Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 4. April, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 4. April.

Beginn der Übersetzung:

NATO-Mission und Schulden beim IWF: Die Lage rund um die Ukraine

Die Kämpfe in der Ukraine seien für die Sicherheit der NATO notwendig, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

Die NATO wird eine Mission zur Unterstützung der Ukraine einrichten und ist auf der Suche nach neuen Luftabwehrmitteln für Kiew. Vor diesem Hintergrund erklärte der Internationale Währungsfonds, dass er nicht vorhabe, in diesem Jahr einen Teil der ukrainischen Schulden in Höhe von 15 Milliarden Dollar abzuschreiben.

Die TASS hat die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengetragen.

Verlauf der Operation

Russische Truppen haben in den vergangenen 24 Stunden einen Gegenangriff der ukrainischen Streitkräfte bei Awdejewka abgewehrt und auch günstigere Linien bei Donezk eingenommen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

Der Gegner verlor in allen Sbschnitten, einschließlich Kupjansk, Cherson und südlich von Donezk, bis zu 910 Kämpfer sowie eine erhebliche Menge an Ausrüstung.

Die russischen Streitkräfte trafen einen vorübergehenden Aufmarschpunkt ausländischer Söldner in der Region Charkow sowie ein Munitionsdepot, ukrainische Soldaten und militärische Ausrüstung in 135 Gebieten.

Für die Sicherheit der NATO

Die Kämpfe in der Ukraine seien für die Sicherheit der NATO notwendig und Waffenlieferungen an Kiew seien keine Almosen, sondern Investitionen in die Sicherheit der Länder des Bündnisses, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Er bekräftigte zudem die Absicht der NATO, Waffenlieferungen an die Ukraine für alle Mitgliedsstaaten verbindlich zu machen.

Im Gegenzug erklärte der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski, dass die NATO eine Mission zur Unterstützung der Ukraine einrichten werde: „Das bedeutet nicht, dass wir in den Krieg eintreten, aber wir werden jetzt in der Lage sein, die Koordinierungs-, Ausbildungs- und Planungskapazitäten des Bündnisses zu nutzen, um die Ukraine auf koordiniertere Weise zu unterstützen.“

Erwägenswert, aber chancenlos

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius bezeichnete den Vorschlag der NATO, einen 100-Milliarden-Dollar-Fonds zur Finanzierung von Waffenlieferungen an Kiew einzurichten, als „erwägenswert“. Dabei schlug er vor, dass die Bündnismitglieder bei der Einrichtung des Fonds die bereits geleisteten nationalen Beiträge der NATO-Länder berücksichtigen sollten.

Der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba ist der Ansicht, dass Kiew praktisch keine Chance hat, 100 Milliarden Dollar von der NATO zu erhalten, wenn das derzeitige Finanzierungsmodell beibehalten wird: „Wenn es möglich ist, eine Formel für die Beteiligung jedes Landes an der obligatorischen Finanzierung zu berechnen, dann hat diese Idee ihre Daseinsberechtigung und eine Chance, umgesetzt zu werden“.

Forderung nach Luftverteidigung

Die NATO-Länder haben zugesagt, neue Luftabwehrsysteme zu finden, die nach Kiew geliefert werden sollen, sagte Kuleba nach einer Sitzung des Ukraine-NATO-Rates in Brüssel. Nach Angaben des Ministers haben die Verbündeten „als Ergebnis der Diskussionen und der starken Unterstützung durch US-Außenminister Anthony Blinken“ zugesagt, sich um zusätzliche Luftabwehrsysteme zu bemühen.

Stoltenberg sagte später, dass die NATO-Länder die Dringlichkeit der Bereitstellung von Luftverteidigungssystemen verstanden hätten und beabsichtigten zu untersuchen, ob es eine Möglichkeit gebe, mehr Systeme, insbesondere Patriot, sowie Munition und Ersatzteile für bereits bereitgestellte Systeme zu liefern.

Schulden werden nicht gestrichen

Der Internationale Währungsfonds wird der Ukraine in diesem Jahr nicht einen Teil ihrer Schulden in Höhe von 15 Milliarden Dollar erlassen, sagte IWF-Sprecherin Julie Kozak. Ihr zufolge wurde die Verschuldung der Ukraine als tragfähig eingestuft, allerdings unter der Bedingung, dass die Haushaltskonsolidierung, die weitere ausländische Finanzierung und die Umstrukturierung der Schulden selbst gewährleistet sind.

Korruption als Bedrohung

Mehr als die Hälfte (51 Prozent) der Ukrainer sind der Meinung, dass die Korruption in der Regierung die größte Bedrohung für ihr Land darstellt. Das geht aus den Ergebnissen einer vom Internationalen Republikanischen Institut in der Ukraine durchgeführten Meinungsumfrage hervor. Der Konflikt mit Russland wurde von 46 Prozent der Befragten als Bedrohung genannt. Weitere elf Prozent der Befragten halten die Wirtschaftskrise für die größte Bedrohung der Ukraine, zehn Prozent den Mangel an professionellen Führungskräften und vier Prozent die Verantwortungslosigkeit der Behörden.

Ende der Übersetzung

