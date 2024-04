Selensky fabuliert in der Bild über eine neue ukrainische Gegenoffensive

Kiew will Waffen, keinen Frieden

Selensky, dessen Armee sich überall auf dem Rückzug befindet, verspricht in der Bild-Zeitung eine neue Offensive. Natürlich nur, wenn er dafür neue Waffen bekommt.

Die ukrainische Armee ist geschlagen, ihr geht die Munition und vor allem die Soldaten aus. Inzwischen wird in der Ukraine sogar die Einberufung von Frauen gefordert , um die Verluste auszugleichen.

Trotz der desolaten Lage an der Front fabuliert der ukrainische Präsident in einem Interview mit der BILD -Zeitung von einer neuen Gegenoffensive, allerdings nur, wenn der Westen die Waffen liefert:

„Ja, wir haben einen Plan für eine Gegenoffensive. […] Ja, Russland hat mehr Leute, mehr Waffen. Aber die modernen Waffensysteme hat der vereinte Westen. Deshalb werden wir bestimmte Technologien bekommen. Und wenn wir die Produktion weiter steigern, wenn wir Lizenzen von unseren Partnern bekommen, dann geht es nicht um die Zahl der Menschen. Es geht um die Qualität der Waffen.“

Steht eine Schlacht um Charkow bevor?

Natürlich dürfte Selensky selbst nicht ernsthaft an eine anstehende Gegenoffensive glauben, zu verzweifelt versucht die Ukraine derzeit ihre Verteidigungslinien zu halten. Und auch dass die Ukraine in aller Eile Verteidigungslinien um Kiew baut , spricht nicht für ernsthafte ukrainische Pläne für eine Offensive.

Die Ukraine versucht alles, um vom Westen neue Waffen und vor allem Munition zu bekommen. Auch die Meldungen, die es fast täglich aus dem Pentagon darüber gibt, dass die Ukraine ohne neue US-amerikanische Waffen den Krieg verliert, sind kein Zeichen für eine überraschende Ehrlichkeit in Washington, sondern müssen vor dem Hintergrund des innenpolitischen Streits über die Freigabe der 60 Milliarden Dollar Ukraine-Hilfen gesehen werden.

Tatsächlich mehren sich die Anzeichen für eine russische Offensive. Russland scheint mit dem intensiven Beschuss ukrainischer Stromkraftwerke dafür den Boden zu bereiten. Vor allem Charkow dürfte dabei ein Ziel sein, denn aus dem Gebiet lässt die Ukraine immer wieder die russischen Grenzregionen Belgorod und Kursk angreifen.

Die Anzeichen dafür sind so deutlich, dass die ukrainische Propaganda erklärt hat, die russische Offensive auf Charkow sei „ein Gerücht, das Moskau verbreitet, um Panik zu schüren“. Allerdings lässt die Ukraine immer mehr Ortschaften in der Region evakuieren, weil sie einen russischen Vormarsch fürchtet.

Zumindest die Tatsache, dass die russischen Angriffe auf die Energieversorgung der Ukraine ein Problem sind, räumt Selensky ein:

„Das hat einen großen Einfluss auf den Krieg. […] Die Angriffe auf die Energieversorgung fügen der Bevölkerung und den Städten große Schmerzen zu“

Gebt Waffen, keinen Frieden!

Gespräche über ein Ende der Kämpfe lehnen sowohl Selensky als auch der Westen weiterhin ab. Die Gründe sind vielschichtig. Für die USA geht es um den Kampf gegen Russland, den sie um jeden Preis fortsetzen wollen. Für die EU-Kommission geht es unter anderem um den Ausbau ihrer Macht, den sie vor dem Hintergrund des Krieges zielstrebig voranbringt, indem sie europäische Rüstungsindustrie unter ihre Kontrolle bekommen will.

Und natürlich geht es um Geld, denn wenn die Ukraine mit Dutzenden oder gar hunderten Milliarden “unterstützt” wird, dann geht das Geld ja nicht an Kiew, sondern an die westlichen Rüstungskonzerne, die die Waffen und die Munition für Kiew produzieren. Die Rüstungslobby ist also sehr an einer Fortsetzung der Kämpfe interessiert, denn so gut wie jetzt ging es der Rüstungsindustrie noch, wie die Rekordgewinne zeigen, die sie meldet.

Der Rüstungskonzern Rheinmetall beispielsweise meldet nicht nur Rekordgewinne, sondern plant auch die Eröffnung neuer Werke im Baltikum und vor allem in der Ukraine. Vor allem das Werk in der Ukraine ist wichtig, denn dafür gibt die Bundesregierung umfangreiche Garantien. Sollte das Werk Ziel eines russischen Angriffs werden, will die Bundesregierung den entstandenen Schaden ersetzen.

Und nicht nur das, auch die geplanten Gewinne, die der Konzern im Falle einer Zerstörung seiner Fabrik nicht erwirtschaftet, will das vom Kinderbuchautor Habeck geleitete Bundeswirtschaftsministerium ersetzen .

Da die Ukraine inzwischen vollständig von den Finanz- und Waffenhilfen aus dem Westen abhängig ist, hat Selensky keine andere Wahl, als weiter Waffen zu fordern. Allerdings scheint er, wie Medien berichtet , in einer eigenen Traumwelt zu leben, denn sogar seine Berater beklagen sich darüber, dass er die Siegeschancen der Ukraine vollkommen falsch einschätzt. Er selbst scheint einer der ganz wenigen zu sein, die das, was er erzählt, noch glauben.

Eskaliert der Krieg nach Europa?

Es ist daher nicht zu erwarten, dass Frieden einkehrt. Es ist eher zu erwarten, dass Russland nach dem Ende der Schlammperiode eine Offensive startet. Nicht ohne Grund hat der französische Präsident Macron es so eilig, französische Soldaten in die Ukraine zu schicken.

Es sei daran erinnert, dass im Zuge des Manövers Steadfast Defender 2024 Ende Mai zehntausende NATO-Truppen an den Grenzen der Ukraine, Weißrusslands und Russlands aufmarschieren werden. Die Gefahr, dass zumindest Teile dieser Streitmacht zur Unterstützung der geschlagenen ukrainischen Armee in die Ukraine einrücken, sollte man nicht unterschätzen.

Das Gefährliche an dieser Situation ist, dass die europäischen Politiker die Angst vor einem Krieg verloren haben. Sie scheinen zu glauben, das sei eine Art Videospiel und dass sie und ihre Länder sicher sind. Warum ich das inzwischen anders sehe, habe ich kürzlich erklärt .

Hoffen wir, dass ich mit meiner Befürchtung zu pessimistisch bin, denn wenn nicht, dürften nicht nun die europäischen Politiker bald bemerken, dass Krieg kein Videospiel ist…

