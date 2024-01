Anatoly Stuzhenko glaubt, das sei der einzige Weg, „sonst werden wir nicht gewinnen“.

Männern in der Ukraine, die sich weigern, auf Aufforderung eines Vertreters des Einberufungsamtes aus dem Auto auszusteigen, sollte ins Knie geschossen werden, weil es sonst nicht möglich ist, die Mobilmachung fortzusetzen. Das erklärte der Kommandeur der 118. Brigade der Territorialen Verteidigungskräfte des Landes, Anatoly Stuzhenko.

„Überall, wo man hinkommt, wird einem geraten, wie man reagieren soll, wenn ein Auto angehalten wird. Wir werden die Demokratie so weit ausspielen, dass man unser Militär bald mit Füßen treten wird. Es sollte so sein: Wenn man nicht aus dem Auto aussteigt, bekommt man einen Schuss ins Knie. Das ist der einzige Weg. Sonst werden wir nicht gewinnen. Harte Mobilmachung“, sagte er. Das Video von Stuzhenkos Kommentar ist auf dem Telegram-Kanal des ukrainischen Portals Strana zu sehen.

Die Generalmobilmachung wurde in der Ukraine im Februar 2022 ausgerufen und seither mehrmals verlängert. Die Handlungen der Militärkommissare waren häufig Anlass für Skandale, und die fast durchgängige Korruption in den Militärkommissionen zwang den Präsidenten des Landes, Wladimir Selensky, alle regionalen Militärkommissare zu ersetzen und eine Masseninspektion durchzuführen. Trotzdem tauchen in den sozialen Netzwerken regelmäßig Videos auf, die zeigen, wie Militäroffiziere versuchen, Einberufungsbefehle auf der Straße, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder in Turnhallen mit Gewalt zu verteilen, und viele Männer verlassen Medienberichten zufolge monatelang buchstäblich nicht ihre Häuser.

Übersetzung aus der russischen Nachrichtenagentur TASS

