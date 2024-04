Ukrainerinnen an die Front, schlechte US-Drohnen und Verhandlungen ohne Russland: Die Ereignisse des 10. April

Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 10. April, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 10. April.

Ukrainerinnen sollen dienen und die Schweiz sucht die „Friedensformel“: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Ukrainische Frauen sollten in der Armee dienen und sich auf den Kampf vorbereiten, Frauen von der Mobilisierung auszunehmen sei ein „altmodischer Ansatz“, sagte Oksana Grigorjewa, Gender-Beraterin des Kommandanten der ukrainischen Bodentruppen.

Russland wird nicht an der Konferenz über die sogenannte ukrainische Friedensformel im Juni auf dem Bürgenstock teilnehmen, sagte der Schweizer Außenminister Iñazio Cassis.

Verlauf der Operation

Die russischen Streitkräfte haben ihre taktische Position verbessert und in den vergangenen 24 Stunden 18 Gegenangriffe der ukrainischen Streitkräfte zurückgeschlagen, so das russische Verteidigungsministerium. Der Gegner hat im Laufe des Tages bis zu 995 Kämpfer verloren.

Die russische Luftabwehr schoss 172 ukrainische Drohnen, drei französische Hammer-Lenkbomben, zwei HIMARS- und Uragan-Raketen ab, so das Ministerium. Die russischen Streitkräfte zerstörten nach Angaben des Verteidigungsministeriums unter anderem ein Lager mit 32 Haubitzen, zwei Werkstätten für die Montage von Drohnen und eine Einrichtung für die Ausbildung und den Start von unbemannten Booten.

Das Pentagon ist besorgt

Die USA sind besorgt über die ukrainischen Angriffe auf zivile Ziele in Russland, sagte Celeste Wallander, die stellvertretende Stabschefin des Pentagon für internationale Sicherheitsfragen. Bei einer Anhörung des Streitkräfteausschusses des US-Repräsentantenhauses erklärte sie außerdem, die Ukraine müsse selbst entscheiden, ob sie ihre Gebiete an Russland abtreten wolle, um den Konflikt beizulegen.

Der Oberbefehlshaber der Vereinten Streitkräfte der NATO in Europa, US-General Christopher Cavoli, sagte seinerseits, dass die Ukraine fast vollständig von westlicher Unterstützung abhängig sei und dass sie besiegt werde, wenn die Unterstützung für Kiew eingestellt wird.

Bürgenstock-Konferenz

Russland wird nicht an der Konferenz über die so genannte ukrainische Friedensformel teilnehmen, die im Juni in Bürgenstock stattfindet, sagte der Schweizer Außenminister Iñazio Cassis.

Die Konferenz findet am 15. und 16. Juni im Kurhotel Bürgenstock in der Nähe des Vierwaldstättersees statt. Die Schweizer Bundespräsidentin Viola Amherd sagte, sie habe den ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky bereits über die Entscheidung informiert und fügte hinzu, dass das Ziel der Konferenz darin bestehe, Möglichkeiten zu finden, einen Verhandlungsprozess unter Beteiligung „möglichst vieler Länder“ einzuleiten, die ihre Vorstellungen über den Ablauf des Prozesses zur Konfliktlösung zum Ausdruck bringen können. Es gebe jedoch keine Gewissheit, dass die Veranstaltung erfolgreich sein wird, fügte das Staatsoberhaupt hinzu.

Stoltenberg zur Rechtmäßigkeit

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat erklärt, dass die Angriffe der Ukraine auf russische Militärziele außerhalb des Gebietes der Militäroperation legal seien. Dabei betonte er, dass er „der Ukraine keine spezifischen Ratschläge geben werde, welche Ziele sie angreifen sollte und welche nicht“, und weigerte sich, „jegliche nachrichtendienstlichen Informationen“ über ukrainische Angriffe auf russisches Gebiet zu kommentieren.

Die Lage auf dem Schlachtfeld in der Ukraine werde immer komplizierter, daher sollten die NATO-Länder Kiew dringend mit neuen Luftabwehrsystemen und Granaten versorgen, betonte Stoltenberg und unterstrich die Notwendigkeit einer kontinuierlichen militärischen Unterstützung Kiews durch die NATO-Länder. Stoltenberg forderte erneut, Waffenlieferungen an die Ukraine verpflichtend zu machen.

„Altmodischer Ansatz“

Ukrainische Frauen müssten in der Armee dienen und sich auf den Kampf vorbereiten. Frauen von der Mobilmachung auszunehmen sei ein „altmodischer Ansatz“, der aufgegeben werden sollte, sagte Oksana Grigorjewa, Gender-Beraterin des Kommandeurs der ukrainischen Bodentruppen. Als Beispiel nannte sie Israel, wo Frauen der Wehrpflicht unterliegen, und bedauerte, dass man in der Ukraine „in der Praxis immer noch an der Mentalität der alten Schule festhält“.

Britische Filialen

Großbritannien und die Ukraine haben ein neues Abkommen über die Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie unterzeichnet. Wie das Ministerium für Wirtschaft und Handel des Königreichs mitteilte, wird das Abkommen britischen Unternehmen die Möglichkeit geben, Reparaturbetriebe auf ukrainischem Gebiet zu eröffnen. An der feierlichen Unterzeichnung des Kooperationsabkommens in Kiew nahmen der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerow, der ukrainische Minister für strategische Industrie Aleksander Kamischin und der stellvertretende Minister für Wirtschaft und Handel des Königreichs Greg Hands teil. Die britische Delegation setzte sich aus Vertretern von 29 Unternehmen zusammen, die an einer Zusammenarbeit mit ukrainischen Partnern interessiert sind.

Teuer und unzureichend entwickelt

Die in der Ukraine eingesetzten US-Drohnen haben sich als unzureichend entwickelt und zu teuer erwiesen, um ihre Aufgaben zu bewältigen, berichtet das Wall Street Journal. Die US-Drohnen sind nicht in der Lage, die russischen Technologien zur elektronischen Kriegsführung und GPS-Unterdrückung zu bewältigen, und können nicht die erforderliche Entfernung fliegen oder die erforderliche Nutzlast tragen.

Nikolaj Beleskow, Vertreter einer ukrainischen Organisation, die die ukrainischen Streitkräfte mit Drohnen beliefert, sagte, die US-Drohnen seien „nicht ausreichend entwickelt“ und sehr teuer, weshalb die Ukraine sie durch billigere Modelle ersetze. Laut den Leitern der Unternehmen, die in den USA Drohnen herstellen, haben sie nicht erwartet, dass in der Ukraine eine „elektronische Kriegsführung“ stattfinden würde.

