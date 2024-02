Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 22. Februar

Selensky ohne Plan B und mit der Gefahr einer Lähmung der Wirtschaft: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky konnte nicht erklären, was sein Plan B ist, falls Washington Kiew kein neues Hilfspaket zur Verfügung stellt.

Die ukrainische Regierung hat keine Wahl, ob sie mobilisieren will oder nicht, da einige Einheiten der ukrainischen Streitkräfte nur zur Hälfte besetzt sind. Experten zufolge hat die Mobilisierung jedoch bereits zu einem enormen Mangel an Arbeitskräften geführt, und die zusätzliche Einberufung von Hunderttausenden von Menschen wird zu einer teilweisen Lähmung der Wirtschaft führen.

Verlauf der Operation

Die russischen Streitkräfte haben in den vergangenen 24 Stunden günstigere Linien und Stellungen eingenommen und neun ukrainische Angriffe und Gegenangriffe bei Awdejewka, drei Angriffe bei Kupjansk und drei Angriffe bei Saporoschje abgewehrt, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

Die Verluste des Gegners beliefen sich im Laufe des Tages in allen Abschnitten, einschließlich Donezk, südlich von Donezk und Cherson, auf bis zu 840 Kämpfer.

Die russische Luftverteidigung schossen in den vergangenen 24 Stunden ein zu einem Angriffsflugkörper umgebautes S-200 Flugabwehrsystem, acht HIMARS-Raketen, eine JDAM-Lenkwaffenbombe und 95 Drohnen ab, so das Verteidigungsministerium. Darüber hinaus trafen die russischen Streitkräfte eine Abschussrampe und ein Transportfahrzeug des US-amerikanischen Flugabwehrsystems Patriot sowie Personal und militärische Ausrüstung der Ukraine in 114 Gebieten.

Ohne Plan B

Der ukrainische Präsident konnte in einem Interview mit Fox News nicht erklären, wie sein Plan B aussieht, falls Washington Kiew kein neues Hilfspaket zur Verfügung stellt. Dabei widersprach Selensky der Behauptung des Journalisten, die Einnahme von Awdejewka durch die russischen Streitkräfte eröffne eine neue Phase im Verlauf des Konflikts, da es sich bei Awdejewka nur um „eine“ Stadt handele.

Schwierigkeiten bei der Mobilisierung

Einige ukrainische Einheiten sind weniger als zur Hälfte besetzt, sagte David Arahamiya, Fraktionsvorsitzender der Präsidenten-Partei „Diener des Volkes“ in der Werchowna Rada. Daher habe die ukrainische Regierung „keine Wahl, ob sie die Mobilisierung durchführen soll oder nicht“.

Ukrainischen Medien zufolge könnte die Zahl der mobilisierungspflichtigen Männer in der Ukraine nach dem neuen Gesetzentwurf, der derzeit von der Werchowna Rada geprüft wird, maximal 850.000 betragen. Es wird darauf hingewiesen, dass für die Versorgung eines Soldaten durchschnittlich 80.000 Griwna, also etwa 2.000 Dollar, pro Monat benötigt werden, was vier oder fünf Personen voraussetzt, die Steuern für die Armee bezahlen. Dabei weisen Experten und Unternehmen seit langem darauf hin, dass die Mobilisierung zu einem enormen Arbeitskräftemangel geführt hat und dass die zusätzliche Einberufung von Hunderttausenden von Menschen zu einer teilweisen Lähmung der Wirtschaft führen wird.

Britische Sanktionen

Großbritannien hat die Liste der anti-russischen Sanktionen um 50 Positionen erweitert. Darunter befinden sich zwei russische Unternehmen der Diamantenbranche, der Chef von Alrosa Pavel Marinytschew, Unternehmen und Personen im Bereich der Munitionsproduktion, metallurgische Unternehmen, Firmen aus dem Bereich Verkauf und Transport von Öl, die Leitung von Novatek und das Projekt Arctic LNG-2. Die Liste wurde auf der Website des britischen Außenministeriums veröffentlicht.

Zu den sanktionierten Personen gehören Igor Sjusin, Vorstandsvorsitzender und größter Anteilseigner der Bergbau- und Metallurgieholding Mechel, vier Mitglieder des Verwaltungsrats von Alrosa, Anatoli Sedych, Vorstandsvorsitzender der United Metallurgical Company, Eigentümerin von UMMC, und Anna Luzhanskaja, Gründerin des schon früher sanktionierten Unternehmens Fly Bridge.

Die EU hat den Termin verschoben

Die EU sieht den März nicht mehr als Termin für den Beginn von Verhandlungen über die Aufnahme der Ukraine in die EU an. Die Vorbereitungen für diesen Prozess „können noch Wochen oder Monate dauern“, sagte der Leiter des Pressedienstes der EU-Kommission Eric Mamer. Ihm zufolge gibt es kein konkretes Datum für den Beginn der Verhandlungen und „es steht nicht zur Debatte, diesen Prozess zu beschleunigen“.

Raketenlieferungen aus Deutschland

Der Deutsche Bundestag hat gegen eine Entschließung der CDU/CSU-Fraktion gestimmt, die die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine fordert. Insgesamt 182 der 667 anwesenden Abgeordneten stimmten dafür, 480 waren dagegen, weitere 5 Abgeordnete enthielten sich.

Gleichzeitig verabschiedeten die Abgeordneten eine Entschließung der Fraktionen der Regierungsparteien (SPD, Grüne und FDP), in der die Lieferung von Langstreckenwaffen an die Ukraine gefordert wird.

In dem Dokument heißt es, dass die langfristige militärische Unterstützung für die Ukraine „auch die Lieferung der erforderlichen zusätzlichen Langstrecken-Kampfsysteme und Munition“ umfasst, damit sie „gezielte Angriffe gegen strategisch wichtige Ziele tief hinter den Linien“ der russischen Streitkräfte durchführen kann. Taurus-Marschflugkörper werden nicht ausdrücklich erwähnt.

Waffen für die Ukraine

Der britische Verteidigungsminister Grant Shapps erklärte, Großbritannien werde 200 weitere Brimstone-Hochpräzisionsraketen an die Ukraine liefern, da dieser Raketentyp bereits „die Fähigkeit bewiesen habe, die Lage auf dem Schlachtfeld zu beeinflussen“. Er erinnerte auch daran, dass Kiew in naher Zukunft aus London Drohnen, elektronische Kampfführung, Minenabwehr und andere Ausrüstungen erhalten soll, die aus dem Internationalen Fonds zur Unterstützung der Ukraine gekauft wurden.

Dänemark wird der Ukraine Militärhilfe im Wert von 1,7 Milliarden Kronen (247 Millionen Dollar) leisten, wie die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen mitteilte. Zuvor hatte der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen erklärt, dass das neue Hilfspaket für die Ukraine Luftabwehrgeräte, Drohnen und Artilleriegeschütze umfassen werde.

