Österreichs Problem mit der ukrainischen Pipeline

Gaskrise

Österreich bezieht immer noch über die Hälfte seines Gases über eine Pipeline aus Russland. Aber damit ist ab 1. Januar 2025 Schluss. Wie geht es dann weiter in Österreich?

Ein Spiegel-Artikel mit der Überschrift „Energiesicherheit – Österreich bezog zuletzt 98 Prozent seines Gases aus Russland – eine Ministerin will das nun ändern“ hat mich neugierig gemacht. Die Geschichte ist jedoch schnell erzählt, denn die 98 Prozent waren ein Sonderfall und gelten nur für den Dezember 2023. Der Grund war ein recht geringer Gasverbrauch und daraus folgend ein geringer Gasimport im Dezember, weshalb der russische Anteil so hoch war.

In den anderen Monaten des Jahres 2023 schwankte der Anteil des russischen Gases in Österreich zwischen 43 und 90 Prozent, wie aus einer Statistik hervorgeht, die der Spiegel in seinem Artikel verlinkt hat.

Auch die Österreicher haben das Pech, Grüne in der Regierung zu haben, und die zuständige Energieministerin Leonore Gewessler ist eine davon. Sie hat dem russischen Gas nun persönlich den Kampf angesagt, wie der Spiegel berichtet:

„Sie wolle Gasversorger per Gesetz dazu verpflichten, schrittweise einen steigenden Anteil an nicht-russischem Erdgas nachzuweisen, sagte Gewessler am Montag in Wien. »Wir sehen aktuell ein klares Marktversagen. Es gibt genug nicht-russisches Erdgas – aber die Energieunternehmen kaufen dieses nicht.« Für die entsprechende Gesetzesänderung sei allerdings eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament nötig, so die Ministerin weiter.“

Grüne sind bekanntlich nicht allzu helle. Was sie als „Marktversagen“ bezeichnet, ist nämlich das exakte Gegenteil, weil das russische Gas eben einfach billiger ist als das „nicht-russische Erdgas“, das sie so toll findet. Daher ist es wenig überraschend, dass die österreichischen Energieunternehmen auf das „nicht-russische Erdgas nach Möglichkeit verzichten.

Ohnehin könnte die Grüne Ministerin sich entspannt zurücklehnen, anstatt für ihr Gesetz zu kämpfen, denn in schon elf Monaten wird sich ihr Problem von ganz alleine lösen.

Österreich bezieht sein russisches Gas über die durch die Ukraine verlaufende Pipeline. Der derzeit Transitvertrag läuft jedoch Ende 2024 aus und Kiew hat bereits erklärt, den Transit von russischem Gas in die EU nicht zu verlängern. Damit erledigt sich das Problem, gegen das die Grüne Schnelldenkerin jetzt vorgehen will, in elf Monaten von alleine.

Dafür stellt sich dann allerdings die Frage, woher Österreich ab Januar 2025 sein Gas beziehen möchte, denn Österreich liegt nicht am Meer und kann daher keine eigenen LNG-Terminals bauen. Das bedeutet, dass Österreich auf dem europäischen Markt einkaufen muss.

Allerdings gibt es eine gute Nachricht, denn der Erdgasverbrauch Österreichs macht kaum zwei Prozent des Verbrauchs der EU aus, weshalb in Österreich nicht gleich die Lichter ausgehen werden. Aber eines ist sicher: Die Gaspreise (und damit die Kosten für Strom und Heizung) werden 2025 in Österreich ansteigen.

Die Grüne dürfte sich über Kiews Weigerung, den Gastransit zu verlängern, freuen. Ob sich auch die Österreicher darüber freuen werden, dass die Ukraine ihnen als Dank für die geleistete Hilfe das Gas abdreht, dürfte auf einem anderen Blatt stehen.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden" enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



