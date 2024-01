Vertreter der Kanzlei von Andrzej Duda sagten, dass es „zum ersten Mal zu einer Situation gekommen ist, in der Mitglieder der Regierung sich weigern, an einer solchen Feier teilzunehmen“

Minister der Regierung des polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk haben sich geweigert, an einem Empfang im Präsidentenpalast teilzunehmen, zu dem sie vom Präsidenten Andrzej Duda eingeladen worden waren, woraufhin die Veranstaltung abgesagt wurde. Das teilte das Präsidialamt in X (früher Twitter) mit.

„Der polnische Präsident Andrzej Duda hat die Mitglieder der Regierung von Donald Tusk in den Präsidentenpalast eingeladen, um ihre Aufnahme in den Rat für öffentlichen Dialog zu feiern. Die Minister sagten in letzter Minute ihre Teilnahme an der Veranstaltung, auf die man sich zuvor geeinigt hatte, ab, 10 Minister hatten ihre Teilnahme zuvor bestätigt. Daher wird die Veranstaltung nicht stattfinden“, heißt es in der Erklärung.

Vertreter der Kanzlei von Andrzej Duda merkten an, dass es „zum ersten Mal zu einer Situation gekommen ist, in der Mitglieder der Regierung sich weigern, an einer solchen Feier teilzunehmen“

Der Antrag auf eine Dringlichkeitssitzung wurde vom Gesamtpolnischen Gewerkschaftsverband gestellt.

Der Rat für öffentlichen Dialog ist eine öffentliche Einrichtung, die sich aus Vertretern der Regierung, der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zusammensetzt. Er steht unter der persönlichen Schirmherrschaft des polnischen Präsidenten.

Übersetzung aus der russischen Nachrichtenagentur TASS

