USA

Die politische Woche in den USA war mal wieder von Bidens Peinlichkeiten überschattet, über die das russische Fernsehen natürlich gerne berichtet

Die Berichterstattung deutscher und russischer Medien über die USA unterscheidet sich sehr, denn in Russland werden all die Absurditäten der US-Politik gezeigt, die deutsche Medien gnädig verschweigen. Das galt am Sonntag auch wieder für den Bericht des USA-Korrespondenten des russischen Fernsehens, dessen Beitrag ich wieder übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Ein Wahlsieg Trumps könnte sich traurig auf die Existenz der NATO auswirken

Für die NATO wäre Trumps Wahlsieg Ende der Organisation. Für Europa, das sich jahrzehntelang nur auf das Bündnis und amerikanische Waffen verlassen hat, wäre es eine Katastrophe. Doch die Wahlen kommen erst noch. Aus den USA berichtet unser Korrespondent.

Sind die Erdstöße im fernen Taiwan für die Amerikaner nur eine Naturkatastrophe, so wurde das Erdbeben in New York als ein Zeichen Gottes empfunden. Es war das stärkste in den letzten eineinhalb Jahrhunderten. Es gab keine Verletzten und keine Schäden. Allerdings erhielten die New Yorker die Benachrichtigung der Behörden 40 Minuten zu spät. Langsamkeit ist generell zu einem Markenzeichen der derzeitigen Regierung geworden.

Präsident Biden traf erst zehn Tage später an der zerstörten Brücke in Baltimore ein. Er sah sich die Trümmer aus einem Hubschrauber an und verwechselte auf der Bühne wieder die Monitore. Der Forrest Gump unter den Präsidenten, wie Biden jetzt genannt wird, versteht es, jede Tragödie in eine Geschichte über sich selbst zu verwandeln. In seiner Rede sagte er: „Die Familie Biden hat einen langen Weg hinter sich, seit sie Mitte des 18. Jahrhunderts lange Jahre als Bootsfahrer in dieser Bucht tätig waren.“

Biden hat nicht erklärt, wie diese Familiengeschichte mit dem Brückeneinsturz im Hafen von Baltimore zusammenhängt, aber er hat versucht, auch daraus einen Wahlkampfauftritt zu machen, denn der Bau einer neuen Brücke würde seiner Meinung nach Arbeitsplätze schaffen. Jede improvisierte Aktion des Präsidenten ist ein Grund, sich an den Kopf zu fassen.

Joe Biden kam eine Stunde zu spät zum Treffen mit der griechisch-amerikanischen Gemeinde anlässlich der griechischen Unabhängigkeit. Berichten zufolge hat er verschlafen. Vielleicht hat er deshalb nicht einmal versucht zu verbergen, dass er die Rede über die besondere Verbundenheit mit den Griechen vom Teleprompter ablas, dem er offensichtlich nicht folgen konnte, weshalb er das Personal während der Rede bat, langsamer zu scrollen.

Die skandalöse Initiative des Weißen Hauses, das diesjährige katholische Osterfest als Tag der Anerkennung von Transgender-Personen zu begehen, hat unter gläubigen Amerikanern einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Und so einen Patzer seines Gegners konnte Donald Trump sich einfach nicht entgehen lassen. Trump schlug vor, den 5. November, dem Tag, an dem er seinen Sieg bei den Präsidentschaftswahlen feiern will, zum Tag der christlichen Werte zu machen.

Als Anhänger einfacher Lösungen verspricht Trump den Wählern auch in der Außenpolitik einen schnellen Wandel. Während sich Europa auf den Austritt der USA aus der NATO vorbereitet, wirft er Biden Inkompetenz vor: „Sofort nachdem wir die Präsidentschaft gewonnen haben, werde ich den schrecklichen Krieg zwischen Russland und der Ukraine beenden. Ich kenne die beiden sehr gut. Wir werden den Frieden mit Gewalt wiederherstellen und den Dritten Weltkrieg verhindern. Dieser Typ weiß nicht, was er tut. Er weiß nicht, was er sagt und mit wem er redet. Er ist eine verlorene Seele. Unser Präsident ist eine verlorene Seele. Er ist einfach nur erbärmlich.“

Auch die 60 Milliarden, die Biden der Ukraine versprochen hat, scheinen immer noch im Kongress verloren. Das Repräsentantenhaus wird sich möglicherweise nächste Woche erneut mit dem Finanzhilfepaket für Kiew befassen. Aber die wichtigste Frage, auf die es noch keine Antwort gibt, ist, was Washington in der Ukraine erreichen will.

Der amerikanische Journalist Tucker Carlson sagte: „Seit Joe Biden Präsident ist, hat die US-Regierung Hunderte von Milliarden Dollar ausgegeben, um einen unerklärten Krieg gegen Russland zu finanzieren. Während dieser Zeit hat niemand jemals erklärt, was der eigentliche Zweck dieses Krieges ist und welchen Nutzen er für die USA und die ganze Welt hat. Zumindest einige Politiker werden von klarem ethnischen und religiösen Hass getrieben. Vielleicht ist das zum Teil der Grund, aber niemand sagt offiziell, wozu wir das alles brauchen.“

Tucker Carlson befragte auch die republikanische Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Green, die dem Parlamentspräsidenten Mike Johnson jetzt mit Absetzung droht, wenn er versuchen sollte, das Gesetz zur Ukraine-Hilfe zur Abstimmung zu bringen. Im selben Interview gab sie zu, dass die CIA sich in der Ukraine einnistet und Kiews Kampf gegen Moskau steuert.

Die Biden-Regierung treibt die USA auf einen Atomkrieg mit Russland zu. Mit diesen Worten hat Elon Musk die Aussage von Minister Blinken kommentiert, dass die Ukraine NATO-Mitglied wird: „Genauso beginnt ein Film über die nukleare Apokalypse.“

Auch die Position der einzigen ukrainischstämmigen Frau im US-Kongress spricht für die Tatsache, dass die letzten Tage kommen. Victoria Spartz – Mädchenname Kulgeiko – aus dem Gebiet Tschernigow, eine republikanische Kongressabgeordnete, lehnte es ebenfalls ab, das neue Hilfspaket für Kiew zu unterstützen. Sie sagte, die derzeitige Regierung sollte sich mehr auf innenpolitische Probleme konzentrieren.

Die Enttäuschung über Biden ist eines der wichtigsten Gefühle. Hollywood, das traditionell die Demokraten unterstützt, versucht, sich zu distanzieren. Der Schauspieler Dwayne „The Rock“ Johnson, der sich bei der letzten Wahl für Biden eingesetzt hatte, bezeichnete es in einem Interview als Fehler, seine Fans 2020 zur Unterstützung Bidens aufgerufen zu haben, und lehnte es ab, die Demokraten dieses Mal zu unterstützen.

Als Reaktion darauf fordert die Zentrale der Demokratischen Partei die Anhänger von Niki Haley auf, für Biden zu stimmen. Ihre einzige Strategie ist es im Moment, bis zum Parteitag zu durchzuhalten, komme was will.

Aber noch mehr als auf den Parteitag der Demokraten wartet Amerika mit angehaltenem Atem auf ein anderes Ereignis. Am Montag, dem 8. April, werden die Bewohner der Erde eine totale Sonnenfinsternis beobachten können. Und darin ist natürlich auch ein Zeichen des Himmels sehen. Das letzte Mal wurde ein so spektakuläres Phänomen im Jahr 2017 beobachtet, als Trump Präsident war. Trotzdem ruft Marjorie Taylor Green dazu auf, dies als ein Zeichen vor der Wiederkehr zu betrachten.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen