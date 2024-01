Was bisher über die Veröffentlichung von Namen aus Epsteins Akten bekannt ist

Freigegebene Akten

Im Dezember hat ein US-Gericht für Anfang Januar die Freigabe von 177 Namen aus den Epstein-Akten angeordnet. Am Mittwoch wurden die ersten Unterlagen veröffentlicht.

Bei den Akten mit über 170 Namen, deren Veröffentlichung ein US-Gericht Ende Dezember angeordnet hat, handelt es sich um Akten aus dem Prozess des Epstein-Opfers Virginia Giuffre gegen die Epstein-Komplizin Ghislaine Maxwell. Es geht dabei um Aussagen, die Giuffre und andere in einem Prozess gemacht und dabei Namen genannt haben.

Das muss man wissen, um die Informationen, die nun bekannt werden, einzuordnen. Es sind keine Akten von Epstein, sondern Aussagen seiner Opfer, was bedeutet, dass die Opfer natürlich recht wenig über Epsteins „Geschäfte“ wissen, sondern nur von dem berichten können, was sie erlebt haben.

Am Mittwoch wurden die ersten 40 Dokumente veröffentlicht, insgesamt wird in den nächsten Tagen die Veröffentlichung von 250 Dokumenten erwartet. In diesen Dokumenten wurden bereits viele berühmte Namen genannt, über die Giuffre und eine andere Frau gesprochen haben, aber wie Sie gleich sehen werden, konnten sie über die wenigsten von ihnen etwas detailliertes aussagen.

Die amerikanische Zeitung New York Post wird vom Mainstream als „rechtsextremes Verschwörerblatt“ bezeichnet, sie ist in Wahrheit aber eine investigative Zeitung, die allerdings politisch dem Mainstream und den US-Eliten der US-Demokraten kritisch gegenübersteht, was ihre Verunglimpfung durch die Mainstream-Medien erklärt. Es war beispielsweise die New York Post, die seinerzeit als erste über den „Laptop from Hell“, den Hunter Biden im Drogenrausch zur Reparatur gebracht und dann vergessen hat, berichtet hat. Und alles, was die New York Post seinerzeit in ihrem ersten Artikel darüber berichtet hat, hat sich inzwischen als wahr herausgestellt. Darum soll es hier aber nicht gehen, über das Thema habe ich in meinem Buch „Das Ukraine-Kartell“ ausführlich berichtet und auch den gesamten Artikel der New York Post von damals übersetzt.

Ich erwähne die New York Post, weil sehr gerade ausführlich über die Veröffentlichung der Epstein-Dokumente berichtet. Ich übersetze hier einen Artikel der New York Post über die berühmtesten Personen, die in den bisher veröffentlichten Dokumenten genannt werden.

Beginn der Übersetzung:

Alle A-Prominenten, die in den neu freigegebenen Jeffrey-Epstein-Dokumenten genannt werden

Dutzende hochkarätige Namen – darunter Adelige, Politiker und berühmte Wissenschaftler – tauchen in einer Lawine von bisher versiegelten Gerichtsdokumenten zu Jeffrey Epstein auf, die am späten Mittwoch veröffentlicht wurden.

Die Dokumente, die im Rahmen der Verleumdungsklage der Epstein-Anklägerin Virginia Giuffre aus dem Jahr 2015 gegen die „Puffmutter“ des toten Sexualstraftäters, Ghislaine Maxwell, eingereicht wurden, enthalten unter anderem Verweise auf Prinz Andrew, Bill Clinton und Stephen Hawking, um nur einige zu nennen.

Die lange Liste der prominenten Namen zeichnet ein beunruhigendes Bild von Epsteins Doppelleben als gewiefter Finanzier, der seinen Reichtum und seine Verbindungen nutzte, um Dutzende junger Frauen zu Opfern zu machen.

Die 40 neu entsiegelten Dokumente sind Teil einer größeren Gruppe von etwa 250 Dokumenten, die in den kommenden Tagen veröffentlicht werden sollen und in denen mehr als 170 Personen mit Verbindungen zu Epstein genannt werden, darunter Opfer und ehemalige Mitarbeiter.

Vor der Veröffentlichung der Dokumente spekulierten Online-Rechercheure darüber, wer genannt werden könnte. Der Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel zum Beispiel taucht in den Dokumenten nicht auf, musste sich aber in den Stunden vor der offiziellen Veröffentlichung gegen Trolle verteidigen.

Hier sind alle A-Prominenten, die in den neu veröffentlichten Dokumenten auftauchen:

Prinz Andrew

Zusätzlich zu Giuffre’s Behauptungen, dass sie als Minderjährige zum Sex mit Prinz Andrew gezwungen wurde, enthalten die Dokumente weitere Behauptungen von anderen Epstein-Opfern über den in Ungnade gefallenen britischen König.

Eine Frau, die als Jane Doe identifiziert wurde, sagte aus, dass sie dreimal Sex mit dem in Ungnade gefallenen Königlichen hatte und dass Epstein ihr sagte, sie solle „dem Prinzen geben, was er verlangte“.

Eine andere Epstein-Anklägerin, Johanna Sjoberg, sagte in ihrer eigenen Aussage, dass Prinz Andrew ihre Brüste berührte, während sie auf einer Couch in Epsteins Wohnung saßen.

Sowohl Prinz Andrew als auch der Buckingham Palast haben wiederholt alle Anschuldigungen gegen ihn bestritten.

Bill Clinton

Der Name des ehemaligen Präsidenten Bill Clinton taucht 73 Mal in den neu veröffentlichten Papieren auf, wie The Independent feststellte – er ist jedoch nicht in etwas Illegales verwickelt.

Als Teil ihrer Aussage von 2016 erinnerte sich Johanna Sjoberg daran, dass Epstein ihr sagte, dass Clinton „’sie jung mag‘ und damit Mädchen meinte“.

Viele Anspielungen auf Clinton scheinen mit Giuffre’s Versuchen zusammenzuhängen, seine Befragung in ihrer inzwischen beigelegten Klage gegen Maxwell zu erzwingen.

Clinton, der mehrfach in Epsteins Privatjet flog, hat bestritten, von den Verbrechen des Widerlings gewusst zu haben.

Donald Trump

Der ehemalige Präsident Donald Trump taucht mindestens viermal in den entsiegelten Dokumenten auf.

In Sjobergs Aussage beschrieb sie, wie Epstein den Immobilienmogul einmal „anrief“ und vorschlug, eines seiner Kasinos zu besuchen, als Epsteins Privatjet von New York City nach Atlantic City, New Jersey, umgeleitet wurde.

„Jeffrey sagte: ‚Großartig, wir rufen Trump an und gehen in das – ich weiß den Namen des Casinos nicht mehr, aber – wir gehen in das Casino‘,“ sagte Sjoberg aus.

Sjoberg fügte später hinzu, dass sie Trump nie massiert habe.

In ihrer eigenen Aussage sagte Giuffre, dass sie mit 17 Jahren als Masseurin in Trumps Mar-a-Lago Resort in Palm Beach, Florida, für Epstein arbeitete.

Was wir über die Liste von 170 mit Jeffrey Epstein verbundenen Menschen wissen

Am Mittwoch wurden Dokumente veröffentlicht, in denen 170 mit dem mutmaßlichen Sexhändlers Jeffrey Epstein verbundenen Menschen genannt werden. Auf der Liste stehen unter anderem Michael Jackson, der Magier David Copperfield, Stephen Hawking, der ehemalige israelische Premierminister Ehud Barak und der ehemalige Präsident Bill Clinton, von dem ein Epstein-Opfer sagte, dass er „sie jung mag und damit Mädchen meinte.“

Der in Ungnade gefallene Prinz Andrew, von dem bekannt ist, dass er ein Freund Epsteins war, wird in den Dokumenten namentlich genannt und wurde zuvor von der Epstein-Anklägerin Virginia Giuffre verklagt, die Andrew des sexuellen Fehlverhaltens ihr gegenüber beschuldigte. Einem Experten des Königshauses zufolge wird die Firma dem Herzog von York „auf jeden Fall zur Seite stehen“.

Epsteins ehemaliger Anwalt und Freund Alan Dershowitz verteidigte die Mitarbeiter des verstorbenen Multimillionärs und Sexualstraftäters mit den Worten: „Keiner von uns wusste von seinem Privatleben, das er so geheim hielt.“ Dershowitz, der auf der Liste steht, fügte hinzu, dass niemand automatisch von der Öffentlichkeit verurteilt werden sollte, nur weil er in Gerichtsdokumenten auftaucht.

Epsteins Bruder, Mark Epstein, sagte gegenüber The Post, dass der Ex-Business-Mogul gesagt habe, er hätte die Wahl 2016 mit dem, was er über Donald Trump und Hillary Clinton wusste, auf den Kopf stellen können: „Hier ist ein direktes Zitat: ‚Wenn ich sagen würde, was ich über beide Kandidaten weiß, müssten sie die Wahl absagen.‘ Das hat Jeffrey mir 2016 gesagt.“

Nur einige der 170 Namen und ihre Beziehungen zu Epstein sind veröffentlicht worden. Der Rest der Dokumente wird voraussichtlich im Laufe der nächsten Woche veröffentlicht werden.

Alan Dershowitz

Epstein soll Jane Doe #3 gezwungen haben, „sexuelle Beziehungen“ mit seinem Anwalt, dem ehemaligen Harvard-Rechtsprofessor Alan Dershowitz, zu haben, als sie noch „minderjährig“ war, wie es in den Dokumenten heißt.

Die angeblichen Vorfälle fanden „nicht nur in Florida statt, sondern… in Privatflugzeugen, in New York, New Mexico und auf den US-Jungferninseln“, heißt es in einer der Akten, und Dershowitz sei auch „Augenzeuge des sexuellen Missbrauchs vieler anderer Minderjähriger“ gewesen.

Der 85-jährige Dershowitz hat alle Anschuldigungen zurückgewiesen. Er verteidigte sich und die anderen Mitarbeiter Epsteins Anfang der Woche.

„Man kann sie verurteilen, weil sie ein schlechtes Urteilsvermögen bewiesen haben, aber man kann nicht zu dem Schluss kommen, dass die Anschuldigungen gegen sie wahr sind, ohne die Beweise zu hören“, betonte er.

Stephen Hawking

Epstein bot Giuffres Freunden, Bekannten und sogar Familienmitgliedern eine Belohnung an, um zu „beweisen“, dass ihre Behauptungen, der theoretische Physiker und Kosmologe Stephen Hawking habe an einer Orgie teilgenommen, falsch seien, heißt es in einer entsiegelten E-Mail zwischen ihm und Maxwell.

In dem Schreiben vom Januar 2015 heißt es, dass Giuffres stärkste Behauptung „das Clinton-Dinner und die neue Version auf den Jungferninseln ist, dass Stephen Hawking an einer Orgie mit Minderjährigen teilgenommen hat“.

Hawking, dessen brillante Karriere und sein Kampf gegen die früh einsetzende ALS in dem Oscar-prämierten Film „The Theory of Everything“ dokumentiert wurde, starb 2018 im Alter von 76 Jahren.

Al Gore

Maxwells Anwälte forderten Giuffre auf, Fotos oder Videos von sich mit mehreren prominenten Personen vorzulegen, darunter der ehemalige Vizepräsident Al Gore.

Die Anwälte von Giuffre lehnten den Antrag mit der Begründung ab, dass sich solche Dokumente in der „Obhut und Kontrolle“ von Maxwell und Epstein befänden, wie aus dem entsiegelten Papier hervorgeht.

Johanna Sjoberg bestritt in ihrer Aussage auch, Gore jemals getroffen zu haben.

Leslie Wexner

Während ihrer Aussage bestritt Maxwell, einer Frau ein Kleidungsstück sexueller Natur für Leslie Wexner, Epsteins Finanzberaterin und einstige Geschäftspartnerin, gegeben zu haben.

Maxwell sagte auch, sie habe mit dem milliardenschweren Gründer von L Brands, dessen Verbindungen zu Epstein bis in die 1980er Jahre zurückreichen, nicht über Giuffre’s Klage gesprochen.

In ihrer eigenen Aussage bestritt Johanna Sjoberg ein Treffen mit dem Victoria’s Secret-Mogul.

Wexner sagte, er habe „nie von den illegalen Aktivitäten gewusst“, die Epstein vorgeworfen wurden.

Bill Richardson

Giuffre sagte aus, dass Maxwell sie zum Sex mit dem verstorbenen Gouverneur von New Mexico, Bill Richardson, geschickt habe, wie aus den Dokumenten hervorgeht.

Johanna Sjoberg erinnerte sich ebenfalls daran, von der Zugehörigkeit des Demokraten zu Epsteins Kreisen gehört zu haben.

„Ich möchte sagen, dass er zu einem Abendessen kommen sollte, als wir in New Mexico waren. Ich weiß nicht, ob ich ihn getroffen habe. Ich glaube, dass er und Ghislaine getrennt von mir zu Abend gegessen haben“, sagte sie in ihrer eidesstattlichen Erklärung.

Richardson starb im September im Alter von 75 Jahren.

Jean-Luc Brunel

Einer der Männer, mit denen Maxwell Giuffre zum Sex aufforderte, war Epsteins enger Freund, der französische Model-Scout Jean-Luc Brunel, wie Giuffre 2016 aussagte.

Johanna Sjoberg erinnerte sich ebenfalls an ein Treffen mit Brunel in Epsteins Haus in Palm Beach, sagte aber aus, dass sie keinen Sex mit ihm hatte.

Brunel starb im Dezember 2020 durch Selbstmord, während er in einem Pariser Gefängnis wegen der Vergewaltigung minderjähriger Mädchen einsaß.

Marvin Minsky

In ihrer Aussage aus dem Jahr 2016 behauptete Giuffre, Maxwell habe ihr befohlen, mit dem Informatiker und KI-Pionier Marvin Minsky Sex zu haben.

Minsky, der laut der Zeitschrift Nature im Jahr 2002 einen Zuschuss in Höhe von 100.000 Dollar von Epstein erhielt, starb 2016 im Alter von 88 Jahren.

Michael Jackson

Johanna Sjoberg behauptete, Pop-Ikone Michael Jackson in Epsteins Haus in Palm Beach getroffen zu haben.

Sie bestritt, Jackson, der 2009 im Alter von 50 Jahren starb, jemals massiert zu haben.

David Copperfield

Johanna Sjoberg beschrieb, wie der Magier David Copperfield bei einem Abendessen in einem von Epsteins Häusern Tricks vorführte.

„Er fragte mich, ob ich wüsste, dass Mädchen dafür bezahlt werden, andere Mädchen zu finden“, fügte sie hinzu und merkte an, dass der Illusionist nicht spezifizierte, was er meinte.

Tom Pritzker

In ihrer Aussage von 2016 behauptete Giuffre, „einmal“ Sex mit dem Erben der Hyatt-Hotelkette Tom Pritzker gehabt zu haben.

Ein Sprecher von Pritzker, dessen Vermögen laut Bloomberg Milliardärs-Index auf 6,2 Milliarden Dollar geschätzt wird, sagte, er „bestreite die Behauptung weiterhin vehement.“

Glenn Dubin

Maxwell „schickte“ Giuffre aus, um dem Hedgefonds-Milliardär eine erotische Massage zu geben, nachdem sie ihre „Ausbildung“ als Teil von Epsteins Entourage abgeschlossen hatte, sagte sie aus.

„Ghislaine sagte mir, ich solle zu Glenn Dubin gehen und ihm eine Massage geben, was Sex bedeutet“, so Giuffre über ihre Begegnung mit dem Investor.

Seine Frau, die ehemalige Miss Schweden Dr. Eva Andersson-Dubin, war mehrere Jahre lang mit Epstein zusammen.

Das Paar bestritt die Behauptungen von Giuffre in einem Vanity Fair-Artikel von 2019.

Frédéric Fékkai

Epstein könnte Frauen für den französischen Promi-Hairstylisten Frédéric Fékkai vermittelt, behauptete Johanna Sjoberg in ihrer Aussage.

„Ich hörte, wie [Epstein] jemanden anrief und sagte: ‚Fekkai ist auf Hawaii. Können wir ein paar Mädchen für ihn finden?'“ erklärte Sjoberg.

Ehud Barak

In ihrer Aussage bestritt Johanna Sjoberg, den ehemaligen israelischen Premierminister Ehud Barak während ihrer Zeit mit Epstein getroffen zu haben.

Im vergangenen Frühjahr gab der hochrangige Politiker gegenüber dem Wall Street Journal zu, dass er mit Epstein in New York verkehrte, behauptete aber, er habe den Geschäftsmann nie „mit Mädchen oder Minderjährigen oder sogar erwachsenen Frauen in unangemessenem Kontext oder Verhalten“ getroffen.

Kevin Spacey

Johanna Sjoberg bestritt, mit dem Schauspieler Kevin Spacey zusammengetroffen zu sein, der im Juli von mehreren Anklagen im Zusammenhang mit angeblichen sexuellen Übergriffen auf jüngere Männer zwischen 2001 und 2013 freigesprochen wurde.

George Lucas

„Star Wars“-Schöpfer George Lucas wurde in den neuen Dokumenten einmal erwähnt, als Johanna Sjoberg leugnete, den Filmtitan in Epsteins Kreisen getroffen zu haben.

Naomi Campbell

Giuffre sagte 2016 aus, dass Maxwell sie „um die Zeit von Naomi Campbells Geburtstagsparty“ zum Sex mit „dem Besitzer einer großen Hotelkette in Frankreich“ schickte, wobei sie das Jahr nicht nannte.

Johanna Sjoberg sagte in ihrer eigenen Aussage, sie habe das britische Supermodel nicht getroffen.

Campbell sagte 2019, dass sie sich gelegentlich mit Epstein getroffen habe, aber dass sie ihm nicht nahe stand und dass seine Handlungen „unentschuldbar“ seien.

Leonardo di Caprio, Cate Blanchett und Bruce Willis

Johanna Sjoberg dementierte einen angeblichen Pressebericht, wonach sie während ihrer Zeit mit Epstein mehrere Hollywood-Stars getroffen habe.

„Ich habe sie nicht getroffen, nein. Wenn ich über sie gesprochen habe, dann war das, als ich ihn massierte und er rausging, er telefonierte zu dieser Zeit sehr viel, und einmal sagte er: ‚Oh, das war Leonardo‘, oder ‚Das war Cate Blanchett‘, oder Bruce Willis. So etwas in der Art“, stellte sie in ihrer Aussage klar.

Sjoberg bestritt auch, Cameron Diaz im Kreis von Epstein getroffen zu haben.

Ende der Übersetzung

