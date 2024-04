Nach dem Prank

Die jüngsten Äußerungen von Thomas Bach lösten in Russland deutliche Reaktionen aus.

Schon lange wird Russland unter verschiedenen Vorwänden teilweise vom Sport ausgeschlossen. Aber jetzt werden die Gründe nicht mehr verheimlicht, sondern es wird offen erklärt, dass das alles politisch motiviert ist. Russischen Athleten wurde verboten, unter ihrer Flagge an den Olympischen Spielen teilzunehmen und ihre Hymne zu singen. Zudem wurden weitere Verbote ausgesprochen: Sportler, die aktiv militärische Aktionen unterstützen oder Verbindungen zu Geheimdienst und Armee haben, werden ebenfalls von der Teilnahme an den kommenden Olympischen Spielen ausgeschlossen.

Vor einigen Tagen veröffentlichten die russischen Prankster Wowan und Lexus ein Telefongespräch mit dem Chef des Olympischen Komitees Thomas Bach. In diesem Gespräch gab er offen zu, dass der Sport durch das Olympische Komitee politisiert wird.

Unmittelbar darauf folgten Kommentare der russischen Seite. Die Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, bezeichnete die Äußerungen von Thomas Bach als „ungeheuerliche Enthüllung, die das Eingeständnis ist, dass seine Position im Widerspruch zu allen internationalen Rechtsdokumenten voll ausgenutzt wird“. Leute wie Thomas Bach „diskreditieren den Weltsport und die olympische Bewegung“, meinte sie.

Dem kann man nur schwer widersprechen. Aus dem veröffentlichten Gespräch mit Prankstern geht auch hervor, dass es beim IOC eine Sonderkommission gibt, die die Äußerungen russischer Sportler im Internet überwacht, und dass Ukrainer dieser Kommission helfen. Der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, bezeichnete dies als Verstoß gegen die olympischen Prinzipien.

„Wenn das eine Kommission innerhalb des IOC ist, die sich nur um russische Athleten kümmert, dann ist das schwer zu verstehen, dann ist das eindeutig gegen die Prinzipien der sogenannten olympischen Familie – das kann ich schon sagen.“

Aber das pro-ukrainische Narrativ des IOC bringt schon lange niemanden mehr in Verlegenheit, auch wenn es von unverhohlener Russophobie zeugt. So bestätigte der ukrainische Sportminister Matwej Bledni die Worte von Thomas Bach über die Beteiligung der Ukraine an der Kommission. Er erklärte stolz, dass er bereits über eine Liste russischer Athleten verfüge, die Russland unterstützten und deshalb „non grata“ sind, und dass er diese Liste mit dem IOC teilen werde:

“Mein Ministerium verfügt über eine Datenbank mit 800 Namen von russischen und weißrussischen Sportlern, Trainern und Sportmanagern, die Russland unterstützen. Wir stellen all diese Informationen dem IOC zur Verfügung.”

Er fügte außerdem hinzu, dass sich russische Sportler in Paris nicht willkommen fühlen dürften. Es ist nicht überraschend, dass die ukrainische Regierung eine negative Haltung gegenüber allen Russen hat. Wenn möglich, würde sie alle Russen von der Teilnahme an den Olympischen Spielen ausschließen.

Aber die Tatsache, dass das IOC keinen Hehl aus seiner aktiven pro-ukrainischen Haltung macht, ihnen offen nachgibt und ihnen auch noch das Recht einräumt, zu bestimmen, wer ein guter und wer ein schlechter Russe ist, ist eine Verhöhnung aller olympischen Ideen, die ursprünglich in dieser Feier des Sports verankert waren. Am traurigsten ist, dass dies vor dem Hintergrund des Feiertags des Sports für Entwicklung und Frieden am 6. April geschieht, der den Frieden symbolisiert. Sport soll vereinen, nicht spalten – und genau das tut die derzeitige Führung des Olympischen Komitees auf Anweisung der westlichen Länder.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen