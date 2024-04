Finanzierung des Terrorismus

Russische Ermittler haben Strafverfahren gegen hohe Amtsträger aus westlichen Staaten eingeleitet. Den namentlich nicht genannten Personen wird die Finanzierung des Terrorismus innerhalb und außerhalb Russlands vorgeworfen.

Dass der Westen Terrorismus in Russland unterstützt, ist nicht neu. Es sei nur an die im Westen kaum bekannte Geschichte erinnert, dass Präsident Putin sich seinerzeit bei Präsident Bush Junior beschwert hat, dass US-Geheimdienste islamistische Terroristen in Tschetschenien unterstützten. Bush versprach Putin daraufhin, denen – Zitat – „in den Arsch“ zu treten. Passiert ist allerdings nichts, außer dass die CIA Wochen später einen Brief an den russischen Geheimdienst geschrieben hat, in dem sie mitteilte, sie habe mit der „Opposition in Russland“ zusammengearbeitet und werde das auch weiterhin tun.

Auch heute unterstützt der Westen Terroristen gegen Russland. Es sei nur an die nazistische Terrorgruppe erinnert, die immer wieder aus der Ukraine Dörfer und Städte in den russischen Grenzregionen Belgorod und Kursk angreift, und dabei auch aus dem Westen gelieferte Waffen benutzt. Oder es sei daran erinnert, dass die Chefs ukrainischer Geheimdienste sich öffentlich rühmen, russische Journalisten umgebracht zu haben, und dass US-Medien gemeldet haben, dass die CIA die ukrainischen Geheimdienste dafür ausgebildet hat, nach dem Maidan ein Mordprogramm gegen Gegner des ukrainischen Regimes durchzuführen. Und es sei daran erinnert, dass CNN eine ukrainische Quelle mit der Aussage zitiert hat, dass ukrainische Drohnen, die zivile Ziele tief im russischen Hinterland angreifen, dabei vom Westen mit den nötigen Daten unterstützt werden. CNN schrieb wörtlich:

„Diese Flüge werden im Voraus mit unseren Verbündeten festgelegt, die Fluggeräte folgen dem Flugplan, der es uns ermöglicht, Ziele mit einer Genauigkeit von mehreren Metern zu treffen“

All das ist bekannt, aber nun hat das russische Untersuchungskomittee offiziell Strafverfahren gegen „konkrete Personen aus dem Kreis der Mitarbeiter von Behörden und öffentlichen und kommerziellen Organisationen westlicher Ländern“ eröffnet, wobei jedoch keine Namen genannt wurden. In der Pressemeldung hieß es:

„Es wurde festgestellt, dass Gelder, die über kommerzielle Organisationen, insbesondere das in der Ukraine tätige Öl- und Gasunternehmen Burisma Holdings, gegangen sind, in den letzten Jahren zur Durchführung terroristischer Handlungen in der Russischen Föderation und im Ausland verwendet wurden, um prominente politische und öffentliche Persönlichkeiten auszuschalten und wirtschaftlichen Schaden anzurichten.

Im Rahmen der Ermittlungen werden in Zusammenarbeit mit anderen Geheimdiensten und Finanzkontrollbehörden die Quellen und die weiteren Bewegungen von Geldern in Höhe von mehreren Millionen US-Dollar sowie die Beteiligung konkreter Personen aus dem Kreis der Mitarbeiter von Behörden und öffentlichen und kommerziellen Organisationen westlicher Ländern untersucht.

Darüber hinaus werden die Verbindungen zwischen den unmittelbaren Tätern der terroristischen Handlungen und den ausländischen Kuratoren, Organisatoren und Sponsoren mit investigativen und operativen Mitteln untersucht.“

Damit hat Russland den Westen nun hochoffiziell der Finanzierung des Terrorismus beschuldigt, was westliche Medien zwar entweder verschweigen oder lächerlich machen werden, aber außerhalb des Westens werden solche Meldungen sehr aufmerksam verfolgt.

Dass dabei die ukrainische Burisma Holding, ein ehemaliger Arbeitgeber des Sohnes von US-Präsident Biden, genannt wurde, ist nicht überraschend, denn Burisma ist schon früher durch solche verdeckten Zahlungen aufgefallen.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

