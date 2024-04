Geopolitik

Nicht westliche Medien berichten über Geopolitik weitaus umfassender als westliche Medien. Hier zeige ich ein aktuelles Beispiel dafür, wie der Globale Süden auf Putin schaut und warum das so ist.

Ich sage immer wieder, dass man keine deutschen Medien lesen darf, wenn man sich über Politik informieren will. Die deutschen Medien erzählen ihren Lesern nur die Märchen von Demokratie, Freiheit und Menschenrechten, um die es dem Westen angeblich geht, anstatt dem deutschen Publikum geopolitische Zusammenhänge zu erklären. Das gilt besonders extrem für die deutschen Medien, während beispielsweise US-Medien zumindest ab und zu auf geopolitische Prozesse hinweisen.

Das bestätigt ganz nebenbei, dass Deutschland nur eine Kolonie der USA ist, in der die Medien die Thesen der US-Regierung nachplappern. US-Medien hingegen spielen in Entscheidungsfindungsprozessen eine Rolle, weshalb sie öfter mal ehrlicher über die Probleme der Geopolitik berichten. Die Entscheidungen werden in Washington getroffen, und nicht in Berlin oder Brüssel, weshalb US-Medien in diesen Prozess eingebunden sind, um die öffentliche Meinung und die Meinung von Entscheidungsträgern in die gewollte Richtung zu beeinflussen.

Deutsche und europäische Medien hingegen schwenken in ihrer Berichterstattung erst dann um, wenn diese Entscheidungen bereits in Washington getroffen wurden. Aber das nur nebenbei.

Die westliche Medienblase erzählt ihrem Publikum, Putin sei ein weltweit verachteter Diktator und Despot, der Russland mit harter Hand beherrscht und die Welt in Angst und Schrecken versetzt. Dieses Märchen glauben viele in Deutschland vor allem deshalb, weil die deutschen Medien ihnen verschweigen, wie außerhalb der westlichen Medienblase berichtet wird.

Ich habe oft die Behauptung aufgestellt, dass Russlands Kampf gegen den Westen, der in der bedauernswerten Ukraine ausgefochten wird, im Globalen Süden mit viel Sympathie beobachtet wird, weil der Globale Süden endlich die Hoffnung hat, sich aus der neokolonialen Ausbeutung und Unterdrückung durch den US-geführten Westen zu befreien.

Ich bin heute auf einen Artikel des arabischen Senders Al Mayadeen über den IS gestoßen, den ich bereits übersetzt habe. Dabei habe ich auf der Seite von Al Mayadeen einen weiteren, sehr interessanten Artikel gefunden, den ich Ihnen nicht vorenthalten möchte und daher ebenfalls übersetzt habe, denn er zeigt anschaulich das, was ich schon lange sage: Außerhalb der westlichen Medienblase schaut man ganz anders auf Geopolitik, auf Russland und China und auf den Westen.

Beginn der Übersetzung:

Putin: Ein Champion des globalen Südens?

Moskaus hartnäckiger Widerstand gegen westliche Elemente, insbesondere die Wirtschaftssanktionen und die Militärhilfe für die Ukraine, hat nicht nur ein Beispiel für andere Nationen gesetzt, sondern auch die Legitimität der ideologischen Vormachtstellung des Westens untergraben.

Am 18. März ging Wladimir Putin als Sieger aus den russischen Präsidentschaftswahlen hervor und markierte damit seine fünfte Amtszeit als russischer Präsident. Dies geschah trotz Komplikationen. Während Russland ohnehin häufig zum Ziel von Cyber-Angriffen wird, kam es in diesem Jahr auf der elektronischen Abstimmungsplattform des Landes zu Rekordzahlen solcher Verstöße, wobei die meisten Angriffe aus den USA stammten.

Putins Erdrutschsieg löste bei vielen Menschen im globalen Süden positive Reaktionen aus. Führungspersönlichkeiten aus mehreren Ländern, darunter dem Iran, China, Südafrika, Weißrussland, der Demokratischen Volksrepublik Korea, Mitgliedern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) und mehreren lateinamerikanischen Ländern, haben seine Wiederwahl begrüßt.

Der kollektive Westen wiederum schwieg unheimlich über den Sieg. Auf X gab es einige Ausnahmen, so wiederholte beispielsweise der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, den Standardvorwurf, dass die russischen Wahlen undemokratisch seien. „Keine Opposition. Keine Freiheit. Keine Wahl“, lautete sein Tweet. Soviel zum Thema Unzufriedenheit. Dennoch hat der Block offensichtliche Gründe, eine solche Bestürzung an den Tag zu legen.

Ukraine-Krieg

Zwei Jahre nach Beginn des Krieges in der Ukraine nehmen die Diskussionen über ein mögliches Friedensabkommen, das den Abzug russischer Truppen im Austausch für die Beibehaltung von Territorien vorsieht, Fahrt auf. Die Kosten dieses Krieges waren sowohl für den Westen als auch für Russland, insbesondere aber für die EU, von größter Bedeutung. Die Deindustrialisierung, die mit den Sanktionen gegen Russland einhergeht, hat katastrophale Folgen für die europäische Wirtschaft gehabt und Millionen Menschen in finanzielle Unsicherheit gestürzt, während der Block mit Bemühungen zur Wiederherstellung des Wirtschaftswachstums zu kämpfen hat.

Noch besorgniserregender ist der Rückgang der US-Unterstützung, der die EU in eine schwierige Lage gebracht hat. Obwohl das Weiße Haus kürzlich einen Nothilfeplan für die Ukraine im Wert von 300 Millionen US-Dollar vorgestellt hat, haben frühere Verzögerungen bei der Hilfslieferung, die durch Streitigkeiten im Kongress über die Grenzkrise angeheizt wurden, dazu geführt, dass die NATO-Verbündeten das Engagement der USA in dem Konflikt in Frage stellen.

Während einer kürzlichen Ansprache vor westlichen Staats- und Regierungschefs bei einer Veranstaltung mit Fokus auf die Ukraine wiederholte der französische Präsident Emmanuel Macron diese Bedenken, indem er in Frage stellte, ob es weise sei, die Zukunft Europas den amerikanischen Wählern anzuvertrauen. „Sollten wir unsere Zukunft den amerikanischen Wählern anvertrauen? Meine Antwort ist nein. Warten wir nicht auf das Ergebnis“, sagte er.

Als Macron die Möglichkeit der Stationierung von NATO-Streitkräften in der Ukraine erwähnte, empfanden einige seine Aussage als kontrovers oder gewagt, nur um später Berichte zu veröffentlichen, aus denen hervorgeht, dass sich NATO-Truppen bereits in der Ukraine befinden. Angesichts der Tatsache, dass der Ukraine-Krieg aus russischer Sicht jedoch nicht als De-facto-Krieg gilt, kann über das mögliche Ausmaß eines umfassenden Konflikts mit dem NATO-Bündnis nur spekuliert werden.

Westliche Hegemonie

Aus der Perspektive des globalen Südens liegt die wahre Errungenschaft darin, dass Putin sich der NATO widersetzt. Es geht darum, die Kräfte herauszufordern, die die Massen jahrelang in einem Zustand sozialer, ideologischer und historischer Lähmung gehalten haben. Wo der Westen Aggression und Destabilisierung sieht, sieht der Süden Vergeltung. Tatsache ist, dass Russland vom Westen über das Minsker Abkommen getäuscht wurde.

Wenn jemand es merkwürdig findet, dass der Ukraine-Krieg im Süden kaum oder gar keine Unterstützung findet, ist das alles andere als ein bloßer Zufall. Das umfangreiche jahrhundertealte Erbe des Westens zeugt vom destruktiven Charakter seiner Außenpolitik. Im globalen Süden, wo die kollektive Erinnerung an die Millionen, die unter der Last des Imperialismus und der militärischen Aggression umkamen, lebendig und klar ist, ist die Realität kristallklar.

Der Ukraine-Krieg ist nicht nur ein Krieg zur Wahrung der nationalen Sicherheit Russlands, sondern auch ein Krieg für die Tausenden von Müttern, die aufgrund der Kontamination durch den Einsatz von Munition mit abgereichertem Uran – ein Waffentyp, der nachweislich die Krebsrate und andere Formen von Krankheiten in den betroffenen Ländern erhöht – durch die NATO im Irak, Libyen, Afghanistan und Serbien missgebildete Babys zur Welt brachten. Es ist ein Krieg für die Tausenden von Menschen, die aufgrund von Sanktionen, die den Zugang zu lebenswichtiger medizinischer Hilfe verhindert haben, ihren Krankheiten erlagen. Es ist auch ein Krieg für die Kameraden im Iran, in Indonesien und mehreren Ländern in Lateinamerika und Afrika, die im Widerstand gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung durch imperialistische Handlanger ihr Leben ließen.

Auch wenn die Ukraine aus dem Propagandaspiel als Sieger hervorgegangen ist, wird dieser Sieg vor allem im Westen bemerkt. Russland hingegen geht nicht nur als Sieger aus dem militärischen Konflikt hervor, sondern auch als Vorreiter bei der Gestaltung einer neuen Weltordnung.

Moskaus hartnäckiger Widerstand gegen westliche Elemente, insbesondere die Wirtschaftssanktionen und die Militärhilfe für die Ukraine, hat nicht nur ein Beispiel für andere Nationen gesetzt, sondern auch die Legitimität der ideologischen Vormachtstellung des Westens untergraben. Die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit Russlands hat deutlich gezeigt, dass Sanktionen abgemildert werden können und dass Kapitalkontrollmaßnahmen zusammen mit einer auf einem Währungskorb basierenden Währung weitaus wirksamer sein können, als die neoliberalen Scharlatane im Westen predigen.

Mit der Etablierung neuer Transaktionsmechanismen und dem Einfallsreichtum, der mit der Umgehung der Sanktionen einhergeht, scheint die Angst vor Sanktionen nicht mehr so schwer zu wiegen wie früher.

Der Ukraine-Krieg markiert einen entscheidenden Moment in der Geschichte, da er den Übergang von einer unipolaren Welt zu einer multipolaren Weltordnung signalisiert. Die schrittweise Bildung eines alternativen Finanzmarktes durch die BRICS verstärkt diese Entwicklungen zusätzlich. Nichts kann das Ende der Finanzhegemonie der USA und der EU besser zum Ausdruck bringen als das Gefühl der Panik rund um die Verwendung der eingefrorenen Vermögenswerte Russlands.

Beschlagnahmung von Vermögenswerten

Ungefähr 300 Milliarden US-Dollar an russischen Wertpapieren und Bargeld wurden seit Kriegsbeginn von der EU, den G7-Staaten und Australien eingefroren, wobei der Großteil der Gelder in der EU gehalten wurde. Während man davon ausging, dass diese Gelder für Russland unzugänglich bleiben sollten, es sei denn, es unterstützt den Wiederaufbau der Ukraine, herrschte Uneinigkeit über die Rechtmäßigkeit einer vollständigen Beschlagnahmung der Vermögenswerte.

Um diesen Streit beizulegen, suchten westliche Staats- und Regierungschefs Rat bei einem Team von internationalen Rechtsexperten und Praktikern, die sich in einem gemeinsamen Brief vom Februar einhellig einig waren, dass die Beschlagnahme von Vermögenswerten völlig legal sei, und dabei auf die laufende Militäroperation Russlands in der Ukraine verwiesen.

Nur einen Tag nach dem gemeinsamen Brief warnte der Internationale Währungsfonds (IWF), dass Pläne zur Beschlagnahmung von Russlands Vermögenswerten eine erhebliche Bedrohung für das globale Währungssystem darstellen und unvorhergesehene Risiken mit sich bringen könnten, darunter „Rechtsstreitigkeiten, Risiken von Gegenmaßnahmen und Risiken für das internationale Währungssystem.“ Dies impliziert, dass die Konfiszierung den globalen Süden weiter von der Abhängigkeit vom Dollar abbringen könnte.

Ähnliche Ansichten äußerte Florian Philippot, der Vorsitzende der Partei „Französische Patrioten“, der offen erklärte, dass die Verwendung der eingefrorenen Vermögenswerte Russlands „illegal und dumm“ sei. Er wies darauf hin, dass Russland mehr westliche Vermögenswerte besitze, und warnte davor, dass, wenn die EU mit der Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte fortfahre, dies Russland dazu veranlassen könnte, sich in gleicher Weise zu rächen.

Andere hochrangige Beamte haben die dringende Notwendigkeit zum Ausdruck gebracht, dass Brüssel einen „Notfallmechanismus“ einrichten muss, falls die Initiative, Kiew durch den Einsatz russischer Gelder zu unterstützen, unvorhergesehene Folgen hat. Sie warnten davor, dass die Euroclear Bank, die die russischen Gelder hält und weltweit über 37 Billionen Euro an Vermögenswerten hält, mit Liquiditätsproblemen konfrontiert sein könnte, wenn sie von einer Vielzahl von Klagen überschwemmt wird.

Die USA haben ihrerseits gewisse Unsicherheiten zu diesem Thema geäußert, aber keine Anzeichen von Besorgnis gezeigt. Auf einer kürzlichen Pressekonferenz in Brasilien räumte US-Finanzministerin Janet Yellen ein, dass die Freigabe russischer Vermögenswerte durch den Westen wahrscheinlich eine Bedrohung für die globale Finanzstabilität darstellt, spielte jedoch die Bedeutung der Angelegenheit herunter.

Yellen wies ferner darauf hin, dass es der Weltwirtschaft an tragfähigen Alternativen zur Finanzarchitektur rund um Dollar, Euro und Yen fehle, und unterstrich die Notwendigkeit gemeinsamer Anstrengungen innerhalb der G7, um verschiedene Ansätze im Hinblick auf die Verwendung russischer Vermögenswerte zu prüfen.

Auch der stellvertretende US-Finanzminister Wally Adeyemo wies solche Risiken zurück und erklärte, die Stärke der US-Wirtschaft verhindere, dass sie durch die Einführung von Sanktionen geschwächt werde.

Risiken ausgleichen

Allen Widrigkeiten zum Trotz stimmte die EU schließlich dem Zugriff auf russische Gelder zu, entschied sich jedoch nur dafür, Gewinne aus den Zinsen anzuzapfen. Auf die von Euroclear beschlagnahmte Summe, die sich auf etwa 191 Milliarden Euro (205 Milliarden US-Dollar) beläuft, sind im vergangenen Jahr Zinsen in Höhe von über 4,4 Milliarden Euro angefallen. Mit diesem Geld will der Block Waffen für die Ukraine kaufen. (Anm. d. Übers.: Diese Information ist veraltet, der übersetzte Artikel ist vom 25. März. Zwei Tage später hat Politico gemeldet, dass die EU entschieden habe, die Milliarden nicht für Kiew zu verwenden, sondern als Rücklage zur Deckung der Kosten etwaiger Rechtsstreitigkeiten bei Euroclear zu belassen.)

Die Entscheidung, statt der vollen Beträge nur die Gewinne zu verwenden, spiegelt echte Bedenken hinsichtlich möglicher Auswirkungen wider. Diese Bedenken gehen über die rechtlichen Konsequenzen hinaus und umfassen auch erhebliche militärische Auswirkungen.

Derzeit produziert Russland dreimal mehr Artilleriegeschosse als die EU und die USA zusammen, und das trotz der Flut von Sanktionen. Wenn Russland auf westliche Gelder in seiner Zentralbank zugreifen und diese Ressourcen für die Ausweitung seiner Militäroperationen verwenden würde, würde dies unweigerlich zu einer erheblichen Verschiebung des militärischen Machtgleichgewichts führen.

Alles in allem hat Putin bei der Verteidigung der Interessen seines Landes und der nationalen Sicherheit bemerkenswerte Arbeit geleistet. Seine Beiträge haben nicht nur seine Führungsrolle in Russland gefestigt, sondern auch den globalen Süden zu neuen Horizonten inspiriert. Vor diesem Hintergrund hat die Geschichte begonnen, sich in die richtige Richtung zu bewegen.

Ende der Übersetzung

