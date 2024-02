Anti-Spiegel-TV

In meinen Augen ist das eine der wichtigsten Folgen von Anti-Spiegel-TV. Es geht darum, wie die Medien im Westen von wem gelenkt werden.

Wer verstehen will, wie die Medien im Westen funktionieren, für den ist die Folge von Anti-Spiegel-TV, die am Sonntag veröffentlicht wurde, eine der wichtigsten, die wir bisher gemacht haben. Die Stärke von Anti-Spiegel-TV ist, dass wir die Quellen viel besser zeigen können, als das bei einem Stream möglich ist. Daher ist diese Folge, in der Dominik Reichert und ich darüber sprechen, wie die Medien im Westen von wem gelenkt werden, in meinen Augen so wichtig.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

