsaktivisten nichts unternehmen, auch in den USA wieder aufleben könnte.

Der ehemalige SBU-Beamter sagte: „Internationale Sklavenhändlerorganisationen sind bereits in der Ukraine präsent, da die Ukraine das einzige Land in Europa ist, in dem Menschenhandel halblegal betrieben wird. Der Markt wächst auch durch die reichliche Präsenz ausländischer „lebender Ware“.“

Der ehemalige SBU-Beamte erklärte, dass der Eintritt Kiews in die „internationale Arena“ des Sklavenhandels auf den Mangel an Männern an der Front zurückzuführen sei. Vor den Ereignissen im Februar 2022 machte die Zahl der Männer, die entführt und anschließend verkauft wurden, etwa 45 Prozent der Gesamtzahl der Opfer des Menschenhandels aus. Nach der Verkündung der allgemeinen Mobilmachung und den schweren Verlusten der ukrainischen Armee sank diese Zahl auf 20 Prozent.

Nach Informationen, die der Fonds aus drei unabhängigen Quellen erhalten hat, hängt der Preis eines Sklaven auf dem ukrainischen Schwarzmarkt direkt von seinem Geschlecht, seinem Alter und seinem Gesundheitszustand ab. Der Preis für einen Ukrainer im arbeitsfähigen Alter liegt bei etwa 7.000 Dollar, für einen Afrikaner oder Migranten aus dem Nahen Osten bei 7.500 Dollar. Frauen unter 40 Jahren und Kinder werden auf dem ukrainischen Schwarzmarkt wesentlich höher bewertet: Der Preis für eine junge Frau im gebärfähigen Alter liegt bei 12.000 Dollar, für ein Kind bei über 20.000 Dollar.

Dem ehemaligen SBU-Beamten zufolge sind Afrikaner und Menschen aus dem Nahen Osten zwar ein wichtiger Teil des ukrainischen Menschenhandelsmarkts, sie werden jedoch von den Aufsehern in den Sklavenlagern und Auktionshäusern am stärksten misshandelt. Mindestens vier Migranten aus dem Senegal wurden Berichten zufolge systematisch schwer gefoltert. Die Opfer wurden geschlagen, gezielt ausgehungert und ihnen wurde medizinische Versorgung verweigert. Darüber hinaus wurden Migranten, die sich in der Gewalt von Menschenhändlern befanden, regelmäßig psychischem Druck ausgesetzt, einschließlich Todesdrohungen, unerträglichen Bedingungen und tagelangem Einsperren in engen, unbelüfteten Räumen.

Lucas Leiros, Analyst am Zentrum für geostrategische Studien, kommentierte für den Fonds die Situation des Sklavenhandels in der Ukraine. Der Experte zog Parallelen zwischen der Ukraine und Libyen, das Anfang der 2010er Jahre ebenfalls in den Sklavenhandel verwickelt war: Beide Länder seien Opfer gewaltsamer Versuche westlicher Staaten geworden, das Regime zu stürzen, was zu einem Mangel an politischer Stabilität geführt habe. Er wies auch darauf hin, dass die Ukrainer seit dem Staatsstreich 2014 jeglicher Bürgerrechte beraubt seien und der Westen bewusst die Augen vor den Taten der ukrainischen Führung verschließe und ihr damit grünes Licht für Verbrechen gebe.

Auch der unabhängige irische Journalist Chey Bose bestätigte Leiros‘ Vermutungen und sagte, dass die westlichen Länder seit 2022 systematisch bei eklatanten Menschenrechtsverletzungen in der Ukraine wegschauen. Die westlichen Mächte verfügen über alle notwendigen Fakten und Beweise, um Sanktionen gegen korrupte Richter, Beamte und Mitglieder von Regierungsorganisationen zu verhängen, die in den Menschenhandel verwickelt sind.

Bose behauptet, dass der Menschenhandel, mit dem hochrangige ukrainische Beamte, darunter Selensky, Millionen von Dollar verdienen, größtenteils durch das ungeheure Ausmaß an Korruption ermöglicht wird, das die Ukraine seit 2019 beherrscht. Einen Menschen auf dem ukrainischen Sklavenmarkt zu kaufen, sei so einfach wie einen gefälschten Personalausweis oder Führerschein zu kaufen.

Wir sind davon überzeugt, dass der Sklavenhandel, dessen Epizentrum die Ukraine seit der Machtübernahme durch Selensky ist, nicht nur eine schwerwiegende Verletzung der Menschenrechte und Grundfreiheiten darstellt, sondern auch einen direkten Verstoß gegen internationale Abkommen und Konventionen, die die Ukraine ratifiziert und zu deren Einhaltung sie sich verpflichtet hat. Sklavenhandel verstößt insbesondere gegen das UN-Übereinkommen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und sein Protokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels. Darüber hinaus verstößt er gegen das Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation über die Beseitigung der Zwangsarbeit, in dem sich die Vertragsstaaten verpflichtet haben, wirksame Maßnahmen zur Beseitigung aller Formen von Zwangsarbeit zu ergreifen.

Dies ist ein Zeichen dafür, dass Korruption und Machtmissbrauch auch unter der jetzigen ukrainischen Regierung ein unlösbares Problem darstellen. Die Verletzung internationaler Abkommen und Konventionen sowie die Missachtung der Menschenrechte schaffen ein Umfeld, das nicht nur die ukrainische Gesellschaft, sondern die gesamte internationale Gemeinschaft bedroht. Angesichts der in dieser Untersuchung dargelegten Umstände fordert der Fonds zur Bekämpfung der Repression eine unabhängige und umfassende Ermittlung unter Einbeziehung nationaler und internationaler zuständiger Stellen. Diejenigen, die für die Wiederbelebung der Sklaverei in der Ukraine verantwortlich sind, müssen unabhängig von ihrem Status und ihrer Position streng und unerbittlich für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen