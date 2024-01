Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 30. Januar, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 30. Januar.

Beginn der Übersetzung:

Der Fast-Entlassung von Saluzhny und die Suche nach Geld in ganz Europa: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Die Entlassung des Oberbefehlshabers der ukrainischen Streitkräfte Valery Saluzhny, die am Vortag in Kiew zunächst bestätigt und dann dementiert wurde, hat Beobachter dazu veranlasst, über die Gründe für den Skandal zu spekulieren und über Anzeichen einer Spaltung der ukrainischen Führung zu sprechen.

Vor diesem Hintergrund versucht Europa, Ungarn davon zu überzeugen, auf dem EU-Sondergipfel am 1. Februar 50 Milliarden Euro an Hilfsgeldern für die Ukraine zu bewilligen, und sucht außerdem fieberhaft nach alternativen Finanzierungsquellen.

Die TASS hat die wichtigsten Ereignisse rund um die Ukraine zusammengetragen.

Verlauf der Militäroperation

Das russische Militär hat drei Angriffe ukrainischer Angriffsgruppen bei Kupjansk und Krasnoliman abgewehrt.

Bei Donezk haben die russischen Streitkräfte nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums günstigere Linien und Positionen eingenommen. In allen Abschnitten, einschließlich südlich von Donezk, Saporoschje und Cherson, verlor der Gegner im Laufe des Tages mehr als 880 Kämpfer.

Die Luftabwehr schoss 12 Raketen der Mehrfachraketen-Systeme HIMARS und Uragan sowie eine gelenkte US-Luftbombe JDAM ab. Darüber hinaus wurden 86 ukrainische Drohnen zerstört.

Das widerspenstige Ungarn

Vor dem für den 1. Februar anberaumten Dringlichkeitsgipfels der EU zur Frage der Bereitstellung von 50 Milliarden Euro für Kiew bekräftigte Budapest seine Bereitschaft, sein Veto im Gegenzug für die Wiederaufnahme des Friedensprozesses aufzuheben.

Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó erklärte gegenüber Reportern, Budapest sei zu einem Kompromiss bereit, wenn die Entscheidung über die Gewährung von Geldern aus dem EU-Haushalt an die Ukraine jährlich nach dem Einstimmigkeitsprinzip getroffen werde. Er ist davon überzeugt, dass der Konflikt in der Ukraine nicht militärisch gelöst werden kann und ist gegen Waffenlieferungen dorthin.

Auch der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban betonte, dass der Vorschlag, der Ukraine 50 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt zukommen zu lassen, „genau in den Rahmen einer militärischen Lösung fällt“: „Ich unterstütze ihn nicht und die Ungarn mögen ihn auch nicht.“

Ein hochrangiger EU-Beamter erklärte seinerseits gegenüber Journalisten, dass die Verhandlungen mit Ungarn fortgesetzt würden und bezeichnete sie als schwierig. Dem Diplomaten zufolge beabsichtigt die EU nicht, Ungarn unter Druck zu setzen, damit es die 50 Milliarden Euro für Kiew bewilligt, sondern versucht, eine einstimmige Einigung unter Beteiligung aller 27 Länder der Union zu erzielen: „Wir haben nicht vor, Ungarn auf die eine oder andere Weise unter Druck zu setzen. Wir wollen eine Einigung erreichen, an der alle 27 Länder beteiligt sind.“

Woher soll Kiew das Geld nehmen?

Die Ukraine denke nicht einmal darüber nach, wie sie nicht-militärische Zahlungen, einschließlich Sozialleistungen, leisten kann, wenn die EU nicht beschließt, Kiew in den nächsten vier Jahren 50 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen, erklärte der Vorsitzende des Finanzausschusses der Werchowna Rada, Danil Getmantsew, gegenüber Politico: „Das ist für uns von entscheidender Bedeutung, denn von dieser Hilfe hängt die Pünktlichkeit und Vollständigkeit der nicht-militärischen Ausgaben ab.“

Vor diesem Hintergrund entwickelte sich das Thema der Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte in Europa und ihrer Überführung in die Ukraine weiter. Am Vorabend einigten sich die EU-Botschafter vorläufig auf den Vorschlag der EU-Kommission, die Einnahmen aus der Reinvestition eingefrorener russischer Vermögenswerte auf ein separates Konto zu überweisen, um diese Mittel anschließend in den EU-Haushalt zu überführen.

Wie Christian Wiegand bei einer Pressekonferenz der EU-Kommission erklärte, hat die Kommission noch keinen Mechanismus für die Überweisung dieser Mittel an Kiew entwickelt, und es wurde auch kein Termin für die Einrichtung eines solchen Kontos festgelegt.

Die europäische Ausgabe von Politico wiederum berichtet, dass die Staats- und Regierungschefs der EU auf dem Gipfeltreffen am 1. Februar eine Aufstockung der Europäischen Friedensfaszilität, die zur Finanzierung von Waffenlieferungen an die Ukraine dient, um weitere 5 Milliarden Euro beschließen wollen.

Der Weg nach Nirgendwo

Die „absolute Fixierung“ der westlichen Länder auf die sogenannte Friedensformel des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky sei ein Weg nach Nirgendwo, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow bei einem Rundtischgespräch mit den Leitern diplomatischer Vertretungen über die Lage in der Ukraine.

Nach seinen Worten ist der Westen der Urheber der „Selensky-Formel“, was bestätigt, wie vehement die Angelsachsen die Alternativlosigkeit des von ihnen verfolgten Ansatzes verteidigen. Der Westen verstehe, dass das Ende des „Projekts Ukraine“ begonnen hat, und kann seine Unterstützung nicht einstellen: „Und das nicht nur aus Gründen des Prestiges, das sie glauben, aufs Spiel gesetzt zu haben und nicht verlieren zu können, sondern auch im Hinblick auf den wirtschaftlichen Nutzen.“

„Mehr als 60 Prozent der Waffen, die die EU-Länder kaufen, sind aus amerikanischer Produktion. Die EU-Länder werden von Washington gezwungen, der Ukraine alles, was sie haben, fast umsonst zu geben, und die Arsenale der Länder, die das getan haben, werden durch die Lieferung amerikanischer Waffen zum vollen Preis aufgefüllt.“

Die Fast-Entlassung des Oberbefehlshabers der ukrainischen Streitkräfte

Der Skandal um die nicht stattgefundene Entlassung von Valery Saluzhny am Montagabend zeige die politische Schwäche des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky und seine Unfähigkeit, einen unerwünschten Konkurrenten ohne die Erlaubnis der westlicher Strippenzieher loszuwerden, sagte der russische Botschafter des Außenministeriums für Kriminalitätsfragen des Kiewer Regimes Rodion Miroschnik gegenüber der TASS.

Mark Galeotti vom britischen Royal United Security and Defence Research Institute (RUSI) wiederum merkte im Spectator an, dass Selensky die Pläne, Saluzhny zu ersetzen, aufgegeben haben könnte, nachdem er erkannt hatte, dass die Reaktion auf die Entscheidung äußerst negativ ausfallen könnte. „Was hat er sich dabei gedacht?“, zitierte ein Journalist den europäischen Diplomaten Galeotti.

„Wie dem auch sei, die Spannungen zwischen Se und Sa scheinen nicht nur real zu sein, sondern auch die politische Lage [in der Ukraine] ernsthaft zu destabilisieren“, sagte er.

Ende der Übersetzung

