Das russische Außenministerium hat den iranischen Angriff auf Israel in seiner offiziellen Erklärung dazu ausdrücklich nicht verurteilt, sondern dem Westen vorgeworfen, durch seine Haltung im UN-Sicherheitsrat eine Mitschuld an der Eskalation zu tragen.

Russland hat den iranischen Angriff auf Israel der offiziellen Erklärung des russischen Außenministeriums zu dem Vorfall ausdrücklich nicht verurteilt. Über die Hintergründe dafür werde ich noch einen ausführlichen Artikel schreiben, hier zitiere ich die offizielle Erklärung des russischen Außenministeriums dazu, wobei ich den obligatorischen Absatz mit Warnungen an russische Bürger in der Region weggelassen habe.

Nach der Übersetzung der offiziellen Erklärung übersetze ich auch noch eine Reaktion von Maria Sacharowa, der Sprecherin des russischen Außenministeriums, auf die Forderung der israelischen Botschafterin in Moskau, Russland solle den iranischen Angriff verurteilen.

Beginn der Übersetzung:

In der Nacht des 14. April wurden zahlreiche Raketen und Drohnen auf Israel abgefeuert. Nach Angaben des iranischen Außenministeriums erfolgte dieser Angriff im Rahmen des Rechts auf Selbstverteidigung gemäß Artikel 51 der UN-Charta als Reaktion auf Angriffe auf iranische Ziele in der Region, darunter den Angriff auf das Gebäude des Iran Konsularabteilung der iranischen Botschaft in Damaskus am 1. April, was unser Land aufs Schärfste verurteilt hat. Leider war der UN-Sicherheitsrat aufgrund der Position der westlichen Mitglieder nicht in der Lage, angemessen auf den Angriff auf die iranische Konsularvertretung zu reagieren.

Wir bringen unsere größte Besorgnis über eine weitere gefährliche Eskalation in der Region zum Ausdruck. Wir haben wiederholt davor gewarnt, dass die Nichtlösung der zahlreichen Krisen im Nahen Osten, vor allem im Gebiet des palästinensisch-israelischen Konflikts, die oft durch unverantwortliche Provokationen angeheizt werden, zu erhöhten Spannungen führen wird. Wir rufen alle Beteiligten zur Zurückhaltung auf. Wir hoffen, dass die Staaten der Region die bestehenden Probleme mit politischen und diplomatischen Mitteln lösen. Wir halten es für wichtig, dass konstruktiv eingestellte internationale Akteure dazu beitragen.

Ende der Übersetzung

Nun folgt noch der Post, den Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, auf Telegramm zu dem Thema veröffentlicht hat.

Beginn der Übersetzung:

Die israelische Botschafterin in Russland Simona Halperin: Israel erwartet von Russland, dass es den massiven Raketenangriff Irans auf das Land verurteilt.

Simona, erinnern Sie mich daran, wann Israel auch nur einen Angriff des Kiewer Regimes auf russische Regionen verurteilt hat? Erinnern Sie sich nicht daran? Ich auch nicht. Aber ich erinnere mich an regelmäßige Erklärungen israelischer Offizieller zur Unterstützung von Selenskys Vorgehen. Diese äußerst verbrecherischen, terroristischen Handlungen der Bastarde im Kiewer Präsidentenpalast, bei denen Jahr für Jahr Zivilisten getötet und zivile Infrastruktur zerstört werden.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen