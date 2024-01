Tacheles #126 heute wieder live um 20.00 Uhr

Tacheles

Auch an diesem Freitag werden wir Tacheles wieder live senden.

Auch dieses Mal müssen wir Tacheles wieder live senden, weil wir es nicht geschafft haben, die Sendung vorher aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen von Tacheles haben wir normalerweise Donnerstags gemacht, aber weil ich wegen Anti-Spiegel-TV fast jeden Donnerstag in Moskau bin, klappt das in letzter Zeit oft nicht mehr. Daher haben wir entschieden, dass Tacheles heute zum letzten Mal am Freitag kommt, in Zukunft wird Tacheles immer Sonntagabend um 20.00 Uhr veröffentlicht.

Tacheles # 126

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



