Ungelöster Streit

Letzte Woche wurde wieder ein sogenannter Shutdown abgewendet. Das US-Parlament genehmigte die Finanzierung der US-Behörden bis Anfang März, während wieder keine Einigung über Hilfen für die Ukraine erreicht wurde.

Die USA können der Ukraine auch weiterhin nicht finanziell und militärisch helfen, weil die früher genehmigten Hilfen aufgebraucht sind und die US-Republikaner sich gegen weitere Ukraine-Hilfen sperren, beziehungsweise sie an die Finanzierung der Sicherung der Grenze zu Mexiko koppeln. Da die Finanzierung der US-Behörden in diesen Tagen ausgelaufen wäre, wurde ein neuer Haushalt zur Finanzierung der US-Behörden verabschiedet, während die strittigen Fragen ungelöst bleiben.

US-Präsident Joe Biden hat am 19. Januar das Gesetz unterzeichnet, das zuvor von beiden Häusern des Kongresses gebilligt wurde, um die Finanzierung der US-Behörden bis Anfang März sicherzustellen. Der Kongress und der Senat hatte das Gesetz zur Finanzierung der US-Behörden bis Anfang März zuvor gebilligt. Laut dem Gesetz werden die Mittel zur Finanzierung der Bundesbehörden für einige Behörden bis zum 1. März und für andere bis zum 8. März verlängert.

Das am 17. November 2023 von beiden Häusern des Kongresses gebilligte Gesetz zur vorübergehenden Finanzierung der Arbeit der Bundesregierung ohne Hilfen für Israel und die Ukraine wäre am 19. Januar ausgelaufen. Auch das neue Gesetz sieht nur die Bereitstellung von Mitteln für die Arbeit der US-Regierungsstellen vor und erwähnt keine Hilfe für die beiden Länder.

Auch danach konnten sich Demokraten und Republikaner nicht über die Fragen der Verschärfung der Kontrollen an der südlichen US-Grenze und der Gewährung von Hilfe für die Ukraine einigen, erklärte der Mehrheitsführer der Demokraten im Oberhaus des US-Kongresses Chuck Schumer am Montag. The Hill zitierte ihn:

„Wir bleiben hoffnungsvoll, aber eine Einigung ist sicher noch nicht erreicht. Es gibt immer noch eine Reihe von Fragen, über die es keine Einigung gibt. Bei einem so komplexen Thema wie der Grenze kommt es nicht nur darauf an, was wir tun, sondern auch wie wir es tun. Die Konsultationen sind also noch nicht abgeschlossen.“

Die Biden-Regierung hat den Antrag auf zusätzliche Haushaltsmittel für das am 1. Oktober begonnene Haushaltsjahr 2024, in dem sie vor allem Israel und die Ukraine unterstützen und China und Russland im asiatisch-pazifischen Raum entgegentreten wollte, vor fast vier Monaten an das US-Parlament geschickt. Insgesamt möchte die Biden-Regierung dafür rund 106 Milliarden Dollar erhalten, die immer noch nicht genehmigt sind.

Das weitere Schicksal des Antrags und der alternativen Gesetzentwürfe bleibt unklar. Viele Republikaner haben sich in den letzten Monaten gegen die Fortsetzung der Finanzhilfe für Kiew ausgesprochen. Mike Johnson, der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, hat erklärt, weitere Hilfen für die Ukraine an eine strengere Kontrolle der US-Südgrenze zu knüpfen. Auch der republikanische Minderheitsführer im Senat Mitch McConnell hat sich so geäußert.

Die Debatte zwischen den regierenden Demokraten und den oppositionellen Republikanern geht weiter, während Kiew Geld und Munition ausgehen.

