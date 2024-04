Warum der Westen nicht will, dass die Menschen Russland besuchen

Leben und Reisen in Russland

Ein amerikanischer Journalist ist gegen den Rand seiner Freunde und Kollegen nach Russland gereist und hat über seine überraschenden Eindrücke berichtet.

Der amerikanische Journalist John Varoli hat früher jahrelang für die New York Times, Reuters und Bloomberg aus Russland berichtet und kennt das Land eigentlich sehr gut. Die westlichen Medien hat er vor Jahren verlassen müssen, weil seine Meinung nicht mehr mit ihrer Berichterstattung vereinbar war. Ich habe John kürzlich bei einer Talkshow im russischen Fernsehen kennengelernt, als er das erste Mal seit vielen Jahren in Russland war.

Inzwischen ist John zurück in den USA und er hat einen Artikel über seine Reise geschrieben, den ich übersetzt habe, weil ich aufzeigen will, wie andere Westler, die heute nach Russland reisen, das Land erleben.

Beginn der Übersetzung:

Warum Biden nicht will, dass Amerikaner Russland besuchen

Die westliche Wahrnehmung Russlands basiert auf Propaganda, die in Lügen gehüllt ist und in Unmengen an Desinformation steckt. Wie sieht also das wahre Russland aus? Ich bin dorthin gegangen, um es herauszufinden. Die Ergebnisse waren schockierend.

Mein obiger Hinweis ist offensichtlich eine Anspielung auf Winston Churchills berühmte Bemerkung aus dem Jahr 1939, dass Russland „ein in ein Mysterium gehülltes Rätsel“ sei.

In ihrem Bemühen, die liberale globalistische Kriegsmaschinerie zu unterstützen, fabrizieren die großen westlichen Medien unverhohlen ihre Berichterstattung über Russland, ein Land, das sie wegen seiner Verteidigung der nationalen Souveränität und traditioneller Werte hassen.

Im Reich der westlichen Medienlügen ähnelt das Leben in Russland dem in Nordkorea – die Armut sei weit verbreitet und der wirtschaftliche Zusammenbruch stehe unter dem Druck der Sanktionen bevor; Geheimpolizei durchkämme dunkle, leere Straßen auf der Suche nach unglücklichen Opfern, die sie in Sklavenarbeitslager verschleppen; der Kreml marschiere willkürlich in Nachbarstaaten ein, „um das Sowjetimperium wieder aufzubauen“; und jeder Russe wolle in den Westen fliehen.

Diese Desinformation ist so umfassend und allgegenwärtig, dass selbst die gebildetsten und klügsten Köpfe im Westen unter ihren Einfluss geraten können. In den USA gibt es nur wenige glaubwürdige unabhängige Medien und Expertenquellen, und die meisten Amerikaner haben weder die Zeit noch die Fähigkeiten, eigene Nachforschungen anzustellen.

Sogar ich hatte meine Zweifel – kurz bevor ich New York letzten Monat verließ, hätte ich meine Reise beinahe abgesagt, weil ich von Leuten mit Nachrichten bombardiert wurde, die versuchten, mich davon zu überzeugen, dass „Putin mich entführen“ und als „Bauern zum Tauschen“ von Russen, die in US-Gefängnissen festgehalten werden, benutzen würde. Ich begann mich zu fragen: „Vielleicht haben sie recht.“

Mit einiger Besorgnis bestieg ich das Flugzeug und befand mich innerhalb eines Tages an der russischen Grenze. Dies war mein erster Besuch seit fünf Jahren. Anstelle der oben erwähnten Lügen und Desinformationen offenbarte meine Reise ein Land mit einer lebendigen Zivilgesellschaft, in der die Menschen weitaus mehr Freiheit, wirtschaftliche Möglichkeiten und sozialen Schutz genießen als wir im Westen.

Die Entwicklung geht in die richtige Richtung

Ich reiste zwei Wochen lang in fünf Regionen – die Region Leningrad, Sankt Petersburg, die Region Nowgorod, die Region Moskau und Moskau. Ich habe das Leben sowohl in Provinzstädten als auch in Großstädten gesehen und mich frei mit den unterschiedlichsten Menschen unterhalten. Ich reiste nach meinem eigenen Zeitplan und wohnte in der Nachbarschaft, nicht in Hotels.

Abgesehen von zusätzlichen Befragungen an der russischen Grenze aufgrund meines US-Passes wurde ich kein einziges Mal von der Polizei angesprochen, festgenommen, verfolgt oder belästigt. Russische Städte haben eine ausgeprägte Atmosphäre von Freiheit und Sicherheit; etwas, das man über US-Städte nie sagen würde.

