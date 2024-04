Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 11. April, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 11. April.

Beginn der Übersetzung:

Das skandalöse Mobilmachungsgesetz und Trumps Pläne: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Die Werchowna Rada hat ein Gesetz zur Verschärfung der Mobilmachungsregeln in der Ukraine verabschiedet.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump will sich an die russischen und ukrainischen Präsidenten Wladimir Putin und Wladimir Selensky mit dem Vorschlag wenden, „sich zusammenzusetzen und über Frieden zu reden“, falls er die Präsidentschaftswahlen gewinnt.

Die TASS hat die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengetragen.

Verlauf der Operation

Die russischen Streitkräfte haben in den vergangenen 24 Stunden acht Gegenangriffe von Angriffsgruppen der ukrainischen Streitkräfte zurückgeschlagen und die taktische Lage bei Awdejewka sowie entlang der Frontlinie südlich von Donezk verbessert, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Die gegnerischen Verluste beliefen sich auf insgesamt 970 Kämpfer.

Die russische Luftabwehr schoss 266 ukrainische Drohnen ab, fing vier HIMARS- Uragan-Raketen sowie drei JDAM-Lenkbomben ab, so das Ministerium. Darüber hinaus zerstörten die russischen Streitkräfte drei Lager mit Raketenartilleriewaffen und Flugabwehrsystemen sowie eine Abschussrampe des Flugabwehrraketensystems S-125.

Vergeltungsschlag

Wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte, haben die russischen Streitkräfte in der Nacht zum Donnerstag als Vergeltung für die Versuche Kiews, russische Öl-, Gas- und Energieanlagen zu beschädigen, einen massiven Schlag mit luft- und seegestützten Präzisionswaffen mit großer Reichweite gegen ukrainische Anlagen des Brennstoff- und Energiekomplexes geführt.

Die Ziele des Angriffs wurden erreicht. Alle Anlagen seien getroffen worden, teilte das Ministerium mit. Infolgedessen wurde die Arbeit ukrainischer Unternehmen der Militärindustrie gestört, die Verbringung von Reserven in die Kampfgebiete unterbrochen und die Versorgung ukrainischer Einheiten mit Treibstoff behindert.

Sinnloser Prozess

Der Verhandlungsprozess über die Ukraine ohne Russland sei sinnlos und im Grunde „ein Prozess für nichts“, sagte Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten auf eine Frage der TASS zur Initiative der Schweiz, im Juni eine Konferenz über die sogenannte ukrainische Friedensformel abzuhalten. Peskow betonte, dass „wir zuerst verstehen müssen, worüber da geredet wird, über welche Friedensformel“.

Russland, so Peskow weiter, sei offen für Verhandlungen über die Ukraine, aber unter den Bedingungen, dass Kiew sich Verhandlungen selbst untersagt hat, sehe Moskau „keine Perspektiven“. Am Vortag hatte die Schweizer Bundespräsidentin Viola Amherd angekündigt, dass die Schweiz im Juni 2024 auf dem Bürgenstock eine Konferenz über die sogenannte ukrainische Friedensformel abhalten werde.

Verschärfung der Mobilmachung

Das ukrainische Parlament hat in zweiter und letzter Lesung das Gesetz zur Verschärfung der Mobilmachungsvorschriften in der Ukraine verabschiedet, das eine Reihe von Skandalen und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen ausgelöst hat. Das Gesetz sieht insbesondere härtere Strafen für die Umgehung der Mobilisierung vor und legt die Kategorien von Personen fest, die der Mobilmachung unterliegen. Gleichzeitig wurden Änderungen zur Demobilisierung und Rotation von Soldaten sowie Bestimmungen über zusätzliche Zahlungen an Militärangehörige an der Front aus dem Gesetz gestrichen.

Das Gesetz soll dem ukrainischen Präsidenten zur Unterschrift vorgelegt werden. Danach wird es offiziell veröffentlicht und tritt einen Monat nach seiner Veröffentlichung in Kraft.

Lettland wird der Ukraine helfen

Kiew und Riga haben ein bilaterales Sicherheitsabkommen unterzeichnet, nach dem Lettland jährlich 0,25 Prozent des BIP für militärische Hilfe an die Ukraine bereitstellen wird, sagte Wladimir Selensky. Er präzisierte, dass Lettland „in diesem Jahr militärische Unterstützung im Wert von etwa 112 Millionen Euro leisten wird“.

Darüber hinaus, so der ukrainische Präsident, verpflichte sich Lettland für zehn Jahre, Kiew in den Bereichen Cyberverteidigung, Minenräumung und unbemannte Technologien zu unterstützen, und wird auch den Beitritt der Ukraine zur EU und zur NATO fördern.

Sich hinsetzen und reden

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump verspricht, am Tag nach seiner Amtseinführung mit den russischen und ukrainischen Präsidenten Wladimir Putin und Wladimir Selensky zu sprechen, falls er die Wahl im November gewinnt. CNN berichtete unter Berufung auf Quellen, dass Trumps Plan zur Beendigung des Konflikts in der Ukraine mit einem Aufruf an beide Seiten beginnen würde, „sich zusammenzusetzen und zu reden“, wobei der ehemalige Präsident auf eine Vereinbarung zur Beendigung der Feindseligkeiten drängen würde.

Den Quellen zufolge wird Trump die US-Militärhilfe für Kiew als Druckmittel einsetzen, um „beide Seiten an den Verhandlungstisch zu bringen“. Gleichzeitig ist Europa besorgt, dass Trumps Vorgehen für die Ukraine den Verlust von Gebieten bedeuten könnte.

Demografische Katastrophe

Die demografischen Probleme der Ukraine werden vor dem Hintergrund der Militäroperation, die eine Bedrohung für das künftige Bevölkerungswachstum des Landes darstellt, erheblich verschärft, schreibt die New York Times. So hat sich die Geburtenrate in der Ukraine in den Jahren von 2021 bis 2023 fast halbiert. Dabei bergen die von Selensky getroffenen Entscheidungen die Gefahr, dass die Bevölkerung des Landes in Zukunft noch stärker schrumpfen wird, so die Zeitung.

Dabei geht es vor allem um den erheblichen Verlust junger Menschen im Alter von 20 bis 30 Jahren, die die Basis der ukrainischen Streitkräfte bilden, sowie um die Herabsetzung des Mobilisierungsalters. Darüber hinaus schränkt die Auswanderung von etwa 800.000 Frauen in EU-Länder die potenzielle Erholung der ukrainischen Bevölkerung in der Zukunft ein, was sich noch negativer auswirken wird als die militärischen Verluste.

Die Zeitung stellt fest, dass der Anteil der jungen Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren an der Bevölkerungsstruktur den niedrigsten Wert in der Geschichte des Landes erreicht hat.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen