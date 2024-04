Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 8. April, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Mangel an Soldaten und Mobilisierung von Gefangenen: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Der Befehlshaber der ukrainischen Bodentruppen hat erklärt, dass niemand in der Ukraine die Mobilisierung aussitzen kann, da die Truppen nicht über genügend Personal verfügen.

Vor diesem Hintergrund schlug die Werchowna Rada vor, die Mobilisierung von Sträflingen zuzulassen, während der ukrainische Präsident Wladimir Selensky mit Ministern und Mitgliedern seiner Partei über die Situation in der Region Charkow sprach.

Verlauf der Operation

Die russischen Streitkräfte haben in der Nacht fünf Gegenangriffe der ukrainischen Streitkräfte bei Awdejewka abgewehrt und die Lage entlang der Frontlinie bei Awdejewka und südlich von Donezk verbessert, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

In allen Abschnitten, einschließlich Donezk, Kupjansk und Cherson, hat der Gegner im Laufe des Tages bis zu 940 Kämpfer verloren.

Die russische Luftabwehr schoss nach Angaben des Ministeriums im Laufe des Tages 291 ukrainische Drohnen, drei französische Hammer-Lenkbomben und vier HIMARS-Raketen ab.

„Es ist unmöglich sein, das auszusitzen“

Der Befehlshaber der ukrainischen Bodentruppen, Alexander Pawljuk, erklärte, dass niemand in der Ukraine die Mobilisierung aussitzen könne, da die Truppen nicht über genügend Personal verfügten.

Dabei räumte er ein, dass die Gesellschaft eine negative Einstellung gegenüber den Mitarbeitern der territorialen Einberufungszentren entwickelt hat: „Heute versteckt man sich vor ihnen“ und „erlaubt sich, sie zu verachten und Schikanen und sogar Schlägereien zu organisieren“.

Mobilisierung von Häftlingen

Die Mitglieder des Ausschusses für Strafverfolgung der Werchowna Rada empfahlen dem Parlament, die Mobilisierung von Sträflingen in die ukrainischen Streitkräfte zuzulassen, so der Abgeordnete Maxim Buzhansky. Er wies darauf hin, dass alle Verurteilten mobilisiert werden können, mit Ausnahme von „Personen, die Verbrechen gegen die Grundlagen der nationalen Sicherheit begangen haben, Mördern, Vergewaltigern, Pädophilen und Personen, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss tödliche Verkehrsunfälle begangen haben“.

Der Gesetzesentwurf legt auch das Verfahren fest, nach dem die Verurteilten der Mobilisierung zustimmen und sich einer medizinischen Untersuchung unterziehen müssen. Mobilisierte Häftlinge werden auf Bewährung entlassen.

Das Justizministerium der Ukraine befürwortet die Mobilisierung von Gefangenen. Nach Angaben von Minister Denis Malysuka sind Tausende von Gefangenen bereit, in die Reihen der ukrainischen Armee einzutreten, und es sei möglich, mindestens 50.000 Verurteilte einzuberufen.

Die Lage in der Region Charkow

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky hielt eine Sitzung des Rates der Oberbefehlshaber ab, auf der die Lage in der Region Charkow und Fragen der Verteidigung der Stadt, einschließlich der Möglichkeit, die Luftverteidigung und die elektronische Kriegsführung in der Region zu verstärken, erörtert wurden.

Wie Selensky in seinem Telegrammkanal schrieb, wurden die ukrainischen Diplomaten nach den Ergebnissen der Sitzung beauftragt, mit den westlichen Partnern zusammenzuarbeiten, um neue Luftabwehrsysteme zu beschaffen.

Später beim Treffen des Staatschefs mit Mitgliedern der Regierung wurden Maßnahmen zur wirtschaftlichen Unterstützung von Charkow und der Region sowie die Situation der Stromversorgung besprochen.

Drohnenproblem

Russische Aufklärungsdrohnen werden für die ukrainische Armee zu einem erheblichen Problem, da sie schwer zu identifizieren und nicht leicht abzuschießen sind, sagte Ilja Jewlasch, der Sprecher des ukrainischen Luftwaffenkommandos. Ihm zufolge kann der Einsatz von Aufklärungsdrohnen durch das russische Militär den ukrainischen Truppen sehr großen Schaden zufügen.

Militärische Buchprüfung

Im ukrainischen Verteidigungsministerium wurde ein Prüfungsausschuss eingerichtet, dem auch NATO-Experten angehören. Der Ausschuss, dem zertifizierte Prüfer aus NATO-Mitgliedstaaten und der Ukraine angehören, ist eine der Komponenten des neuen Modells zur Reform der Finanzkontrolle im Verteidigungsministerium.

Wie der stellvertretende Verteidigungsminister Juri Dzhygir feststellte, ist die Einrichtung des Ausschusses „eine Gelegenheit, ausländische Partner für die Arbeit im Bereich der Innenrevision zu gewinnen“, gleichzeitig werde der Ausschuss „als Schutz vor politischer Einmischung dienen“, sagte er.

Ende der Übersetzung