Auch wenn ich im März dort war, als das Wetter grau war und die Russen immer noch mit der Winterflaute zu kämpfen hatten, empfand ich die Menschen als außerordentlich herzlich, wohlwollend, respektvoll und freundlich. Ich hatte fast das Gefühl, zurück in den USA zu sein, die wir vor 30 Jahren hatten.

Die Gewalt, Arroganz, Raubgier und Wut, die das Leben in Russland prägten, als ich dort von 1992 bis 2012 lebte, scheinen deutlich nachgelassen zu haben. Was war in den letzten 12 Jahren passiert, um so einen Unterschied zu machen? Vor allem, wenn sich die USA im selben Zeitraum in einer Abwärtsspirale aus Gewalt, Streit, Hass und kollektivem Wahnsinn befanden.

Russland ist nicht perfekt. Es hat wie jedes andere Land eine ganze Reihe von Problemen. Der Lebensstandard in Provinzstädten liegt immer noch hinter vergleichbaren Orten in Europa und den USA zurück. Aber insgesamt entwickelt sich Russland in die richtige Richtung, was man vom Westen nicht behaupten kann, der von zunehmenden gesellschaftlichem Streit und einer drohenden finanziellen Katastrophe geplagt wird.

Volle Gotteshäuser

Orthodoxe Kirchen sind voll. Im Gegensatz zu den USA und Europa, die „progressive“ Gesellschaften aufbauen, die auf einer säkularen, totalitären Ideologie basieren, habe ich gesehen, wie die Russen eine aufrichtige, fromme religiöse Einstellung an den Tag legten, sogar an Wochentagen Gotteshäuser besuchten und sich insgesamt an einen Moralkodex hielten, während sie ihren Geschäften und ihrem tägliche Leben nachgingen.

Sogar in Moskau und St. Petersburg waren die Kirchen überfüllt, was sehr unerwartet war. Weltweit haben Stadtbewohner in ihrem Leben oft wenig Raum für religiösen Glauben. Aber das ist in Russland nicht der Fall. Moskau macht seinem Spitznamen als „Drittes Rom“ und zentrale Stadt des Christentums alle Ehre.

Mit einigen Freunden besuchte ich das Grab des Heiligen Sergius im Kloster der Heiligen Dreifaltigkeit in der Region Moskau. Die Gläubigen bildeten eine lange Schlange, um sich dem Grab des Heiligen zu nähern und ein Gebetsanliegen zu hinterlassen. Im Kampf mit dem Westen sind Russlands Klöster die „Geheimwaffen“ des Landes. Keine von der NATO-Militärindustrie entwickelte Vorrichtung kann die spirituelle Macht der russischen Klöster und ihrer Gläubigen überwinden.

Im Gegensatz zu Selenskys Ukraine, wo die einheimische orthodoxe Kirche verboten, Priester inhaftiert und Kirchen und Klöster gesprengt wurden, blüht die Religionsfreiheit in Russland auf. Die traditionellen Glaubensrichtungen werden vor Verachtung, Spott und Verfolgung geschützt, denen sie im Westen oft ausgesetzt sind.

Kein antiamerikanisches Gefühl

Obwohl es (zu Recht) viel Kritik an der gewalttätigen und gesetzlosen Außenpolitik des Weißen Hauses gab, stieß ich auf keine feindselige Stimmung gegenüber dem amerikanischen Volk; es gab nicht den geringsten Zwischenfall. Tatsächlich lernen viele Russen weiterhin Englisch, schauen sich amerikanische Unterhaltungssendungen an und hören unsere Musik. Vergleichen Sie das damit, dass wir alles gecancelt haben, was mit Russland und seiner Kultur zu tun hat.

Obwohl ich Staatsbürger eines Landes bin, das mittlerweile den Terrorismus unterstützt und einen brutalen Krieg gegen den Donbass und die Krim schürt, hegten die Russen keine bösen Gefühle mir gegenüber. Als ich in den 1990er Jahren in Russland lebte, als die Beziehungen eher freundschaftlich waren, war ich auf weitaus mehr antiamerikanische Gefühle gestoßen.

Auf dieser Reise haben die Russen ihr Bestes getan, um mir auf jede erdenkliche Weise zu helfen; gastfreundlich, freundlich und zuvorkommend sein. Wie sind solche humanen und aufgeklärten Einstellungen zu erklären? Vielleicht hängt es mit der Frömmigkeit des russischen Volkes zusammen, mit seinem tiefen Verständnis für die Macht der Barmherzigkeit, Nächstenliebe und Vergebung und mit der Überzeugung, dass Einzelpersonen nicht für die Sünden ihrer herrschenden Klasse verantwortlich gemacht werden sollten.

Steigender Lebensstandard

Die russische Wirtschaft boomt und die Menschen leben heute weitaus besser als vor dem Jahr 2000, als Wladimir Putin Präsident wurde. Die Arbeitslosigkeit liegt knapp über 2,5 Prozent und die Inflation ist unter Kontrolle. Allerdings liegen die Zinssätze im Bereich von 17 Prozent, was das weitere Wirtschaftswachstum bremst.

Selbst wenn wir die technologischen und industriellen Fortschritte der letzten zwei Jahrzehnte außer Acht lassen, die das Leben der meisten Menschen auf der ganzen Welt verbessert haben, gibt es spezifische politische Entscheidungen der Regierung Putin, die die Lebensqualität verbessert haben.

Dazu gehören seine energischen Bemühungen zur Verbesserung der Strafverfolgung, zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit sowie zur Zerschlagung der organisierten Kriminalität und des Würgegriffs, den liberale Oligarchen einst über die russische Wirtschaft hatten. In den 1990er und 2000er Jahren haben die Oligarchen Hunderte Milliarden Dollar an Volksvermögen abgeschöpft, hauptsächlich durch den Verkauf von Rohstoffen, und das Geld dann im Ausland versteckt.

Bis heute kann ich persönlich russische Gangster nennen, die vor der Justiz in Moskau geflüchtet sind und in den USA ein herzliches Willkommen gefunden haben. Aus diesem Grund können einige Oligarchen im Exil Putin nicht verzeihen und finanzieren weiterhin sogenannte „Oppositionsfiguren“ wie den verstorbenen US-Aktivposten Alexej Nawalny.

Mit „steigendem Lebensstandards“ meine ich nicht nur materiellen Wohlstand. Es sind auch nicht materielle Werte zu berücksichtigen, beispielsweise das Leben in einem Land, in dem die Regierung nationale Kulturen, traditionelle Werte und Souveränität schützt und unterstützt. Dies ist sicherlich ein wesentlicher Faktor für den Optimismus, den ich in der Luft gespürt habe.

Und schließlich das Essen – das Essen ist fantastisch. Natürlich. Lecker. Frisch. Ich vermute, dass dies das Ergebnis einer strengen staatlichen Regulierung der Lebensmittelversorgung sowie der Qualität der Zutaten und Zubereitungsarten ist – etwas, das es in den USA so gut wie nicht gibt.

Lebhafte und offene Diskussionen

Jeder, mit dem ich sprach, vom Durchschnittsmenschen auf der Straße bis hin zu denen, die ich auf Veranstaltungen traf, zeigte eine außergewöhnliche intellektuelle Neugier und Fähigkeit. Die Menschen waren aufgeschlossen, diskussionsfreudig und debattierend. Sie zeigten ein hohes Maß an Wissen über ihr Land und die Welt.

Ich habe an der Technischen Universität St. Petersburg Vorlesungen gehalten, wo es zu aufschlussreichen Diskussionen mit Studenten kam, von denen einige mit der Politik Russlands nicht einverstanden waren. Niemand hatte Angst. Die Gespräche waren lebhaft und ungehemmt. Es gab keine angriffsbereite „Gedankenpolizei“, wie es an amerikanischen Universitäten oft der Fall ist.

Die überwiegende Mehrheit der Russen unterstützt Präsident Putin aufrichtig, wie die jüngsten Wahlen beweisen. Es gibt zwei Hauptgründe für seine enorme Popularität: Er hat den Zerfall Russlands in den 1990er Jahren gestoppt und seine Politik hat das Land zu einem viel besseren Ort zum Leben gemacht.

Außerdem besuchte ich einige Talkshows im staatlichen Fernsehen, in denen wir über Geopolitik diskutierten. Ich war überrascht, dass der Fernsehmoderator immer die US-Version der Ereignisse präsentierte und sogar westliche Medienberichterstattung zeigte, damit das Publikum beide Seiten des Themas klar verstehen konnte und nicht nur den russischen Standpunkt.

Anschließend diskutierten, debattierten und analysierten mehrere von uns das vorliegende Thema. Niemals hat irgendjemand versucht, mich vorzubereiten, mich zu kontrollieren, mich zu drängen oder mich dazu zu drängen, bestimmte Dinge zu sagen. Tatsächlich wurden einige der Talkshows live ausgestrahlt – was zeigt, wie viel Freiheit die russischen Medien zulassen.

„Nicht nach Russland reisen“?

Dies könnte das schönste Porträt von Joe Biden (oben) sein, das die Essenz seiner Seele einfängt, die Seele eines bösen Mannes, der so vielen Elend und Leid gebracht hat. Ich vermute, dass ein solches Porträt irgendwo auf dem Dachboden des Weißen Hauses versteckt ist, etwas, das direkt aus Oscar Wildes Roman „Das Bildnis des Dorian Gray“ kommt.

Das Weiße Haus hat Angst vor Amerikanern, die nach Russland reisen. Warum? Weil es nicht will, dass wir die Wahrheit darüber erfahren, wie Putin es geschafft hat, Russland stärker und wohlhabender zu machen, wie er die nationale Kultur und seine Traditionen schützt – alles Dinge, die die meisten Amerikaner gerne von ihrer eigenen Regierung sehen würden.

Aus diesem Grund hat das US-Außenministerium Russland als „ein Risiko der Stufe 4 – NICHT REISEN“ eingestuft. John Kirby, der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, sagte: „Wenn Sie US-Bürger sind, auch wenn Sie die doppelte Staatsbürgerschaft besitzen, in Russland leben oder dort reisen, sollten Sie das Land sofort verlassen. Reisen Sie sofort ab.“

Ich für meinen Teil kann es kaum erwarten, nach Russland zurückzukehren. Und viele Amerikaner stimmen mir zu. Russland ist zum Ziel amerikanischer Dissidenten und Flüchtlinge geworden, und es gibt private Bemühungen, außerhalb Moskaus zwei „amerikanische Dörfer“ zu errichten.

Crocus und Russlands historische Mission

Meine Reise nach Russland wurde an meinem letzten Tag von der Nachricht über den abscheulichen Terroranschlag in Moskau überschattet. Die Ermittler haben weitgehend bewiesen, dass die Geheimdienste der Ukraine hinter dem Massaker in Crocus City steckten und dass der Westen höchstwahrscheinlich dabei geholfen hat. Anfang des Jahres hatte Unterstaatssekretärin Victoria Nuland Russland mit „bösen Überraschungen“ gedroht, während der Vorsitzende des Vereinigten Generalstabs, General Mark Miley, drohte: „Es sollte keinen Russen geben, der schlafen geht, ohne sich zu fragen, ob ihm mitten in der Nacht die Kehle durchgeschnitten wird, während er schläft.“

Zumindest tragen die USA und die gesamte NATO die Verantwortung für die Angriffe, weil sie in den letzten zwei Jahren durch Desinformation und durch die Bewaffnung des Regimes in Kiew Hass auf die Russen geschürt haben und weil die CIA die Ukrainer und ihre Geheimpolizei aktiv in der Begehung von Terroranschlägen und anderen Verbrechen ausbildet.

Der Terroranschlag in Crocus City ist ein Wendepunkt. Es ist der Sargnagel des Kiewer Regimes und möglicherweise auch der der NATO. Der Angriff hat die russische Entschlossenheit nur gestärkt. Erst in der vergangenen Woche hat die russische Luftwaffe einen Großteil der Energieinfrastruktur der Ukraine lahmgelegt und es ist eine Jagd nach Agenten ihrer Geheimdienste im Gange, die für eine Vielzahl von Terroranschlägen verantwortlich sind.

Mehr denn je verstehen die Russen sehr gut, dass sie gegen eine gewaltige Koalition aus etwa 50 feindlichen Nationen, die vor ihrer Haustür steht, um dort weiterzumachen, wo Napoleon und Hitler versagt haben, um ihr Überleben kämpfen. In vielerlei Hinsicht könnten wir den liberal-globalistischen Angriff sogar als „spirituellen Erben“ der blutigen Französischen Revolution und des Nazi-Todeskults klassifizieren.

Die jüngsten Ereignisse zeigen deutlich, dass wir den Bereich der bloßen geopolitischen Rivalität zwischen Ost und West verlassen haben. Dies ist nun ein weiterer epischer Krieg gegen das Böse. Und die letzten 210 Jahre zeigen deutlich, dass Russland stets als Sieger hervorgeht.

Ende der Übersetzung

